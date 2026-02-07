Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़scorpio horoscope today 7 february 2026 aaj ka vrishchik rashifal
वृश्चिक राशिफल 7 फरवरी 2026: वृश्चिक राशि वाले आज संभलकर लें फैसले, काम में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

वृश्चिक राशिफल 7 फरवरी 2026: वृश्चिक राशि वाले आज संभलकर लें फैसले, काम में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…

Feb 07, 2026 07:14 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 7 February 2026: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन प्यार, काम और सेहत के मामले में मिला-जुला रह सकता है। लव लाइफ में अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है और अगर आप सही तरीके से बात करेंगे तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। प्रोफेशनल असाइनमेंट्स को लेकर सावधानी रखना जरूरी होगा और हर जिम्मेदारी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। पैसों और सेहत दोनों को संभलकर मैनेज करना आज आपके लिए जरूरी रहेगा। पैसों से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ी परेशानी आज आपके दिन को खराब नहीं करेगी। प्यार के मामले में पूरे मन से कोशिश करेंगे तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें आज महसूस हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही न करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृश्चिक राशि लव राशिफल- आज रिश्ते में हल्की-फुल्की उथल-पुथल हो सकती है। आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि दिन खत्म होने से पहले इन बातों को संभाल लें और किसी गलतफहमी को लंबा न खिंचने दें। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने से मन अच्छा रहेगा और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। साथ बैठकर खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। महिला जातकों को आज सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अनचाही प्रेग्नेंसी का खतरा हो सकता है। अविवाहित लोग इससे बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतें। शादीशुदा लोग परिवार बढ़ाने को लेकर सोच सकते हैं और इस विषय पर पार्टनर से खुलकर बात कर सकते हैं। कुछ पुरुष जातक पुराने रिश्ते की ओर लौट सकते हैं। इस पुराने रिश्ते से उन्हें भावनात्मक सुकून और खुशी मिल सकती है, लेकिन फैसला लेते समय दिल और दिमाग दोनों से सोचें।

वृश्चिक राशि करियर राशिफल- आज नए काम और जिम्मेदारियां लेने के लिए खुद को तैयार रखें। एनीमेशन, IT, एडवरटाइजिंग, आर्किटेक्चर और कॉपी एडिटिंग से जुड़े लोगों को आज ज्यादा घंटे काम करना पड़ सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सही प्लानिंग से आप सब संभाल लेंगे। क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल करें। साफ और शालीन भाषा में बात करेंगे तो बात बनेगी। किसी सरकारी अधिकारी को आक्रामक जवाब देने से बचें, क्योंकि इससे आगे चलकर परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। धैर्य और समझदारी से बात करना बेहतर रहेगा। जॉब बदलने के मौके भी बन रहे हैं, इसलिए इंटरव्यू स्किल्स और नॉलेज बेस को मजबूत करने पर ध्यान दें। अगर नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो खुद को अच्छे से तैयार रखें। बिजनेस करने वालों को टैक्स से जुड़े मामलों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कागजी काम सही रखें।

ये भी पढ़ें:तुला राशि वालों के जीवन में आएगा नया मोड़, काम में मिलेंगे नए मौके

वृश्चिक राशि आर्थिक राशिफल- आर्थिक रूप से स्थिति ठीक रहेगी और पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। दिन का दूसरा हिस्सा वाहन या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा माना जा रहा है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, वे स्टॉक्स या सट्टा कारोबार में पैसा लगाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाएं। घर में कुछ छोटे-मोटे काम करवाए जा सकते हैं और जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा जा सकता है। हालांकि गहने या वाहन खरीदने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा। ट्रेडर्स टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझाने में सफल रहेंगे, जिससे आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:सिंह राशि वाले विवादों से रहें दूर, काम में रखें डिसिप्लिन, पढ़ें राशिफल

वृश्चिक राशि स्वास्थ्य राशिफल- आज सेहत से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, इसलिए किसी भी तरह के रिस्क से बचें। डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी दवाइयां समय पर लेते रहें। आंख या कान में इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेने में देरी न करें। प्रेग्नेंट महिलाएं आज एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूरी बनाए रखें। कुछ महिलाओं को गायनोकॉलजिकल दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए खास देखभाल की जरूरत पड़ेगी। बुजुर्ग माता-पिता की सेहत पर नजर रखें और समय-समय पर चेक-अप कराते रहें, ताकि किसी भी परेशानी को वक्त रहते संभाला जा सके।

ये भी पढ़ें:कन्या राशि वालों को काम में आगे बढ़ने के मिलेंगे मौके, रिश्तों में सुलझेगी बात

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:फरवरी-मार्च में लगेगा सूर्य और चंद्र ग्रहण? नोट कर लें सही डेट, समय, सूतक का समय
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने