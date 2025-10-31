Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 31 अक्टूबर 2025 :रिलेशनशिप को वैल्यू दें, होम लोन भी अप्रूव होगा

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज आपकी लवलाइफ में होगी हलचल,अलग होने तक की नौबत आ सकती है।   

Fri, 31 Oct 2025 07:25 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today 31 October 2025 : सफलता आपके लिए अचानक से नहीं आई, लेकिन आपकी चॉइस है ये। लवलाइफ में क्रिएटिव बने रहें और ऑफिस में रियलास्टिक, प्रोफेशनल लाइप लाइफ के इश्यूज से कमिटमेंट के जरिए बाहर आएं। स्मार्ट निवेश को करें और काम में नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। अपने पार्टनर को लगातार केयर और प्यार करें, इस बात का भी ध्यान रकें कि आप दोनों में पहले जो इश्यूज हुए हैं, उन्हें सुलझा लें। आज आपके पास पैसा आएगा। हेल्थ में छोटे इश्यूज हो सकते हैं।

वृश्चिक लव राशिफल

वृश्चिक राशि वालों को हमेशा रिलेशनशिप को वैल्यू देनी चाहिए। आप वेकेशन पर भी जा सकते हैं। आप भविष्य में इससे जुड़ा फैसला भी यही लें सकते हैं। माता-पिता की सहमति आपके प्यार को पूरी तरह से जीने का मौका देती है। आप इस दिन रोमांटिक लाइफ में खुश रहेंगे और रोमांस के मामले में खुशी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ महिलाएं एक्स लवर से मिलने की कोशिश कर सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस रोमांस से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी शादीशुदा लाइफ खराब हो सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल

ऑफिस में आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका एटीट्यूड। आज आपके साथ काम करवने वाला या कोई सीनियर्स आपके सामने चैलेंज लाएगा और आपको चैलेंज का सामना करना होगा। काम के लिए टाइट शेड्यूल और डेडलाइन ना बनाएं, इससे आपको दिक्कता होगी। टीम मीटिंग में नए आइडयाज लाएं और आपके विचारों को मैनेज करें।। आज सेल्स से जुड़ जो लोग हैं, उनका विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। छोटी-मोटी रुकावटें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। जो लोग मनी मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, क्लोथ से जुड़े हैं, वो आज अपना बकाया चुकाने में सफल होंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इससे आपका जो भी बकाया है उसकी आप पेमेंट कर देंगे। अगर आप वेकेशन पर जाना चाहते हैं, दोपहर का समय विदेश के लिए एयर टिकट और होटल बुक करने के लिए अच्छा है। जो लोग होम लोन के बारे में इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज अच्छी खबर होगी, आपका होम लोन अप्रूव हो सकता है। आपको कॉलेज या ऑफिस में होने वाली किसी पार्टी या प्रोग्राम के लिए पैसा देना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को विदेशी फंड मिलेगा। इससे आप महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले ले सकेंगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है, और कुछ लोगों को खाना डाइजेस्ट करने में हो सकती हैं। हाई बीपी, टेंशन , एलर्जी और इंफेक्शन भी दिन को खराब कर सकते हैं। जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन इससे रूटीन लाइफ पर असर नहीं होगा। रात को हिल स्टेशन में कार चलाने से बचना चाहिए। गीले फर्श पर चलते समय भी सावधान रहना चाहिए, आप फिसल सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

