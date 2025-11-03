Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Horoscope today 3 november 2025 vrishchik Rashi ka Rashifal
वृश्चिक राशिफल 3 नंवबर 2025 :आज धैर्य से प्लानिंग करेंगे, तो रिस्क भरे पलों से बच पाएंगे

वृश्चिक राशिफल 3 नंवबर 2025 :आज धैर्य से प्लानिंग करेंगे, तो रिस्क भरे पलों से बच पाएंगे

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज अगर धैर्य से प्लान बनाएंगे, तो आपको रिस्क भरे पलों से यह बचाएगा

Mon, 3 Nov 2025 07:31 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today 3 November 2025 : अपने ऑप्शंस को अच्छे से गाइड करें। अपनी ताकत पर भरोसा करें। आपमें करेज है और फोकस्ड महसूस करते हैं। नए आइडियाज आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इस समय आपको वॉच रखनी है और केयरफुल होकर काम करना है। अपने इंटरनल नियमों पर भरोसा रखें। दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखें और किसी भी प्रकार की लड़ाई को करने से बचें। एकजगह फोकस करके आपको काम निपटाने और समझदारी भरे कदम उठाने में मदद मिलेगी।

वृश्चिक लव राशिफल

आज आपकी भावनाएं गहरी हैं, लेकिन स्थिर रहें। अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो दिल से, शांत शब्दों में अपनी बात कहें। अगर आप एक नया बॉन्ड शुरू करना चाहते हैं, तो ईमानदारी और केयर दिखाएं, यह शब्दों से अधिक वैल्यू रखती है। जो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ हो, उन्हें एक दूसरे के साथ और समय बिताना चाहिए। थोड़े कठिन सवालों से अपने विश्वास को ना आजमाएं। अपने पार्टनर को सपोर्ट करें और एक दूसरे की चिंताओं को सुनें, इससे आप दोनों की लाइफ में विश्वास, सम्मान और क्लोजनेस बढ़ेगी। शांत पलों को एंजॉय करें।

वृश्चिक करियर राशिफल

भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइडियाज सेव करें। लीडर्स आपको अच्छे से नोटिस करेंगे, आपके सुधार पर वो भरोसा करेंगे। अगर आप कहीं फंस रहे हो, तो आपको अपनी छोटी आदतों को फिलहाल बदलें जैसे स्टार्ट टाइम और किसी काम का ऑर्डर देना। आज अगर धैर्य से प्लान बनाएंगे, तो आपको रिस्क भरे पलों से यह बचाएगा।आज काम के जरिए आको स्किल्स पर फोकस करने का मौका मिलेगा।क्लियर नोट्स शेयर और अगर वो श्योर ना हो, तो उनसे सवाल पूछने के लिए कहें। एक काम को पहले करें और फिर किसी दूसरे काम को लें, एक साथ कई काम ना करें।

वृश्चिक मनी राशिफल

जब आप एक सिंपल तरीके से प्लानिंग बनाते हैं, तो आपका पैसा स्थिर रहता है। अपने बिल्स को चेक करें और उन छोटी-छोटी मेंबरशिप पर ध्यान दें जो अब आपके लिए काम के नहीं है। आज बड़ी खरीदारी करने से बचें, इसकी जगह पर आप अपने आइडियाज को बचाकर रखें और रिसर्च करें। किसी पड़ोसी की मदद करने या कोई स्किल्स ​​शेयर से थोड़ी एकस्ट्रा कमाई का मौका मिल सकता है। अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें और अचानक आने वाली किसी भी तरह की जरूरतों के लिए फंड रखें। ऐसे स्टेप्स उठाकर सेफ प्लानिंग करें, जिससे फ्यूचर सिक्योर हो सके।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आपकी एनर्जी इस समय हाई है, लेकिन आप बेचैन महसूस हो सकते है। को संतुलित करने के लिए अपने शरीर को शांत करने वाले व्यायाम जैसे तेज चलना, स्ट्रेचिंग या हल्का योगासन दें। अच्छे से पानी पिएं और सिंपल खाना खाएं और देर रात भारी नाश्ता करने से बचें। अपनी आंखों को आराम देने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें और तनाव अगर आप पर हावी हो रहा है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर नींद कम आ रही है, तो सोने से पहले एक शांत रूटीन अपनाएं और मंद रोशनी का इस्तेमाल करें। छोटी-छोटी आदतें अभी आपको स्थिर रखेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

