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वृश्चिक राशिफल 27 जुलाई 2026: करियर में मिलेगा बड़ा मौका, लेकिन गुस्सा और जल्दबाजी बिगाड़ सकते हैं आपका दिन

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन साहस और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है। करियर में नई जिम्मेदारियां या रुके हुए काम पूरे करने का मौका मिल सकता है, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामलों में खर्च पर नियंत्रण रखें और बड़े निवेश या खरीदारी को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा।

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Scorpio Horoscope Today 27 July 2026: मन में हिम्मत रहेगी और आप साधारण रास्ते के बजाय थोड़ा अलग तरीका अपनाने का सोच सकते हैं। कई मामलों में पहल करने की इच्छा बढ़ेगी। छोटी यात्रा, दौड़भाग, कागजी काम या किसी जरूरी मुलाकात की संभावना बन सकती है। फिर भी हर योजना को उसी दिन पूरा करने का दबाव न लें। पैसों और परिवार से जुड़ी बातें आज ज्यादा ध्यान मांगेंगी। वाणी में तीखापन आ जाए तो सामान्य बात भी बहस बन सकती है। आपका आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन हर जगह अपनी बात अंतिम मानने से नुकसान हो सकता है। घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। वाहन, घर की सुविधा या खरीदारी से जुड़ा कोई विचार मन में आ सकता है, पर थोड़ा रुककर देखना बेहतर रहेगा। चंद्रमा का असर धन और बोलचाल वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपका लहजा ही दिन का रुख तय करेगा। काम में आपकी उपस्थिति मजबूत रहेगी, पर मन का ताप कम रखना ज्यादा जरूरी है।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

रिश्तों में गर्म बहस की संभावना है, खासकर तब जब आप अपनी बात बिना नरमी के कहें। जीवनसाथी या पार्टनर से किसी पुराने मुद्दे पर टकराव हो सकता है। बात छोटी हो सकती है, लेकिन शब्द भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में चुप्पी साध लेने के बजाय थोड़ा समय लेकर फिर सामान्य लहजे में बातचीत करें। प्रेम संबंधों में अधिकार जताने की जगह भरोसा दिखाना बेहतर रहेगा। परिवार के बीच पैसे, जिम्मेदारी या समय को लेकर अलग राय हो सकती है। अगर आप सुनने का हिस्सा बढ़ाएंगे तो दिन संभल जाएगा।

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वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

कामकाज में आप सामान्य से ज्यादा साहसी कदम उठाना चाहेंगे। किसी कठिन फाइल, क्लाइंट, लक्ष्य या लंबित मामले को हाथ में लेने का मन बनेगा। यह अच्छी बात है, लेकिन पूरी जानकारी के बिना तेज निर्णय न लें। करियर में आपका प्रदर्शन दिखेगा, फिर भी आज पर्दे के पीछे की तैयारी ज्यादा मायने रखेगी। कुछ लोगों को गोपनीय बातों, डेटा, रिसर्च या कागजी प्रक्रिया पर खास ध्यान देना पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए याद करने से ज्यादा समझने वाला दिन है। जो विषय भारी लग रहा था, उसमें धीरे धीरे पकड़ बनेगी। बस तुलना और मानसिक दबाव से बचें।

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वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन बहुत खुलकर खर्च करने का दिन नहीं है। परिवार या घर से जुड़े किसी भुगतान का दबाव आ सकता है। वाहन, गैजेट या बड़ी खरीद पर अभी रुकना बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में बेहतर विकल्प या साफ सोच मिल सकती है। नकद और डिजिटल दोनों खर्चों का हिसाब रखें। किसी को उधार देने या भावनाओं में आकर भुगतान करने से पहले शर्तें साफ कर लें। कमाई स्थिर रहे तो भी बचत अपने आप नहीं बनेगी।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है। बहुत तेज रफ्तार, कम पानी, देर से खाना या गुस्से में काम करने से थकान बढ़ सकती है। सिर भारी लगना, बेचैनी या सामान्य कमजोरी जैसा अनुभव हो सकता है। यात्रा या बाहर के काम में जल्दबाजी कम रखें। आराम और नियमित भोजन आज आपकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें।

आज की सलाह: बात जीतने से पहले रिश्ता बचाइए, और खर्च करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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