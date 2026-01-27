Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 27 जनवरी: आज पैरेंट्स दे सकते हैं रिश्ते को मंजूरी, पैसों के मामले में रहें सतर्क

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 27 January 2026: आज वृश्चिक राशि वाले पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियां मिलेगी। वहीं पैसों के मामले में आज सतर्क रहने की जरूरत है। नीचे पढ़ें आज की विस्तृत राशिफल

Jan 27, 2026 07:31 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today 27 January 2026: आज वृश्चिक राशि वालाें की पर्सनल लाइफ सही ट्रैक पर होगी। अपने रिश्ते में आने वाली हर परेशानी को सुलझाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में काफी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। अपनी मेहनत और समझदारी से आप इससे पार पा लेंगे। अपने काम पर फोकस करने की पूरी कोशिश करिए। पैसों के मामले में आपको आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आज बिना सोचे-समझे इन्वेस्टमेंट ना करें।

वृश्चिक लव राशिफल

आज लव लाइफ के लिए सही दिन जाने वाला है। जो महिला जातक सिंगल हैं, उन्हें ऑफिस या अपने क्लास में प्रपोजल मिल सकता है। आज आप कोशिश करें कि पार्टनर खुश रहे। उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान करें। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। जो लोग शादी करने का मन बना रहे हैं, वो आज घरवालों से इस बारे में बात कर सकते हैं। आज पैरेंट्स आपके रिश्ते तो मंजूरी दे देंगे। जो लोग सिंगल हैं वो किसी नए शख्स से मिल सकते हैं। साथ समय बिताएं और खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करें।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज हो सकता है कि वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलें। क्रिएटिव होकर काम करें। टीम मीटिंग में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। साथ ही क्लाइंट से बात करते वक्त अपनी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करें। आज आपको नए मौके मिल सकते हैं। इन मौकों को हाथ से ना जाने दें। कानून, शिक्षा, आर्किटेक्ट और बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बिजी हो सकता है। हो सकता है कि आज काम ज्यादा हो। कुछ जातक आज नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं। तो वहीं कई लोग इंटरव्यू भी देंगे। वहीं कुछ जातकों की नए शहर में नौकरी लग सकती है।

वृश्चिक धन राशिफल

आज वृश्चिक राशि के जातकों को पैसे के मामले में सतर्क रहना है। आज छोटी-मोटी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में आपको देरी होगी। आज के दिन किसी को भी उधार देने में सतर्क रहें। कुछ महिला जातक आज अपना पुराना बकाया चुका सकती हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज पार्टनर या फिर विदेशी क्लाइंट की मदद से फंड जुटा पाने में सफल रहेंगे। आज का दिन इस चीज के फेवर में होगा। अगर बहुत दिन से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना था, तो आज ले सकते हैं। आज फर्नीचर खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। घर में आज अगर कोई सेलिब्रेशन है तो उसमें जरूर योगदान करें।

वृश्चिक सेहत राशिफल

आज वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सतर्क रहें। जो लोग डाइबिटीक हैं, उन्हें आज दिक्कत हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं आज सतर्क रहें। किसी भी लंबी जर्नी पर ना जाएं। अपना ख्याल रखें। साथ ही इस समय एडवेंटर स्पोर्ट्स से तो दूर ही रहें। बुजुर्ग लोग अपनी दवाइयां समय-समय पर लेते रहें। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो दवाइयां साथ ही रखें। आज कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, एलर्जी और इन्फेक्शन प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ जातकों को मुंह से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
