Scorpio Horoscope Today 7 January 2026 aaj ka Vrishchik Rashifal
वृश्चिक राशिफल 7 जनवरी: ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें संभलकर, लव लाइफ में सावधानी जरूरी

वृश्चिक राशिफल 7 जनवरी: ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें संभलकर, लव लाइफ में सावधानी जरूरी

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope Today 7 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जानें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन-

Jan 07, 2026 06:27 am IST
Scorpio Horoscope Today 7 January 2026 aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल 7 जनवरी 2026: प्यार में सुखद पलों की तलाश करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने लवर की उम्मीदों पर खरे उतरें। ऑफिस में आज के दिन सावधान रहें ताकि सीनियर्स के गुस्से का सामना न करना पड़े। आपकी फाइनेंशियल स्थिति आपको समझदारी भरे पैसों के फैसले लेने की इजाजत देती है। एक छोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। सभी पर्सनल समस्याओं को ठीक करने के लिए कदम उठाएं। यह आपके ऑफिस परफॉर्मेंस में मदद करेगा। बिजनेस की जरूरतों को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। आज हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें संभलकर, लव लाइफ में सावधानी जरूरी

वृश्चिक राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन साथ में समय बिताते समय लवर को खुश रखने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। लवर को पर्सनल स्पेस दें। इससे बॉन्डिंग आज के दिन मजबूत होगी। आज के दिन कपल्स नया परिवार शुरू करने की योजना बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका रिश्ता हमेशा सुखद रहे। आज के दिन ब्रेक-अप के बिना किसी नए रिश्ते में न पड़ें।

वृश्चिक राशि का आज का करियर राशिफल: आज आपके दरवाजे पर नए काम दस्तक देंगे। नई जिम्मेदारियां लेने में संकोच न करें, लेकिन यह न सोचें कि सब कुछ आज के दिन आसान होगा। आज के दिन दोपहर के टाइम में कुछ बैंकर और अकाउंटेंट्स को पैसे से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऑफिस में छोटी-मोटी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। आज किसी विदेशी क्लाइंट के साथ बातचीत करने के लिए अच्छा दिन है। नौकरी में बदलाव करें क्योंकि आज के दिन आपके पास इंटरव्यू क्लियर करने के बेहतर मौके हैं।

वृश्चिक राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन आर्थिक समृद्धि आपके साथ रहेगी। यह आपको महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने में मदद करेगा। आप गहने या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन कुछ लोग आज परिवार के साथ यात्रा करेंगे, और फंड कोई समस्या नहीं होगी। आज शेयर मार्केट में पैसा लगाते समय समझदारी से काम लें। कोई भाई-बहन आज के दिन फाइनेंशियल मदद मांग सकता है, और आप उसे दे सकते हैं। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए फंड जुटाएंगे।

वृश्चिक राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ बच्चों को वायरल या त्वचा से जुड़े इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। आपको मुंह से जुड़ी हेल्थ समस्याएं भी हो सकती हैं, जबकि महिलाएं कान में दर्द की शिकायत कर सकती हैं। अगर आप छुट्टी पर हैं, तो एडवेंचर वाली एक्टिविटीज से बचना अच्छा है। डाइट को लेकर सावधान रहना अच्छा है। मेन्यू में प्रोटीन और पोषक तत्व आज के दिन शामिल करें और तेल और चीनी का सेवन कम करें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिस का स्ट्रेस आज के दिन घर न ले जाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
