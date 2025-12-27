वृश्चिक राशिफल 27 दिसंबर 2025: रिश्तों में आएगी मिठास, करियर में मिलेंगी नई जिम्मेदारियां

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले आज रोमांटिक मूड में रहें, इससे रिश्ते की परेशानियां सुलझेंगी।

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 27 December 2025: वृश्चिक राशि वाले आज रोमांटिक मूड में रहें, इससे रिश्ते की परेशानियां सुलझेंगी। कामकाज में नए काम हाथ में लेने का मौका मिलेगा, जो आगे चलकर करियर में तरक्की का रास्ता खोलेगा। सेहत से जुड़ी हल्की समस्याएं रह सकती हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और काम में नए टास्क लेने से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। धन और सेहत- दोनों ही मामलों में आज थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल: रिश्ते में हल्की-फुल्की उलझन आ सकती है, लेकिन सही बातचीत से बात संभल जाएगी। जो लोग यात्रा पर हैं, उन्हें फोन या मैसेज के जरिए पार्टनर से जुड़े रहना चाहिए। महिलाएं दिन के दूसरे हिस्से में अपने रिश्ते की बात घरवालों से कर सकती हैं। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनकी जिंदगी में फिर से प्यार दस्तक दे सकता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए संतान सुख के योग बन सकते हैं और परिवार बढ़ाने की योजना बन सकती है।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें सही तरह से निभाने पर सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को क्लाइंट को मनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। व्यापारियों को नए आइडिया शुरू करने और नई पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसले न लें। छात्रों को पढ़ाई को लेकर सतर्क रहना चाहिए।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसा आएगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का विचार कर सकते हैं। वीकेंड पर घर में कोई समारोह हो सकता है, जिसमें आपको अच्छा-खासा खर्च करना पड़ेगा। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए समय ठीक है, लेकिन बिना जानकारी के निवेश न करें। बेहतर होगा कि किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत से जुड़ी छोटी समस्याएं रह सकती हैं। कुछ लोगों को आंख या कान में इंफेक्शन हो सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में तनाव बढ़ सकता है। सांस से जुड़ी परेशानी भी महसूस हो सकती है। बच्चों को वायरल या स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। यात्रा के दौरान बाहर का खाना खाने से बचें, वरना पेट खराब हो सकता है। दवाइयां समय पर लेते रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com