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वृश्चिक राशिफल 3 अगस्त 2026: आज बढ़ेगा आत्मविश्वास, करियर में मिलेगी सराहना, लेकिन पैसों के मामलों में बरतें सावधानी

By Anita Baranwal
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Scorpio Horoscope Today, 3 August 2026: आज वृश्चिक राशि के जातकों का आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ेगी। करियर और पढ़ाई में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और साझा धन या निवेश में सावधानी बरतें।

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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

Scorpio Horoscope Today 3 August 2026: रचनात्मकता, आत्मविश्वास और भीतर की खुशी आज कई काम आसान कर सकती है। मन में हल्का उत्साह रहेगा और आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। दिन ऐसा है जब छोटी उपलब्धियां भी बड़ा मनोबल देंगी। परिवार, बच्चों, शौक, कला, खेल या किसी पसंदीदा काम में समय देना अच्छा लगेगा। सामाजिक दायरा भी सक्रिय रह सकता है। किसी निमंत्रण, समारोह या परिचितों से मुलाकात का योग बन सकता है। फिर भी हर बात को सिर्फ जोश में तय न करें, क्योंकि भीतर कहीं एक परत ऐसी भी रहेगी जो आपको सोच-समझकर चलने को कहेगी। यही संतुलन आपके लिए सही रहेगा। सूर्य और गुरु भाग्य पक्ष को सहारा दे रहे हैं, इसलिए सही लोगों से सही समय पर मदद मिल सकती है। दूसरी ओर मंगल और बुध कुछ गहरे, उलझे या संवेदनशील विषयों को छू रहे हैं, इसलिए निजी बातों, साझा जिम्मेदारियों और भरोसे के मामलों में साफगोई जरूरी रहेगी। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक है, पर परिपक्वता बनाए रखना लाभ देगा।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

दिल के मामले में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन भावनाओं की गहराई भी साथ चलेगी। साथी के साथ समय बिताने का मन होगा और हल्की-फुल्की बातों से नजदीकी बढ़ सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे किसी पुराने मनमुटाव को प्यार से सुलझा सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए आकर्षण बन सकता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जो बुद्धिमान और आत्मविश्वासी लगे। फिर भी निजी सीमाएं और भरोसे का संतुलन बनाए रखें। परिवार में बच्चों या युवा सदस्यों की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। अगर किसी अपने का मूड बदलता हुआ लगे, तो सलाह देने से पहले उसकी बात पूरी सुनें।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

छात्रों के लिए यह दिन अच्छा माना जाएगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और कठिन विषय भी धैर्य से समझ आने लगेंगे। जिनकी तैयारी लंबे समय से चल रही है, उन्हें अपने प्रयास का भरोसा महसूस होगा। कला, डिजाइन, मीडिया, खेल, लेखन, अध्यापन और प्रबंधन से जुड़े लोगों को खास फायदा हो सकता है। नौकरीपेशा लोग अपने काम को पूरे आत्मविश्वास से संभालेंगे। टीम में आपकी उपस्थिति नोटिस हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल कागज, भुगतान, डेटा, गोपनीय जानकारी या साझा संसाधनों से जुड़ी बातों में सावधानी जरूरी है। कारोबार करने वालों के लिए बाहर के संपर्क या नए बाजार की जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या विस्तार से जुड़ी योजना पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पहले लागत और समय दोनों समझ लें। खिलाड़ियों या प्रतियोगी माहौल में काम करने वालों को सराहना मिलने के योग बन रहे हैं।

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वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल

आय के मौके बने रहेंगे, खासकर नेटवर्क, दोस्तों, टीम या पुराने संपर्कों से कुछ काम निकल सकता है। फिर भी पैसों को लेकर बहुत ढील न दें। साझा धन, कर, बीमा, फीस, उधार या किसी और के साथ जुड़े खर्चों में साफ हिसाब रखें। लाभ की उम्मीद हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया समझकर ही निर्णय लें। दिखावे या अचानक खुशी में किया गया खर्च बाद में खटक सकता है। अगर कोई योजना लंबे समय की है, तो अभी सिर्फ जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा। छोटी कमाई को भी हल्के में न लें, वही आगे संतुलन बनाएगी।

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वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी और मन भी ज्यादा दबा हुआ नहीं लगेगा। फिर भी जरूरत से ज्यादा उत्साह में रूटीन न बिगाड़ें। मीठा, तला हुआ या अनियमित भोजन थकान बढ़ा सकता है। मानसिक रूप से भी बीच-बीच में शांत विराम लेना जरूरी होगा। खेलकूद या व्यायाम करने वालों को वार्मअप और कूलडाउन पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी धूप, पर्याप्त पानी और समय पर आराम से दिन संतुलित रहेगा।

आज की सलाह: खुशी में भी हिसाब रखें और निजी बातों को हर किसी से साझा न करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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