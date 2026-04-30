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वृश्चिक राशिफल 30 अप्रैल: वृश्चिक राशि वाले काम से जुड़ी इन 2 बातों का रखें ख्याल, पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल

Apr 30, 2026 05:59 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Vrishchik Rashifal Today 30 April 2026: वृश्चिक राशि राशि चक्र की आठवीं राशि हैं। आपके जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

वृश्चिक राशिफल 30 अप्रैल: वृश्चिक राशि वाले काम से जुड़ी इन 2 बातों का रखें ख्याल, पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल

Scorpio Horoscope Today 30 April 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: आज बार-बार एक ही तरह का काम या मांग आपको चिढ़ा सकती है। खासकर जब आप बिना कुछ बोले सब संभालते जा रहे हैं। अब वक्त है थोड़ा क्लैरिटी के साथ बोला जाए। वरना बाद में गुस्सा अपने आप बाहर आ जाएगा। सीधी बात ये है कि जो चीज आपको परेशान कर रही है उसे सही समय पर शांत तरीके से बोल दें। सामने वाले को शायद अंदाजा ही नहीं है कि वो आप पर कितना काम डाल रहा है। आज आपको समझना होगा कि जब आप एक बार लिमिट सेट कर देंगे तो दिमाग भी हल्का रहेगा और काम भी आसान लगेगा। तो आइए जानते हैं कि आज यानी 30 अप्रैल का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

आज प्यार में बड़ी बात नहीं होगी लेकिन छोटी-छोटी आदतें परेशान कर सकती हैं। जैसे किसी का देर से जवाब देना या फिर कोई काम आप पर छोड़ देना या ये मान लेना कि आप सब संभाल लेंगे। ये चीजें आपको एक समय के बाद परेशान कर सकती हैं। ऐसे में चुप रहने के बजाय आराम से बात करना बेहतर रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे इंसान की तरफ ध्यान जा सकता है जो शांत है और थोड़ा अलग लगता है। लेकिन ये देखना और समझना भी जरूरी है कि वो आपको उतना ही समझता है या नहीं। जो लोग रिलेशन में हैं उन्हें रोज की छोटी बातों पर खुलकर बात करनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि प्यार तब और भी ज्यादा मजबूत होता है जब मन में कुछ दबाकर नहीं रखा जाता है।

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वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

आज काम तभी सही चलेगा जब सबकी जिम्मेदारी क्लियर होगी। आपको साफ दिखेगा कि कहां गड़बड़ हो रही है लेकिन उसे कैसे बोलते हो ये ज्यादा मायने रखता है। नौकरीपेशा लोगों को अपना काम और दूसरों का काम अलग रखना होगा। काम के मामले में आज आपको इन 2 चीजों पर खास करके ध्यान देना है। हर चीज अपने ऊपर ना लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को स्टाफ या काम के तरीके में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को उस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए जिसे वो बार-बार टालते आए हैं। आज किया गया छोटा सुधार आगे बहुत काम आएगा।

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वृश्चिक राशि का फाइनेंशियल राशिफल

आज आपका छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। ये खर्च छोटे लगते हैं लेकिन धीरे-धीरे बड़ा असर डालते हैं। किसी और की गलती या लापरवाही के लिए अपनी सेविंग्स मत खर्च करें। निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें। जल्दीबाजी या गुस्से में फैसला ना लें। अगर कोई आपसे पैसे की उम्मीद कर रहा है तो पहले साफ पूछ लें आखिर किस लिए ये पैसे चाहिए। पैसे के मामले में ये क्लैरिटी आपको जरूर होनी चाहिए। पैसे में लिमिट रखना भी जरूरी है। लेनदेन के वक्त इसका ध्यान जरूर रखें।

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वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल

आज आपको शरीर में थकान, पेट में दिक्कत या बॉडी में जकड़न महसूस हो सकती है। जो बात आप बोल नहीं रहे वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस बना सकती है। ऐसे में खुद का ध्यान रखें। समय पर खाना खाने की कोशिश करें। साथ ही ज्यादा मसालेदार चीजों से थोड़ा बचें। हेक्टिक काम के बीच भी बीच-बीच में उठकर वॉक करें। आप चाहे तो बीच-बीच में स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इससे आपको काफी फायदा होगा। रात के समय ज्यादा काम ना करें। अपने शरीर और मन को भी आराम दें। ज्यादा ओवरथिंकिंग से दिक्कत हो सकती है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उसके बारे में ना सोचें।

वृश्चिक राशि वालों के लिए सलाह

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए यही सलाह है कि जो बात दिल में है उसे सही समय पर शांत तरीके से बोल दें। छोटी-सी लिमिट तय करेंगे तो दिन आसान हो जाएगा और मन भी शांत रहेगा।

वृश्चिक राशि का लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि का लकी रंग: काला

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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