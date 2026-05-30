वृश्चिक राशिफल 30 मई 2026: आज पार्टनर से हो सकती है खिटपिट, इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर बरतें सावधानी
Aaj Ka Vrishchik Rashifal: 30 मई के दिन वृश्चिक राशि वालों की पार्टनर के साथ थोड़ी बहसबाजी हो सकती है। ऑफिस में बॉस से काम की तारीफ मिलेगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा जाने वाला है। जानें आज के दिन किन बातों को लेकर सतर्क रहना है?
Scorpio Horoscope Today 30 May 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सही जाने वाला है। करियर और बिजनेस में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलता दिखेगा। ऑफिस का काम अच्छे से निपट जाएगा लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी खिटपिट हो सकती है। ऐसे में मन थोड़ा उलझ सकता है। पैसों की स्थिति आज सही रहेगी हालांकि जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिश्ते के मामले में धैर्य और समझदारी से काम लें। अगर आप जल्दबाजी से बचेंगे और सोच-समझकर फैसले लेंगे तो आज का दिन सही ट्रैक पर चलेगा। आइए जानते हैं कि 30 मई का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
आज आपको प्यार के मामले में थोड़ा संभलकर चलना होगा। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। ऐसे में शांत रहकर बातचीत करें ताकि बहसबाजी ना है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और छोटी-छोटी बातों को बड़ा ना बनने दें। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें अभी के लिए फिलहाल किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले आप सामने वाले को अच्छी तरह से समझ लें उसके बाद ही आगे बढ़ें। ऐसा करना आपके लिए सही होगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
करियर और बिजनेस के मामले में आज का दिन आपके फेवर में ही रहने वाला है। ऑफिस में बॉस आपके काम की वजह से आपकी तारीफ करेंगे और इसके लिए आपको कोई अवॉर्ड भी मिल सकता है। सीनियर्स हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। काम में रुकावटें आज कम ही होंगी। ऐसे में मन लगा रहेगा। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या फिर किसी नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छी-खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपको आपकी मेहनत का फायदा मिलेगा और आपकी इमेज और मजबूत होती जाएगी।
वृश्चिक राशि का मनी राशिफल
आज आपके लिए पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर रहने वाली है। इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं। हालांकि आज आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में फिलहाल सावधानी बरतने की जरूरत है। आज किसी नई प्लानिंग, शेयर बाजार या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले थोड़ा सोच-विचार करना सही होगा। इन मामलों में थोड़ा इंतजार ही कर लें। फालतू के खर्चों से आज बचने की कोशिश करें।
वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल
हेल्थ के मामले में आज सब कुछ आपके ही कंट्रोल में होगा। अंदर से एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पूरी एनर्जी के साथ आज सारे काम करेंगे और आपका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। हालांकि आज ज्यादा भागदौड़ की वजह से थकान या मांसपेशियों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे में आराम जरूर करें और अपने खानपान का पूरा ध्यान रखें। आज कोई भी बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। मानसिक रूप से आज आप पॉजिटिव रहेंगे और अंदर से मजबूती महसूस होगी। नींद पूरी लें और बाहर का ना खाएं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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