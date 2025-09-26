वृश्चिक राशिफल 26 सितंबर: ऑफिस में आज खड़े होंगे सवाल, भोजन में शामिल करें ये 2 चीजें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 26 September Prediction: वृश्चिक राशिचक्र की आठवीं राशि है, जिसका ग्रह स्वामी मंगल है। जानें आज का दिन यानी 26 सितंबर को वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या हो सकता है?

Scorpio Horoscope 26 सितंबर 2025, वृश्चिक राशिफल: रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक रहेगा। ऑफिस में थोड़ा सतर्क रहें। वहीं मनी मैटर्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हेल्थ भी ठीक-ठाक रहेगी।

वृश्चिक लव राशिफल: आज प्यार के मामले में दिन ठीक रहेगा लेकिन हो सकता है कि दिन पर कुछ ना कुछ उथल-पुथल होती रहे। दिन के दूसरे हिस्से में पुरानी बातों या फिर रिश्तों से जुड़ी कोई समस्या सामने आ सकती है। रिश्तों में कम्यूनिकेशन बहुत जरूरी है। पार्टनर के साथ समय बिताएं और उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करें। शादीशुदा महिलाएं आज अपने पार्टनर के साथ ससुराल से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात कर सकती है। हो सके तो आज दिन खत्म होने से पहले ही समस्या का समाधान निकाल लें।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज ऑफिस में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। परफॉर्मेंस को लेकर आप पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके विचार सीनियर्स को ना पसंद आए। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने की कोशिश करें। काम की क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह का समझौता ना करें। ऊंचे पोस्ट पर काम करने वाली महिला जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उन पर कुछ आरोप लगे। अगर नई नौकरी लिए इंटरव्यू देना है तो इसके लिए दिन के बाद का समय सही है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज एक्सपेंशन की प्लानिंग करते वक्त सावधान रहना चाहिए।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज हो सकता है कि पैसों की दिक्कत रहे, लेकिन इससे डेली लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेयर मार्केट या फिर बिजनेस के एक्सपेशन के लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। आज पुराना जो कुछ भी बकाया है, उसे निपटा दीजिए। आज हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई घरेलू उपकरण खरीदें। कुछ महिला जातक आज ऑफिस सेलिब्रेशन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगी और अपना योगदान देंगी।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक वालों की हेल्थ ठीक रहने वाली है। कुछ बड़ा इश्यू नहीं होगा। हालांकि आज सांस संबंधी कुछ हल्की-फुल्की दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, वो लोग आज धूल भरी जगह ना जाएं। भोजन में प्रोटीन और विटामिन शामिल करें। बच्चों को कान में दर्द की शिकायत रह सकती है। अगर ज्यादा जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर से मिल लें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यवहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक़ करने वाले, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, चरमस्वभाव

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: प्रजनन अंग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

सबसे अच्छा मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छा मेल: वृषभ, वृश्चिक

औसत मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम मेल: सिंह, कुंभ