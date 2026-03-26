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वृश्चिक राशिफल 26 मार्च 2026: शादीशुदा महिलाएं एक्स से ना करें कनेक्ट, ऑफिस मीटिंग में सीनियर हो सकते हैं नाराज

Mar 26, 2026 05:44 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 26 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 26 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?

वृश्चिक राशिफल 26 मार्च 2026: शादीशुदा महिलाएं एक्स से ना करें कनेक्ट, ऑफिस मीटिंग में सीनियर हो सकते हैं नाराज

Scorpio Horoscope Today 26 मार्च 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज प्यार के मामले में आपका अच्छा समय आने वाला है। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर को समय देने की पूरी कोशिश करें। डेडलाइन पर काम खत्म करने के लिए आज आपके पास कई चीजें आ सकती हैं। जिम्मेदारी के साथ हर एक टास्क को पूरा करें। आर्थिक मामले में स्थिति आपकी मजबूत ही रहेगी। आज के दिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होगा। वहीं आज छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है। ऐसे में अपना ध्यान रखें। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आज यानी 26 मार्च का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

वृश्चिक लव राशिफल

आज प्यार के मामले में अच्छा दिन गुजरेगा। अगर कोई चुनौती आती है तो आप अपनी सूझबूझ से उसे दूर कर ले जाएंगे। आज आपका पार्टनर चाहेगा कि आप उनसे खुलकर प्यार जाहिर करें। समय मिलते ही उनसे प्यार जताएं। हालांकि आज किसी तीसरे इंसान की दखलअंदाजी से रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आपको धैर्य रखकर चीजें संभालनी हैं। पार्टनर किसी की बातों में आ सकता है जिससे फालतू में मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। समझदारी से बात करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, वो अपने पुराने रिश्ते से फिर से दोबारा जुड़ने से बचें। एक्स से जुड़ना मौजूदा रिश्ते को खराब कर सकता है। सिंगल लोग आज के दिन किसी पसंदीदा शख्स को प्रपोज कर सकते हैं। आज जवाब आपके फेवर में ही आने की संभावना है।

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वृश्चिक करियर राशिफल

आज वृश्चिक राशि वाले लोग ऑफिस मीटिंग के दौरान थोड़ा सावधान रहें। इस दौरान कोई भी ऐसी बात ना कहें कि जिससे सीनियर्स नाराज हों। आज कुछ लोगों को काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है। बैंकिंग, अकाउंट, कानून, एनीमेशन, एविएशन, कॉपी एडिटिंग और मैकेनिकल फील्ड से जुड़े लोगों का शेड्यूल आज थोड़ा बिजी ही रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों का आज ट्रांसफर हो सकता है।जो लोग आज दिन इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें नई और बेहतर सैलरी वाली नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन सही होगा।

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वृश्चिक मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा जाएगा। स्थिति सही रहेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को विदेश से पैसा मिलने की संभावना है। बिजनेस पार्टनर के साथ चल रही दिक्कत अब सुलझ सकती है। कुछ महिला जातक जल्द ही नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं और उन्हें फंडिंग भी आराम से मिल जाएगी। कुछ लोगों के परिवार में जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों पर बात हो सकती है। आज किसी खास दोस्त के साथ पैसों का मामला सुलझने से आपको काफी राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी कुछ लोगों को आज खुशी मिल सकती है। वहीं आप अपने खर्चे पर थोड़ा लगाम लगाएं। खर्चे और बचत के बीच का बैलेंस सही होना जरूरी है।

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज वृश्चिक राशि के जातकों को हल्का बुखार हो सकता है। वायरल या फिर गले से जुड़ी दिक्कत आज परेशान कर सकती है। हालांकि कुल मिलाकर आपकी सेहत सही ही रहेगी। बस पानी सही मात्रा में पीते रहिए। खान-पान का ध्यान रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ दवाइयों को साथ जरूर रखें। कुछ महिला जातकों को आज स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज खास तौर पर बुजुर्ग लोग बस या ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय सावधानी रखें। महिला जातकों को आज ज्यादा रिस्की और एडवेंचर वाले खेलों से बचना चाहिए।

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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