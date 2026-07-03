वृश्चिक राशिफल 3 जुलाई 2026: काम में मेहनत ज्यादा और तसल्ली थोड़ी कम हो सकती है महसूस
Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 July 2026: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए लंबे समय बाद मिले दोस्त से मुलाकात का योग बन सकता है। प्रगति आपकी लगन से बनेगी। पढ़ें वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Today Scorpio Horoscope 3 July 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: सुबह का हिस्सा तेज रफ्तार वाला रह सकता है। छोटे काम, फोन, संदेश, पड़ोस, आने-जाने या किसी जरूरी जानकारी के कारण दिमाग लगातार सक्रिय रहेगा। इससे बेचैनी भी बढ़ सकती है, खासकर जब आप एक साथ कई काम पकड़ लें। दिन बढ़ने पर ध्यान घर, आराम और निजी दायरे की तरफ जाएगा। ऐसे में महसूस होगा कि असली जरूरत बाहर की भागदौड़ नहीं, भीतर की शांति है। चंद्रमा के इस बदलाव से शुरुआत में सक्रियता और बाद में भावनात्मक संवेदनशीलता दोनों दिखेंगी। किसी पड़ोसी, पुराने परिचित या लंबे समय बाद मिले दोस्त से मुलाकात का योग बन सकता है। यह मुलाकात हल्की-फुल्की राहत भी दे सकती है। अगर आसपास किसी समारोह, छोटी दावत या घरेलू आयोजन का माहौल हो, तो उसमें शामिल होने का मन बन सकता है। हालांकि पूरे दिन एक बात याद रखें कि तनाव को चेहरे पर चढ़ने न दें। सूर्य का असर भीतर की बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए हर बात को शक या दबाव की नजर से देखने के बजाय सामान्य ढंग से लें। रास्ते में, वाहन चलाते समय और जल्दबाजी के फैसलों में अतिरिक्त सावधानी बेहतर रहेगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी प्रतिक्रिया आज अहम रहेगी। मंगल के कारण साथी या करीबी व्यक्ति के साथ बात करते समय स्वर थोड़ा तेज हो सकता है, जबकि भीतर से आप केवल समझे जाना चाहते होंगे। सुबह छोटी बात पर बहस बनने की संभावना है, इसलिए संदेश या कॉल में जल्दबाजी से बचें। बाद में घर का माहौल सुधर सकता है और दिल की बात कहने का अच्छा समय मिलेगा। पुराने दोस्त या किसी परिचित से दोबारा जुड़ाव भी सुखद लग सकता है। प्रेम संबंध में स्थिरता के लिए शक कम और भरोसा ज्यादा रखें। अगर सामने वाला चुप है, तो यह जरूरी नहीं कि वह दूर जा रहा हो।
शिक्षा और करियर
काम में मेहनत ज्यादा और तसल्ली थोड़ी कम महसूस हो सकती है। एक काम खत्म होते ही दूसरा सामने आ सकता है। फिर भी आज की प्रगति आपकी लगन से बनेगी। भाग्य से जुड़े क्षेत्र में बुध वक्री होने से पढ़ाई, आवेदन, यात्रा योजना, ट्रेनिंग, दस्तावेज या उच्च अध्ययन से जुड़ी चीजों में दोबारा जांच जरूरी है। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा, इंटरव्यू या कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे पुराने नोट्स दोहराएं। अचानक नया तरीका अपनाने से बेहतर है कि पहले आधार मजबूत करें। ऑफिस में सहकर्मियों से व्यवहार नरम रखें। पड़ोस, क्षेत्रीय संपर्क, फील्ड वर्क, मीडिया, लेखन या संवाद से जुड़े काम करने वालों को व्यस्त दिन मिल सकता है। अगर किसी वरिष्ठ से बात हो, तो अपनी बात तथ्य के साथ रखें। भावुक प्रतिक्रिया के बजाय स्पष्टता अधिक काम देगी।
धन और वित्त
आर्थिक मामलों में बड़े जोखिम से बचना समझदारी होगी। दिनभर छोटे-छोटे खर्च जुड़ते जा सकते हैं, जैसे आना-जाना, घर की जरूरत, बाहर का कार्यक्रम या किसी रिश्तेदारी में योगदान। पैसा रुकेगा नहीं, पर अनावश्यक बहाव रोकना आपके हाथ में है। साझा धन, उधार या किसी और के भरोसे की योजना को तुरंत स्वीकार न करें। घर या वाहन से जुड़े खर्च का अनुमान पहले बना लें। अगर कोई पुराना भुगतान बाकी है, तो उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन थक सकता है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन और जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत ऊर्जा खींचेगी। बाहर का तला-भुना या बहुत अनियमित भोजन लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। हल्का और साफ भोजन लें। पानी पर्याप्त पिएं। सफर में ध्यान रखें और वाहन चलाते समय फोन से दूरी रखें। थोड़ी देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना और नींद का समय संभालना आज खास मदद देगा।
आज की सलाह: जल्दबाजी कम रखें, घर लौटकर मन को शांत करने का समय जरूर निकालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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