वृश्चिक राशिफल 26 नवंबर: आज के दिन को परेशानियों से फ्री रखें, कुछ लोग एक्स के पास वापस जाएंगे

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 26 November 2025: राशिचक्र में आठवें नंबर पर वृश्चिक राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। आज के दिन को परेशानियों से फ्री रखें, कुछ लोग एक्स के पास वापस जाएंगे

Scorpio Horoscope Today 26 November 2025 : आज के दिन को परेशानियों से फ्री रखें। हैप्ली लवलाइफ के लिए पलों को देखएं। अगर अच्छा फाइनेंशियल स्टेट्स चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट निवेश करना चाहिए। लवलाइफ में किसीचीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं. तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपकी हेल्थ आज बहुत अच्छी है। वृश्चिक राशि वाले रिस्क लेने से प्यार करते हैं। आज खास आर्थिक निवेश के बारे में विचार करें। आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आज अगर तनाव या प्रैशर मिल रहा है, तो इसको सावधानी से संभालें

वृश्चिक लव राशिफल आज रिश्तों में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकती है। आपको इस पर चुप नहीं रहना चाहिए और अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत करके समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ महिलाएं आज वापस एक्स के पास लौट सकती हैं। ये थोड़ा दिक्कत वाला होगा, क्योंकि इससे आपके अभी के रिलेशनशिप में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नए लवर को आज अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होते समय सावधानी बरतनी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे मैरिड लाइफ से रिश्तेदारों को दूर रखें। भाई-बहन को कोई फैसला न लेने दें। सिंगल लोगों को आज कोई खास व्यक्ति मिल सकता है।

वृश्चिक करियर राशिफल आज आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को फिर से निखारने की जरूरत है। यह प्रोजेक्ट और क्लाइंट सेशन मेंआपके लिए काफी मददगार साबित होगा। आपको इस समय नौकरी के सिलसिले में कहीं ट्रैवल पर जाा पड़ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ महिलाएं ऑफिस में अपनी पर्फोर्मेंस को लेकर विरोझ झेलेंगी, ऑफिस में इसको लेकर कोई आपकी आलोचना कर सकता है। दोपहर का आईटी, कानूनी, आर्कीटेक्चर , इंजीनियर, मीडिया के प्रोफेशनल के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग आत्मविश्वास से कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी हितधारकों को खुश रखें। छात्रों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

वृश्चिक मनी राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को पैसों का लेन-देन समझदारी से करना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आर्थिक मामलों में दोस्तों से आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए खास तौर पर इन मामलों में सावधान रहें। आज पैसों के मामलों में आपको रिश्तेदारों से भी बचना है। कुछ रिश्तेदार भी आर्थिक मामलों में आपको चालाकी दिखाएंगे, जिससे आप निराश होंगे। इस समय आपको बड़े निवेश, खासकर शेयर मार्केट में किसी एक्सपर्ट की मदद लेना अच्छा रहेगा। महिलाओं को परिवार में किसी मंगलकार्य में पैसा लगाना होगा। बिजनेसमैन को आज बैंक से लोन मिलेगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और इसका मतलब है कि आपको बड़ी बीमारियों के लिए इस समय चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज जिम या योग सेशन में शामिल होना अच्छा है। इस बात का भी ध्या रखें कि आपको समय पर दवाएं लेनी हैं। आपको दवाइयां नहीं छोड़नी चाहिए और इसके साथ ही खूब पानी पीना चाहिए। छोटे बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, इसका खास ध्यान रखें, लेकिन घबराएं लेकिन ये गंभीर नहीं होंगी। इस समय अपनी डाइट से समझौता न करें। आज अपने खाने में अधिक प्रोटीन शामिल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com