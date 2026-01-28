वृश्चिक राशिफल 28 जनवरी: आज वृश्चिक राशि वाले एक्स से कर सकते हैं पैचअप, धन लाभ के बन रहे हैं योग

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 28 January 2026: आज वृश्चिक राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में चुनौती मिल सकती है। साथ ही आज कुछ जातक एक्स से पैचअप करने की सोचेंगे। नीचे पढ़ें 28 जनवरी के लिए अपना विस्तृत राशिफल…

Scorpio Horoscope Today 28 January 2026: आज के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को प्यार भरे कई पल बिताने का मौका मिलने वाला है। पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। ऑफिस में आज कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं। हालांकि अपनी सूझबूझ से आप सब संभाल लेंगे। आज यानी 28 जनवरी के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी कोई भी दिक्कत दूर होने वाली है। सेहत आज ठीक रहेगी। बस आज इतना ध्यान रखें कि पैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है।

वृश्चिक लव राशिफ (Scorpio Love Horoscope Today) 28 जनवरी के दिन वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ काफी रोमांटिक रहने वाली है। आज के दिन पार्टनर को कुछ खास तोहफा जरूर दें। साथ ही आप समझदारी से भी काम लेंगे। अगर पार्टनर से किसी बात को लेकर बहस हो जाए तो अपने शब्दों पर ध्यान दें। उन्हें कुछ ऐसा ना कह दें कि बात और भी ज्यादा बिगड़ जाए। कुछ महिला जातक आज अपने एक्स से पैचअप कर सकती हैं। वहीं आज हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान की दखलअंदाजी से आपके रिश्ते में दिक्कत आ सकती है, ऐसे में आपको आज सावधान रहने की जरूरत है। चीजों को समझदारी से संभालेंगे तो सही होगा। ऑफिस रोमांस से जितना हो बचने की कोशिश करें। ये सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये परेशानियां खड़ी कर सकता है। अगर आप शादीशुदा है तो ऐसी चीजों से दूर ही रहें।

वृश्चिक करियर राशिफल (Scorpio Career Horoscope Today) आज वृश्चिक राशि वालों ऑफिस में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आज कोई सीनियर आपके काम पर सवाल उठाने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से मन थोड़ा खराब हो सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, बैंकिंग और मीडिया की फील्ड से जुड़े लोगों पर आज के दिन काम का बहुत प्रेशर रहने वाला है। जिन लोगों ने हाल-फिलहाल में ही ज्वाइन किया है, वो मीटिंग में थोड़ा संभलकर ही बोलें। स्टूडेंट्स को आज एग्जाम से जुड़ी कोई दिक्कत आ सकती है। जो लोग नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो आज इंटरव्यू दे सकते हैं। कई लोग आज इसे क्लियर भी कर लेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पॉलिसी से संबंधित चीजों में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।

वृश्चिक फाइनेंशियल राशिफल (Scorpio Finance Horoscope Today) आज पैसे की स्थिति सही रहने वाली है। कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आने वाला है। अगर किसी पुराने दोस्त के साथ पैसे से जुड़ा मामला है तो आज उसे सुलझा लें। भाई-बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। ये या फिर तो सेहत से जुड़ा हो सकता है या फिर किसी कानूनी वजह से। जो लोग दान-पुण्य का काम करना चाहते हैं, वो आज दिन के दूसरे हिस्से में ये कर सकते हैं। परिवार में आज प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला आ सकता है। घर के रेनोवेशन के लिए आज का दिन सही है। अगर परिवार के साथ वेकेशन प्लान करने की सोच रहे हैं तो आज ही कर लें। साथ ही आज इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए दिन अच्छा है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल (Scorpio Health Horoscope Today) 28 जनवरी के दिन सेहत कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। बस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखें। शराब और तंबाकू से दूरी रखें। बुज़ुर्गों को उम्र से जुड़ी हल्की परेशानियाँ जैसे शरीर में दर्द या चलने में दिक्कत हो सकती है। बहुत तला-भुना और बाहर का खाना अवॉइड करें। गीली ज़मीन पर फिसलने से बचें। कुछ बच्चों को दांत या मुंह से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com