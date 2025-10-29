Hindustan Hindi News
Scorpio Horoscope today 29 October 2025 aaj ka vrishchik Rashi ka Rashifal
वृश्चिक राशिफल 29 अक्टूबर :आज आपकी लवलाइफ में होगी हलचल,अलग होने तक की नौबत आ सकती है

वृश्चिक राशिफल 29 अक्टूबर :आज आपकी लवलाइफ में होगी हलचल,अलग होने तक की नौबत आ सकती है

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज आपकी लवलाइफ में होगी हलचल,अलग होने तक की नौबत आ सकती है। 

Wed, 29 Oct 2025 06:33 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today 29 October 2025 –रिस्क आपका साथी है। आपकी लवलाइफ में परेशानी रहेंगी। ऑफिस की जरूरतों को लेकर सेंसेटिव रहें। आर्थिक मामले भी आपके सामने आएंगे। रिलेशनशिप के मामलों को मिच्योरिटी के साथ संभालें। अपने खर्चों पर निगाह रखें, फालतू की चीजों पर पैसा खर्च ना करें। हेल्थ से जुड़े मामले भी रहेंगे।

वृश्चिक लव राशिफल

आपकी उपस्थिति आके रिलेशनशिप में पॉजिटिव औरा भी देगी और हील भी करेगी। अपने पार्टन के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। इससे लवलाइफ खास होगी। वहीं कुछ लोगों की लवलाइफ में बहुत हलचल होंगी, अलग होने तक की नौबत आ सकती है। अपने लवर को नीचा ना दिखाएं। इस समय बहस ना करें, डिप्लोमेटिक तरीके से संभालें। आज कुछ रिलेशनशिप में दिक्कत होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अलग-अलग हों। जिन लोगों का अभी हाल में ही ब्रैकअप हुआ है, वो किसी खास शख्स से मिलेंगे और नया रिलेशनशिप बनाएंगे।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज ऑफिस जाएं और कुछ खास और महत्वपूर्ण काम करें। इससे आपका प्रोफेशनल काबिलियत साबित होगी। आपको एचआर टीम और सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए। कुछ फाइनेंस, बैकिंग, अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए समय टफ रहेगा। बिजनेस जेवल्पर्स को क्लाइंट्स से दिक्कत का सामना करना होगा। आपको कोई जॉब स्किल, टेक्निकल स्किल सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो इंटरव्यू के समय आपकी मदद करे।

वृश्चिक मनी राशिफल

आज आपके सामने आर्थिक मामले आएंगे, आपको अपना खर्च कम करना है, खासकर आपको लगजरी चीजों की शॉपिंग पर कम से कम खर्च करना चाहिए। कुछ महिलाएं रिअल एस्टेट में भी फैसा लगा सकती हैं। आपके परिवार में एक लीगल मामला है, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना होगा और आर्थिक मदद की जरूरत होगी। आपको इस बात को समझना चाहिए कि वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें और कार खरीदने पर विचार कर सकते हैं। सीनियर लोग बच्चों को पैसा ट्रांसफर करने पर विचार कर सकते हैं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज महिलाओं में माइग्रेन का इश्यू हो सकता है, जिसके कारण वो क्लास या ऑफिस को स्किप करेंगी। आपको अच्छी मेंटल एनर्जी चाहिए तो अच्छे से सोना होगा। इसके अलावा आपको योग की भी जरूरत है, आपको योग सेशन ज्वाइन करने होंगे। जिन लोगों को कार्डियक से जुड़ी दिक्कत है, उन लोगों के लिए दोपहर का समय खास रहेगा। गर्भवती महिलाओं को एडवैंचर्स स्पोर्ट्स आदि से दूर रहना चाहिए। चाय कॉफी और ड्रिंक लेने से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

