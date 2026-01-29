वृश्चिक राशिफल 29 जनवरी: वृश्चिक राशि वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रहें दूर, पुराने इन्वेस्टमेंट से मिलेगा फायदा

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 29 January 2026: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज के दिन आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

Scorpio Horoscope Today 29 January 2026: आज वृश्चिक राशि वाले रिश्ते में थोड़ा कूल रहने की कोशिश करें। आज अपने दिल की बात खुलकर शेयर करो। आज ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आप इन्हें अच्छे से निभाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। पैसों को लेकर आज कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं से पैसा मिलने की संभावना है। प्यार के मामले में ईमानदार और कमिटेड रहेंगे तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। ऑफिस में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। सेहत को लेकर हल्की-फुल्की दिक्कत हो सकती है लेकिन चिंता की बात नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नीचे पढ़ें वृश्चिक आज का विस्तृत राशिफल 29 जनवरी 2026 वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Hor0scope) आज लव लाइफ में थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। हो सकता है कि आज आपकी पार्टनर के साथ नोकझोंक हो जाए। हालांकि आप पार्टनर के साथ अच्छा पल भी गुजारने वाले हैं। आज आप कोशिश करें कि किसी शांत और प्यारी सी जगह में पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। यहां पर आप उनके साथ भविष्य की बातें कर सकते हैं। आज किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहिए। पार्टनर के भरोसे को पूरी तरह से जीतने की कोशिश करें। अपनी ओर से ऐसा कुछ भी ना होने दें कि जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी पर गलत प्रभाव पड़े। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय मुश्किल भरा रह सकता है। हो सकता है कि आपके घरवाले आपके रिश्ते को ना सपोर्ट करें। अगर उन्हें मनाना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा आपके फेवर में होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल (Scorpio Career Horoscope) 29 जनवरी के दिन वृश्चिक राशि वालों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव रखना चाहिए। आज हो सकता है कि कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिले। इसे खुशी से स्वीकार करें। अपनी मेहनत से आप खुद को लोगों के सामने साबित कर पाएंगे। आज आपका प्रोफेशनल रवैया बहुत मायने रखने वाला है। आज आप किसी भी चीज से समझौता ना करें। अपने काम पर पूरी तरह से फोकस्ड रहें। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोग आज कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों को आज अपने काम पर ध्यान देना है। जो लोग नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, वो लोग आज अपनी सीवी को अपडेट कर लें। जो लोग विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें वहीं पर नौकरी मिल सकती है।

वृश्चिक फाइनेंशियल राशिफल (Scorpio Financial Horoscope) आज के दिन पैसा आने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसा का फायदा जरूर होगा। इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर भी साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है। अगर गाड़ी या बाइक खरीदनी है तो आज के लिए दिन का दूसरा हिस्सा अच्छा रहने वाला है। आज ऑफिस या फिर परिवार के किसी सदस्य पर मेडिकल खर्च लगने की संभावना है। अगर किसी दोस्त से पैसों से जुड़ा कोई मुद्दा सुलझाना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक है। कुछ जातकों को पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा-खासा फायदा मिलने वाला है। आज ध्यान रखें कि अपने भाई-बहन के साथ आप पैसों से जुड़ा कोई भी विवाद ना करें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल (Scorpio Health Horoscope) 29 जनवरी के दिन वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग पहले से ही दिल या फिर लिवर की दिक्कत से जूझ रहे हैं, उनकी परेशानी आज थोड़ी बढ़ सकती है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। आज बड़े बुजुर्ग गीले फर्श पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि आज फिसलने की संभावना है। महिला जातकों को आज माइग्रेन के दर्द से गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसकी वजह से ऑफिस या फिर क्लास मिस करना पड़ें। आप नींद पूरी लें। अच्छी नींद लेंगे तो कई चीजों में फायदा होगा। मन शांत रहेगा। दिन भर आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी। आज नशा करके टू-व्हीलर गाड़ी चलाने से एकदम बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com