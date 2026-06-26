वृश्चिक राशिफल 26 जून 2026: पैसा फिसलता हुआ लगे तो बेचैनी बढ़ सकती है, पैसों का हिसाब रखें
aaj ka Vrishchik Rashifal : आपकी अंतर्दृष्टि तेज रहेगी, पर उसमें शक की हल्की परत भी हो सकती है। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्य जांच लें।
सुबह उठते ही मन पर थोड़ा बोझ महसूस हो सकता है। जैसे चीजें आपकी उम्मीद से धीमी चल रही हों। ऐसे समय में धैर्य सिर्फ अच्छी बात नहीं, बल्कि जरूरत है। चंद्रमा आपकी कुंडली के एक शांत और भीतर देखने वाले हिस्से में है, इसलिए मन अंदर की तरफ जाएगा और दूसरों के मूड का असर आप पर ज्यादा पड़ सकता है। छोटी चिढ़ भी जरूरत से बड़ी लग सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले लंबी सांस लें। किसी यात्रा, यहां तक कि रोज की आवाजाही में भी हल्की देरी या छोटी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए थोड़ा पहले निकलना ठीक रहेगा। दिन बड़े नतीजों का नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति संभालने का है। अगर चिंता का चक्र बढ़ने लगे, तो थोड़ा हटकर कोई दोहराव वाला काम करें, जैसे दराज व्यवस्थित करना या पौधों को पानी देना। इससे नियंत्रण का एहसास लौट सकता है।
वृश्चिक लव राशिफल
जो लोग प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, उनके लिए भावनाएं और आकर्षण तीव्र रह सकते हैं। साथी के साथ कोई निजी पल आपको यह याद दिला सकता है कि यह रिश्ता क्यों खास है। लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता भी अधिक रहेगी, इसलिए लापरवाही से कहा गया शब्द तीखी बहस छेड़ सकता है। प्रेम संबंधों में शारीरिक नजदीकी वह सुकून दे सकती है जो शब्दों से न मिले। अगर आप किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो जुड़ाव बहुत खास या चुंबकीय लग सकता है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। दिन की ऊर्जा गहरे आकर्षण और अति लगाव के बीच की रेखा को धुंधला कर सकती है। संबंध को सांस लेने दें। कोई छोटा और सोच समझकर किया गया इशारा, जैसे कोई गीत या याद साझा करना, इस समय बड़े वादों से ज्यादा असरदार रहेगा।
वृश्चिक करियर राशिफल
ध्यान टिकाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मन अधूरे निजी मामलों की तरफ खिंचता रहेगा। विद्यार्थियों को लंबी पढ़ाई के बजाय छोटे और केंद्रित सत्र रखने चाहिए। पुराने नोट्स दोहराना नए और कठिन विषय शुरू करने से ज्यादा उपयोगी रह सकता है। कामकाज में आपको लग सकता है कि मेहनत पर ध्यान नहीं जा रहा या कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है। यह दिन जोरदार तरीके से फैसला या पदोन्नति मांगने का नहीं है। बेहतर होगा कि नियमित काम निपटाएं, इनबॉक्स साफ करें और बिखरे हुए काम समेटें। कोई सहकर्मी दूर या व्यस्त लगे तो उसे निजी तौर पर न लें। सितारे बताते हैं कि पर्दे के पीछे किया गया काम आगे चलकर काम आएगा, भले अभी उसकी प्रतिक्रिया हल्की हो।
वृश्चिक धन राशिफल
खर्च का दबाव आज थोड़ा महसूस हो सकता है। कोई बिल, मरम्मत या सामाजिक जिम्मेदारी ऐसा भुगतान मांग सकती है जिसे आपने पूरी तरह नहीं जोड़ा था। यह आवेग में खरीदारी या जोखिम भरे आर्थिक कदम उठाने का दिन नहीं है। पैसा फिसलता हुआ लगे तो बेचैनी बढ़ सकती है, लेकिन स्थिति अस्थायी रहने की संभावना है। हर रुपये का हिसाब रखने पर ध्यान दें। यही जागरूकता आपको फिर से मजबूत महसूस कराएगी। अगर किसी पर आपका पैसा बाकी है, तो हल्का सा याद दिलाना ठीक है, लेकिन बात को टकराव में न बदलें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
मानसिक थकान शरीर की थकावट बनकर सामने आ सकती है, इसलिए हर बोझ का दोष शरीर पर न डालें। सिर भारी लगना या हल्का दर्द महसूस होना संभव है, खासकर अगर पानी कम पिया हो या खाना टाला हो। कोई गर्म और सुकून देने वाला पेय और कुछ मिनट की शांति अच्छा असर दे सकती है। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय सावधानी रखें, क्योंकि प्रतिक्रिया सामान्य से थोड़ी धीमी हो सकती है। अगर आपकी आस्था हो, तो चंद्र मंत्र का शांत जप सांसों को स्थिर करने में सहारा दे सकती है।
आज की सलाह: हर नतीजे को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें। दिन को खुलने दें और अपनी प्रतिक्रियाओं को शांत होकर देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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