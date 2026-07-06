वृश्चिक राशिफल 6 जुलाई 2026: वृश्चिक राशि वालों के दिए दोपहर के बाद का समय वरदान समान, मिलेगी खुुशखबरी, चमकेगा भाग्य
Vrishchik Rashifal Today 6 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत घर-परिवार और भावनात्मक मामलों पर ध्यान देने वाली रहेगी। दोपहर के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रेम, रचनात्मक कार्य, करियर व सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
Scorpio Horoscope Today 6 July 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: सुबह का माहौल घर, परिवार और मन की शांति के इर्दगिर्द घूम सकता है। किसी घरेलू विषय पर ध्यान देना होगा, या फिर घर में बैठकर किसी जरूरी बात का फैसला लेना पड़ सकता है। मन थोड़ा भीतर की तरफ रहेगा, इसलिए शुरुआत धीमी लगे तो घबराएं नहीं। दिन आगे बढ़ने पर ऊर्जा बदलती दिखेगी और चेहरा अधिक खुला, खुश और मिलनसार हो जाएगा। तब रचनात्मक काम, बच्चों से जुड़ी बात, शौक, तारीफ, सामाजिक मेलजोल या दिल की बात कहने का मौका मिल सकता है। चंद्रमा का यह बदलाव आपको पहले भावनात्मक और फिर अभिव्यक्तिपूर्ण बनाता है। इसलिए सुबह गंभीर निर्णय लें और बाद में हल्के काम रखें। सूर्य गहरे सोच वाले क्षेत्र में है, इसलिए हर बात की तह तक जाने का मन करेगा, जबकि बुध और गुरु सीख, सलाह और दृष्टिकोण को मजबूत कर रहे हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात से दिशा मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन खुशखबरी, उत्साह और अंदरूनी स्पष्टता लेकर आ सकता है, बस आवेग से बचना जरूरी रहेगा।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
दिल के मामलों में दिन मददगार है। सुबह अपने मन की सुनेंगे, तो पता चलेगा कि आपको वास्तव में किस बात की जरूरत है। बाद का हिस्सा प्रेम, आकर्षण और खुलकर बात करने के लिए अच्छा है। अगर किसी से लगाव है, तो सहज बातचीत आगे बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों को किसी नए परिचय, संदेश या अप्रत्यक्ष रुचि का संकेत मिल सकता है। विवाहित लोगों के लिए साथी के साथ हल्का समय बिताना, साथ में चाय पीना या छोटी आउटिंग अच्छा असर देगी। बच्चों से जुड़ी खुशी भी मिल सकती है। बस जिद और अधिकार की भावना कम रखें।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
कामकाज में सूझबूझ बनी रहेगी। आप किसी बात को सतह पर नहीं छोड़ेंगे और यही आपकी ताकत भी होगी। नौकरी में अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने पर वरिष्ठों की नजर में भरोसा बढ़ सकता है। कारोबारियों के लिए नए काम का विचार बन सकता है, लेकिन उसे तुरंत शुरू करने के बजाय योजना, टीम और कागज की जांच बेहतर रहेगी। पढ़ाई करने वालों के लिए दिन अच्छा है। सुबह शांत माहौल में पढ़ाई ज्यादा होगी, जबकि बाद में विषय में रुचि बढ़ेगी। रचनात्मक, प्रस्तुति, डिजाइन, लेखन, भाषा या सामाजिक विषयों में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। किसी प्रतियोगी छात्र को आत्मविश्वास मिलेगा, पर नियमित अभ्यास छोड़े बिना।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में उत्साह बना रह सकता है। कुछ लोगों को लाभ का छोटा मौका दिखेगा, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे आगे बढ़ना सही नहीं होगा। किसी जोखिम भरे निवेश, सट्टा या जल्द कमाई के वादे में सीमा रखें। कारोबार में नया निवेश करने से पहले नकदी की स्थिति देखें। परिवार, बच्चों, पढ़ाई या शौक पर खर्च बढ़ सकता है। अच्छा यह रहेगा कि आय का एक हिस्सा अलग रखें और बाकी खर्च सोच-समझकर करें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सुबह मन थोड़ा भारी या संवेदनशील हो सकता है। घर की बातों को सिर पर चढ़ाने से बचें। दिन के बाद वाले हिस्से में मूड बेहतर होगा। मीठी चीजें, तला खाना या अनियमित दिनचर्या सुस्ती बढ़ा सकती है। शरीर को हल्की गतिविधि चाहिए। थोड़ी धूप, थोड़ी वॉक और गहरी सांसें राहत देंगी। मन का दबाव कम करने के लिए अपनी पसंद का संगीत भी मदद करेगा।
आज की सलाह: पहले मन को स्थिर करें, फिर खुशी में भी संतुलित फैसले लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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