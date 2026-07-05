वृश्चिक राशिफल 5 जुलाई 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, मानसिक तनाव होगा कम, करियर में बढ़ेगी पहचान
Scorpio Horoscope Today 5 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन मानसिक राहत और पारिवारिक सहयोग लेकर आएगा। करियर में जिम्मेदारी निभाने से पहचान बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में बचत और सोच-समझकर खर्च करना फायदेमंद रहेगा।
Scorpio Horoscope Today 5 July 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: काफी समय से चल रही मानसिक थकान या भीतर की टेंशन धीरे-धीरे कम होती महसूस हो सकती है। मन घर, परिवार और अपने लोगों के बीच राहत ढूंढेगा। अगर पिछले दिनों काम का दबाव ज्यादा था, तो यह दिन थोड़ा संभलकर सांस लेने जैसा रहेगा। घरेलू काम, घर की साज-सज्जा, आराम, माता-पिता से बातचीत या परिवार के साथ बैठना आपको भावनात्मक सहारा देगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम, रिश्तेदारी के मिलन या छोटे पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का योग बन सकता है। घर से जुड़े फैसले लेते समय व्यावहारिक नजरिया रखें, क्योंकि मन भावुक होकर खर्च कराने की कोशिश कर सकता है। चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर की शांति तलाशने की ओर ले जा रहा है, जबकि करियर के क्षेत्र में शुक्र की ताजा हलचल आपकी छवि को थोड़ा निखार सकती है। इसलिए दिन का अच्छा उपयोग करें। आराम करें, पर ढील इतनी भी न हो कि जरूरी काम टल जाएं। माता या घर के किसी बड़े सदस्य के साथ जुड़ी बात मन को बल दे सकती है।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और अपनापन बढ़ाने का समय है। साथी के साथ घर, भविष्य, सुविधा या परिवार से जुड़ी बात हो सकती है। अगर कुछ दिनों से दूरी या चिड़चिड़ापन था, तो उसे शांत तरीके से कम किया जा सकता है। सिर्फ अपनी बात मनवाने की जगह सामने वाले की भावना भी सुनें। अविवाहित लोगों के लिए परिवार की राय महत्वपूर्ण लग सकती है। दोस्ती में भी भरोसा बढ़ेगा। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे और घर का माहौल काफी हद तक आपसी सहयोग से बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
कामकाज में स्थिरता जरूरी रहेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए दिखावा नहीं बल्कि लगातार अच्छा काम करना ज्यादा फायदा देगा। वरिष्ठों की नजर आपके व्यवहार और जिम्मेदारी पर रहेगी। किसी नई जिम्मेदारी या मीटिंग में आपकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन शब्दों में सख्ती न आए। छात्रों के लिए मन को भटकने से बचाना जरूरी है। घर का आराम पढ़ाई को धीमा कर सकता है, इसलिए समय बांधकर पढ़ें। उच्च शिक्षा, आवेदन, यात्रा, ट्रेनिंग या सीखने से जुड़े विषयों में सोच आगे बढ़ सकती है, पर कागजी काम ध्यान से देखें। करियर में पहचान बढ़ने की शुरुआत हो सकती है, बस धैर्य बनाए रखें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
बचत पर ध्यान देना इस समय अच्छा रहेगा। परिवार से सहयोग मिल सकता है या घर के किसी काम में आर्थिक मदद की बात बन सकती है। वाहन, घर की सुविधा, सजावट या घरेलू सामान पर खर्च का विचार आए तो जरूरत और इच्छा में फर्क करें। लंबे समय की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। छोटा-छोटा बचाया पैसा आगे राहत देगा। अगर कोई वित्तीय फैसला परिवार के साथ मिलकर लेना हो, तो साफ बातचीत रखें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक आराम का असर शरीर पर भी अच्छा पड़ेगा। दिन में थोड़ा सुस्ती भरा आराम अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत देर तक निष्क्रिय रहने से भारीपन बढ़ सकता है। हल्की वॉक, घर में थोड़ी हलचल और समय पर भोजन जरूरी है। पानी कम न होने दें। भावनात्मक थकान कम करने के लिए परिचित लोगों के साथ समय बिताना दवा जैसा असर कर सकता है। नींद को प्राथमिकता दें।
आज की सलाह:
घर के लोगों से खुलकर बात करें, मन का बोझ हल्का होता जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र