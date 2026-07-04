वृश्चिक राशिफल 4 जुलाई 2026: परिवार का मिलेगा साथ, रुके काम बनेंगे, खर्च में रखें सावधानी
Scorpio Horoscope Today 4 July 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार और घरेलू मामलों पर ध्यान देने वाला रहेगा। घर में सहयोग और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। करियर में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें।
Scorpio Horoscope Today 4 July 2026, वृश्चिक राशिफल: घर, परिवार और मन की शांति आज मुख्य विषय रहेंगे। दिन की शुरुआत सामान्य लग सकती है, पर धीरे धीरे घरेलू माहौल में गर्माहट और सहयोग बढ़ता दिखेगा। किसी जरूरी घरेलू काम, मरम्मत, साज-सज्जा या परिवार के साथ बैठकर बात साफ करने का अच्छा समय है। मन थोड़ा अंदर की ओर रहेगा, इसलिए शोर से दूरी और काम में व्यावहारिकता दोनों साथ चलेंगे। घर, जमीन, वाहन या रहने की सुविधा से जुड़ी कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन कागजी बातों में जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। सूर्य के कारण भीतर की कुछ असुरक्षा सामने आ सकती है, इसलिए हर बात को दिल पर न लें। वहीं भाग्य स्थान में सक्रिय ग्रह संकेत देते हैं कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज उपयोगी हो सकती है। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति का साथ मिलने से दबाव हल्का लगेगा। जो बात कई दिनों से मन में थी, उसे शांत तरीके से रखने से फायदा होगा। बाहर से सब ठीक दिखने के बावजूद अंदर थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकता है। अपनी सुविधा, आराम और मानसिक संतुलन को प्राथमिकता देना ठीक रहेगा।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का दिन है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें साथी से साफ समर्थन मिल सकता है। कोई घरेलू जिम्मेदारी मिलकर निभाने से संबंध और सहज होंगे। प्रेम संबंध में भी मुलाकात, फोन पर लंबी बात या भविष्य को लेकर हल्की गंभीर चर्चा हो सकती है। अगर हाल में गलतफहमी हुई थी, तो उसे सुलझाने के लिए माहौल अनुकूल रहेगा। ध्यान रखें कि मन की बात आधी कहकर प्रतिक्रिया की उम्मीद न करें। नरमी और स्पष्टता साथ रखें। परिवार के किसी बड़े सदस्य की राय को लेकर थोड़ी असहमति हो सकती है, पर बात बढ़ाने की जरूरत नहीं।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
कामकाज में फोकस बना रहेगा, लेकिन मन बार बार निजी मामलों की ओर जा सकता है। इसलिए जो काम समयबद्ध हैं, उन्हें सुबह या पहले हिस्से में निपटाना बेहतर होगा। उच्च शिक्षा, ट्रेनिंग, आवेदन, यात्रा योजना या किसी कोर्स से जुड़े लोग कुछ उपयोगी जानकारी पा सकते हैं। छात्रों को ध्यान भटकने की शिकायत रह सकती है, खासकर जब पढ़ाई के बीच घर का माहौल या भावनात्मक बातें प्रभाव डालें। छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ेंगे तो काम बनेगा। ऑफिस में सीनियर से बातचीत ठीक रहेगी, पर अपनी बात को साबित करने के लिए तथ्य साथ रखें। बिजनेस वालों के लिए दूर के संपर्क, सलाह या दस्तावेजी तैयारी मददगार रहेगी। बड़ी घोषणा से अधिक तैयारी पर जोर रखें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में राहत की भावना रह सकती है। कोई पुराना भुगतान, बचत या परिवार से जुड़ी मदद काम आ सकती है। घर, प्लॉट, मरम्मत या घरेलू सुविधा पर खर्च की चर्चा बन सकती है। यह फैसला सोच समझकर लें। लाभ दिखे तो भी सभी शर्तें देखना जरूरी है। छिपे खर्च या कागजी बातों को हल्के में न लें। कमाई स्थिर रखने के लिए आज भावनाओं से ज्यादा गणना काम आएगी। अनावश्यक चीजें खरीदने की इच्छा हो सकती है, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक आराम सबसे जरूरी रहेगा। शरीर बहुत कमजोर नहीं दिखता, लेकिन भावनात्मक थकान असर डाल सकती है। घर का खाना, समय पर पानी और थोड़ी नींद की पूर्ति अच्छा असर देगी। देर तक बैठे रहने से जड़ता बढ़ सकती है, इसलिए बीच बीच में चलना ठीक रहेगा। अगर मन भारी लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपने ऊपर अनावश्यक सख्ती न रखें।
आज की सलाह: घर की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया से पहले सामने वाले की स्थिति समझें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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