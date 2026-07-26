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वृश्चिक राशिफल 26 जुलाई 2026: आज आपकी बातों का चलेगा असर, करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है। सुबह भावनाएं हावी रह सकती हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आपका ध्यान परिवार, धन और जरूरी कामों पर रहेगा। करियर में मेहनत और अनुशासन का अच्छा परिणाम मिल सकता है तथा आपकी बातों का सकारात्मक असर लोगों पर पड़ेगा।

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Scorpio Horoscope Today 26 July 2026: सुबह का हिस्सा आपको अपनी जरूरतों, मूड और निजी फैसलों पर केंद्रित रखेगा। मन थोड़ा संवेदनशील भी रह सकता है और आप चाहेंगे कि लोग आपकी बात समझें। दिन बढ़ने पर ध्यान धीरे धीरे धन, परिवार और स्थिरता की तरफ जाएगा। यही बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रिया की जगह व्यावहारिक सोच काम आएगी। घर में किसी मेहमान के आने या परिवार के साथ बैठने का योग बन सकता है। आपकी वाणी में असर रहेगा और लोग आपकी बात गंभीरता से सुनेंगे। लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करनी होगी, पर आपकी पकड़ और फोकस मजबूत रहेगा। सूर्य और गुरु का सहयोग आपको बड़े नजरिए से सोचने में मदद करेगा। किसी पुराने मतभेद को थोड़ा नरम होकर देखें। विरोध या दूरी वाले लोगों के साथ भी समझदारी से बात आगे बढ़ सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में चीजें ज्यादा व्यवस्थित लगेंगी और आपको महसूस होगा कि छोटी सही चालें, बड़े तनाव से बेहतर होती हैं।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

रिश्तों में शुरुआत थोड़ी आत्मकेंद्रित हो सकती है। आप चाहेंगे कि सामने वाला आपकी भावनाएं समझे, पर उतना ही जरूरी है कि आप भी उसकी स्थिति सुनें। दोपहर के बाद माहौल स्थिर होगा और घर परिवार में अपनापन बढ़ेगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ पैसों, जिम्मेदारियों या दिनचर्या पर उपयोगी बात हो सकती है। यह समय रिश्ते को व्यावहारिक आधार देने का है। प्रेम संबंध में मीठी बातचीत असर डालेगी। आपकी आवाज और लहजा आकर्षण बढ़ा सकते हैं। घर के बड़े या परिवार के बीच सामंजस्य बढ़ाने की कोशिश सफल रह सकती है। बच्चों की पढ़ाई या नई शुरुआत से जुड़ी कोई बात खुशी दे सकती है।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

काम के मोर्चे पर मेहनत का दिन है। सुबह आप अपने ढंग से काम करना चाहेंगे, लेकिन दिन चढ़ने पर आपको प्रक्रिया, नियम और डेडलाइन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। शुक्र करियर क्षेत्र में अच्छी छवि बनाने में मदद कर रहा है, इसलिए पेशेवर व्यवहार बनाए रखें। किसी प्रस्तुति, इंटरव्यू, क्लाइंट बातचीत या लिखित काम में आपकी अभिव्यक्ति मजबूत रह सकती है। छात्रों के लिए बुनियादी विषयों पर पकड़ मजबूत करने का समय है। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने या नई क्लास, नया शेड्यूल बनाने जैसी बातें आगे बढ़ सकती हैं। प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में संयम आपको बढ़त देगा। सहकर्मियों या विरोधी सोच रखने वालों के साथ भी सभ्य संवाद रखें, फायदा होगा।

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वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल

धन संचय और निवेश के लिए सोचने समझने का अच्छा समय बन सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में बचत की भावना मजबूत रहेगी। यदि आप कोई फिक्स योजना, नियमित बचत या लंबी अवधि की वित्तीय आदत शुरू करना चाहते हैं, तो पहले शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें। घर के लिए कुछ उपयोगी खरीद हो सकती है। खर्च बुरा नहीं है, अगर वह जरूरत का हो। बहुत चमकदार ऑफर या दूसरों के कहने पर पैसे लगाने से बचें। बात सिर्फ कमाई की नहीं, सुरक्षित रखने की भी है।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सुबह मूड और ऊर्जा में उतार चढ़ाव रह सकता है। खुद पर बहुत दबाव न डालें। बाद में भोजन, पानी और नियमितता पर ध्यान देने से शरीर संभला रहेगा। मीठा, तला या अनियमित खाने से सुस्ती आ सकती है। छोटी वॉक, गहरी सांस और थोड़ी धूप आपको अच्छा महसूस कराएगी। मानसिक शांति के लिए एक समय में एक काम करना बेहतर रहेगा।

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आज की सलाह: बोलने से पहले ठहरें, आपकी नरमी ही आज कई उलझे रिश्तों को आसान बना सकती है।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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