वृश्चिक राशिफल 5 जून 2026: आज नए रिश्ते की शुरुआत के योग, पुराने निवेश से मिलेगा अच्छा फायदा
Vrishchik Rashi 5 June 2026: वृश्चिक मंगल ग्रह से जुड़ी हुई राशि है। शुक्रवार का दिन इस राशि के लिए राहत भरी सांस लेकर आया है। बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। जानिए वृश्चिक राशि के लिए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से आज का राशिफल।
Vrishchik Aaj Ka Rashifal 5 June 2026, Scorpio Horoscope Today: 5 जून का दिन वृश्चिक राशि के लिए प्यार, करियर, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में अच्छा बीतेगा। बस कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्यार के मामले में अब बेहतर स्थिति बनेगी। मन खुश रहेगा। नौकरी और बिजनेस के मामले में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। पैसों के मामले में आज का दिन आपके ही फेवर में होगा और लाभ खूब मिलेगा। बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। कुल मिलाकर आपके लिए शुक्रवार का दिन राहत और ग्रोथ के साथ-साथ सकारात्मक बदलाव ले आया है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के भविष्यफल से जानिए कि 5 जून का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
आज प्यार के मामले में चीजें सही दिशा में जाती दिखेंगी। पिछले कुछ समय से रिश्तों में जो परेशानी या फिर तनाव की स्थिति चली आ रही थी अब उसमें राहत मिलेगी। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर परेशान थे तो अब हालात पहले से बेहतर हो सकते हैं। नए रिश्ते की शुरुआत के भी योग बनते दिख रहे हैं। किसी खास इंसान के साथ बात आगे बढ़ सकती है और ऐसे में मन भी खुश रहेगा। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं उनके बीच चल रही गलतफहमियां अब कम होती दिखाई देंगी। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का पूरा मौका मिलेगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
आज नौकरी और बिजनेस में स्थिति मजबूत रहेगी। अगर आपके मन में कोई नया बिजनेस प्लान चल रहा है तो उस पर काम शुरू करने के लिए अब समय अच्छा है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सही तरीके और पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नौकरीपेशा के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है और कोई ना कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बनती दिख रही है। हालांकि कोई भी बड़ा फैसला हड़बड़ी में ना लें। सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर आपको अच्छा फायदा दिला सकता है।
वृश्चिक राशि का मनी राशिफल
आज के दिन निवेश करना सही हो सकता है क्योंकि लाभ मिलने के पूरे संकेत हैं। पैसों से जुड़े मामलों में आपकी स्थिति अब पहले से बेहतर होगी। अगर आप किसी नई योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसकी पूरी सही जानकारी लें। आज किसी पुराने निवेश से भी अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत पड़ेगी। बिना जरूरत के खर्चा करने से बचें और बचत सही से करें। इससे आगे की स्थिति मजबूत बनेगी।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खून से जुड़ी कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। मांसपेशियों में जकड़न या फिर शरीर में थकान महसूस हो सकती है। बस ज्यादा भागदौड़ करने से बचें और बहुत ज्यादा काम के बीच कुछ-कुछ मिनट के आराम के लिए समय जरूर निकालें। खानपान का ध्यान रखें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। सही रूटीन अपनाने से आप पहले से ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो उसे हल्का-फुल्का समझकर नजरअंदाज ना करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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