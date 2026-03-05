Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 5 मार्च: आज ऑफिस में हो सकती है इस बात की गलतफहमी, अचानक होने वाले खर्चों से करें बचने की कोशिश

Mar 05, 2026 06:47 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 5 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 5 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?

वृश्चिक राशिफल 5 मार्च: आज ऑफिस में हो सकती है इस बात की गलतफहमी, अचानक होने वाले खर्चों से करें बचने की कोशिश

Scorpio Horoscope Today 5 मार्च 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप पहले से ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। आज आपकी फीलिंग्स साफ तौर पर नजर आएंगी। अगर पुराने शक और गलतफहमियों को दूर करना है तो इसके लिए ईमानदार तरीके से बातचीत करनी जरूरी है। खुद पर भरोसा रखें। जहां तक हो पाए अपनी बाउंड्री तय करें। चीजों में क्लैरिटी रहेगी तो आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। आज कोई चीज समझने के लिए आप काफी गहराई से सोच सकते हैं। खुद पर काम करें क्योंकि इससे आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो शांत रहकर लें। शांत दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। अपने टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए सही तरीका अपनाएं।

वृश्चिक लव राशिफल

आज आपकी फीलिंग्स बहुत गहरी और सच्ची रहने वाली है। अगर आप रिश्ते में हैं तो शांत रहकर बातचीत करेंगे तो रिश्ते में भरोसा और गर्माहट बढ़ सकती है। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात आज किसी समझदार इंसान से हो सकती है, जिसकी सोच आपसे काफी मिलेगी। आज अपनी जरुरतों को क्लैरिटी के साथ कहें। आज ध्यान दें कि सामने वाले की बातों को आपको ध्यान से सुनना है। आज आपके छोटे-छोटे जेस्चर भी काफी मायने रखेंगे। अगर किसी चीज को लेकर बहस हो जाए तो पार्टनर को तीखे शब्द ना कहें। शांत रहकर ही बात करें। एक-दूसरे का सम्मान करें। इस प्यार और भरोसा दोनों ही मजबूत होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज आप फुल फोकस के साथ अपना काम कर पाएंगे। अगर कोई मुश्किल आती है तो धैर्य से काम लें। आज शुरुआत में ही दिन भर की प्लानिंग कर लें। किसी भरोसेमंद इंसान के साथ अपने विचारों को शेयर करें। आज आपके काम करने के तरीके पर सीनियर्स की नजर पड़ सकती है। ऐसे में चीजों को सही से करें। हर एक छोटी डिटेल्स पर आज ध्यान दें। दिन भर के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें। कोशिश करें कि आज किसी की पीठ पीछे बात ना करें। इससे हो सकता है कि आपस में गलतफहमी हो जाए। हर एक जरूरी चीज को डायरी में नोट करते जाएं। शांत रहकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज काम करें। आज हर एक छोटी सफलता का जश्न जरूर मनाएं।

वृश्चिक मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज सोच-समझकर ही फैसला लें। प्लानिंग ध्यान से करें। अपने पुराने बिल्स चेक कर लें। हर हफ्ते पैसे बचाएं। अचानक होने वाले बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें। खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करना जरूरी है। अगर कोई उधार मांगे तो पहले से ही सारी चीजें क्लियर कर लें ताकि आगे चलकर फालतू की चिकचिक ना हो। पैसों का हिसाब कहीं नोट करते जाए क्योंकि इससे मन शांत रहेगा। जहां तक हो पाए छोटी-छोटी बचत करते चलें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर ही होगी।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज आप एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। ऐसे में आज अपनी एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल करें। दिन में आज बीच-बीच में गहरी सांस लें। हल्की स्ट्रेचिंग भी कर लें क्योंकि इससे मन शांत रहेगा और तनाव भी कम होगा। हल्का और सादा खाना ही खाएं। अगर आराम की जरूरत महसूस हो तो जरूर करें। देर रात फोन वगैरह ना चलाएं। कोशिश करें कि आज गर्म पानी से ही स्नान किया जाए। छोटी सी वॉक से मन खुश हो सकता है। धीमी आवाज में अपना मनपंसदीदा म्यूजिक सुनें। रोजाना देखभाल करेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। तनाव कम करने के लिए किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी फीलिंग्स शेयर करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
