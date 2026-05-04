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वृश्चिक राशिफल 4 मई 2026: पैसों को लेकर आज बरतें विशेष सावधानी, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और दिन रहेगा अच्छा

May 04, 2026 07:03 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज 4 मई का दिन... एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan

वृश्चिक राशिफल 4 मई 2026: पैसों को लेकर आज बरतें विशेष सावधानी, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और दिन रहेगा अच्छा

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 4 मई 2026: आज 4 मई 2026 का दिन आपके लिए पैसों, खान-पान और सुख-सुविधाओं को लेकर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका ध्यान इन विषयों पर ज्यादा रहेगा। कोई खरीदारी, बिल भुगतान या परिवार से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। मामला छोटा हो सकता है, लेकिन आप इसे कैसे संभालते हैं, इसका असर आपके मूड पर पड़ेगा।

आज सिर्फ मन बहलाने या मूड ठीक करने के लिए शॉपिंगनाकरें। किसी भी चीज पर पैसा खर्च करने से पहले खुद से पूछें - क्या इसकी सचमुच जरूरत है? एक व्यावहारिक फैसला पूरे दिन को हल्का बना सकता है। जब आप अपनी जरूरतों को स्पष्ट रखेंगे, तो खुद को ज्यादा शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे।

लव राशिफल

आज प्यार के मामले में ज्यादा गहराई से सोचने या पार्टनर की बातों का गलत मतलब निकालने से बचें। अगर कोई बात खटक रही है, तो सीधे और शांत तरीके से पूछ लें। सिंगल लोग आज ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो स्वभाव से गंभीर और समझदार हो। रिश्ते में हैं तो आज छोटे-छोटे सच्चे काम ज्यादा असर दिखाएंगे। लंबी बातों की बजाय पार्टनर का साथ देना या उनके लिए कोई छोटा काम करना ज्यादा प्यार जताएगा। रिश्तों में भरोसा तब बढ़ता है जब आप अंदाजा लगाना छोड़कर खुलकर बातचीत करते हैं। आज रिश्तों में प्यार और गर्मजोशी बढ़ने के अच्छे संकेत हैं।

करियर राशिफल

आज ऑफिस या काम के क्षेत्र में कोई सहकर्मी या क्लाइंट पैसों या काम की वैल्यू को लेकर बात छेड़ सकता है। किसी भी काम में अपना समय और मेहनत लगाने से पहले यह अच्छे से समझ लें कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। नए टास्क या प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले डेडलाइन और शर्तों को दोबारा चेक कर लें। व्यापार करने वाले लोग ग्राहकों की उम्मीदों और अपनी सेवाओं की गुणवत्ता पर खास ध्यान दें। छात्रों को सलाह है कि शॉर्टकटनाअपनाएं, एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करें। आज मेहनत और स्पष्टता से काम करने पर अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

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मनी राशिफल

आज पैसों का मामला सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। बचत, निवेश या रोजमर्रा के खर्चों में ठंडे दिमाग से फैसला लें। बाहर खाने या ऑनलाइन शॉपिंग का मन कर सकता है, लेकिन बजट का ध्यान जरूर रखें। निवेश या ट्रेडिंग के मामले में सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर भरोसानाकरें। अपने आंकड़े खुद जांचें। जल्दी मुनाफे के चक्कर में जोखिमनालें। आज पुराने बिलों या खर्चों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने का अच्छा दिन है। थोड़ी सावधानी भविष्य की बड़ी परेशानी रोक सकती है।

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स्वास्थ्य राशिफल

आज मानसिक तनाव का असर गले, पाचन या ऊर्जा स्तर पर पड़ सकता है। अगर शरीर सुस्त लग रहा है, तो उसे जबरदस्तीनाथकाएं। सादा और हल्का खाना खाएं, खूब पानी पिएं। अगर मन भारी लगे तो थोड़ी देर टहलें या शांत जगह पर बैठें। देर रात तक स्क्रीन देखने या ज्यादा सोच-विचार से बचें। अपनी किसी बुरी आदत को आज कम करने की कोशिश करें। शाम को हल्का रखें ताकि शरीर अच्छे से आराम कर सके।

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4 मई 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधानी और संतुलन का दिन है। पैसों को लेकर विशेष ध्यान रखें, रिश्तों में खुलकर बात करें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शांत और पॉजिटिव रहने से पूरा दिन अच्छा बीतेगा।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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