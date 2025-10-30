Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio horoscope Today 30 october 2025 aaj ka vrishchik rashi rashifal daily future Prediction
वृश्चिक राशिफल 30 अक्टूबर: आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, ऑफिस रोमांस बनेगा परेशानी का कारण

वृश्चिक राशिफल 30 अक्टूबर: आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, ऑफिस रोमांस बनेगा परेशानी का कारण

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 30 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका ग्रह स्वामी वृश्चिक है। इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 30 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? जानें एस्ट्रोलॉजर से।

Thu, 30 Oct 2025 06:10 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Scorpio Horoscope Today, आज का वृश्चिक राशिफल 30 अक्टूबर: वृश्चिक राशि वालों आज आपकी लव लाइफ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रहने वाली है। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस से आपको तारीफ मिलेगी। धन और सेहत दोनों ही आज ज्यादा अटेंशन की डिमांड करते हैं।

वृश्चिक लव राशिफल- आपका लवर सेंसटिव रहेगा और हर पल आपसे अपने साथ रहने की उम्मीद रखेगा। लवर के साथ बैठकर शादी के बारे में बातचीत करें और कुछ रिश्तों को माता-पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। आप दोनों को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। दिन के पहले हिस्से में आप अपने लवर को कोई गिफ्ट देकर सरप्राइज भी दे सकते हैं। शादीशुदा कपल को कंसीव करने की संभावना ज्यादा है, इसलिए आप फैमिली शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफिस रोमांस आज परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए शादीशुदा लेडीजों को इससे बचना चाहिए।

वृश्चिक करियर राशिफल- आज दिन का पहला भाग शायद कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं रहे, इससे सीनियर्स नाराज हो सकते हैं। आपको हार मानने के बजाए अपने लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए और आप बेस्ट रिजल्ट पाने में सफल होंगे। कुछ महिलाओं को एक खास स्टाइल में टीमवर्क स्वीकार करने में परेशानी हो सकती है।लेकिन इसे अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाने के मौके के रूप में लेना चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स की परेशानी दूर होंगी। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स अपनी इनकम में पॉजिटिव रिजल्ट देखकर खुश होंगे।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल- आज आपके सामने आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। खर्चों पर कंट्रोल रखना बेहतर रहेगा। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि उसे वापस पाना मुश्किल हो सकता है। फैमिली में प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को नए पार्टनर मिलेंगे जो आज धन निवेश कर सकते हैं, जिससे आगे के विस्तार में मदद मिलेगी।

वृश्चिक सेहत राशिफल- आपको पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं और बच्चों को स्किन से जुड़ी एलर्जी की भी शिकायत हो सकती है। भारी सामान उठाने से बचें, खासकर दिन के दूसरे भाग में। महिलाओं को रसोई में काम करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सब्जियां काटते समय उन्हें हल्का-फुल्का कट लग सकती है। घर का बना खाना ही खाएं और जंक फ़ूड से परहेज करें। आपको खूब पानी पीना चाहिए।

वृश्चिक राशि के गुण-

शक्ति रहस्यवादी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहास्पद, जटिल, अधिकारवादी, अहंकारी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक अंग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

उचित अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

