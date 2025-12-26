Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 26 दिसंबर 2025 : लवलाइफ में एटीट्यूड, एक्सप्रेशन को लेकर अलर्ट रहें, ऑफिस में गुस्सा आ सकता है

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है।  वृश्चिक राशि वाले आज लवलाइफ में एटीट्यूड, एक्सप्रेशन को लेकर अलर्ट रहें, ऑफिस में गुस्सा आ सकता है

Dec 26, 2025 07:17 am IST
Scorpio Horoscope Today 26 December 2025 : आज वृश्चिक राशि वालों को कूल रहना है। आपकी लवलाइफ तो आज खास रहेगी, लेकिन आपकी ऑफिस लाइफ भी आज बिजी रहेगी, अपने बिजी शेड्यूल में से लवलाइफ के लिएसमय निकालें। आज कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आज छोटे हेल्थ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। रिलेशनशिप में कूल रहें और प्रोफेशनल सक्सेस आपको उन लोगों के जरिएही मिलेगी, जिन पर आप भरोसा करते हैं। आपका हेल्थ और फाइनेंस दोनों अच्छा रहेगा।

वृश्चिक लव राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को खास तौर पर अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। अगर हो सके तो आप वेकेशन प्लान कर सकते हैं। आज लवलाइफ में आपको अपने एटीट्यूड और एक्सप्रेशन को लेकर खास सावधान रहना है, आपको लवर के इमोशंस को लेकर भी सोचना चाहिए, खासतौर पर अगर आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो। जो लोग अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के सामने जाहिर करना चाहते हैं, वो लेग आज का दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को आज ऑफिस रोमांस को लेकर दिक्कत हो सकती है। शादीशुदा महिलाओं को ईगो और पैरेंट्स से आज परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको स्थिति को संभालना होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को काम के लिए कमिटमेंट आपके लिए अच्ठे रिजल्ट लाएगा। आज कोई ऐसा समय भी ऑफिस में आ सकता है, जब आप अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाएं, ऐसे में आपको बचना है। लेकिन आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। खासकर अगर किसी टीम एक्टिविटी में आप भाग ले रहे हों। जो लोग बैंकिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्टर में है, वो लोग भी आज कई नए मौके अपने करियर में देखेंगे। आज किसी नई पार्टनरशिप डील पर साइन करने वाले हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको लंबे समय के लिए अपने बिल आज क्लियर कर लेंगे। जो लोग अभी नोटिस पीरियड में हो वो लोग आज किसी इंटरव्यू में जा सकते हैं।

वृश्चिक मनी राशिफल

आज वृश्चिर राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। आप वेल्थ और हेल्थ को लेकर आज समृद्धशाली रहेंगे, आपके पास एक जगह से नहीं आएगा बल्कि कई जगह से आएदा। आपकी आमदनी में बहुत अधिक उतारचढ़ाव नहीं आएंगे। आपके पिछले प्रोजेक्ट आपको अच्छी खासी इनकम देने वाले हैं। आपकी पति या पत्नी भी पैसों के मामले में आपकी खुलकर सपोर्ट करने वाली है। बिजनेसमैन आज नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं होगी। कुछ नई पार्टनरशिप भी आज फाइनेंस के मामले में सहायक साबित होंगी।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को गले, कान और नाक में हल्का सा इंफक्शन हो सकता है, इसलिए आप खास तौर पर ध्यान रखें। कोशिश करें कि इस समय तनाव ना लें, क्योंकि इससे बार-बार सिरदर्द और साइनस की समस्या हो सकती है। सुबह और शाम को वॉक करने जरूर जाएं, इससे आपका फैट तो कम होगा, साथ भी आप हेल्दी भी रहेंगे। गर्भवती महिलाओं को आज ऐडवैंचर्स गेम्स से बचना चाहिए। आपको आज खूब पानी पिएं और पौष्टिक आहार लें। अपनी डाइट में पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal Aaj Ka Rashifal
