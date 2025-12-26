वृश्चिक राशिफल 26 दिसंबर 2025 : लवलाइफ में एटीट्यूड, एक्सप्रेशन को लेकर अलर्ट रहें, ऑफिस में गुस्सा आ सकता है

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। वृश्चिक राशि वाले आज लवलाइफ में एटीट्यूड, एक्सप्रेशन को लेकर अलर्ट रहें, ऑफिस में गुस्सा आ सकता है

Scorpio Horoscope Today 26 December 2025 : आज वृश्चिक राशि वालों को कूल रहना है। आपकी लवलाइफ तो आज खास रहेगी, लेकिन आपकी ऑफिस लाइफ भी आज बिजी रहेगी, अपने बिजी शेड्यूल में से लवलाइफ के लिएसमय निकालें। आज कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आज छोटे हेल्थ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। रिलेशनशिप में कूल रहें और प्रोफेशनल सक्सेस आपको उन लोगों के जरिएही मिलेगी, जिन पर आप भरोसा करते हैं। आपका हेल्थ और फाइनेंस दोनों अच्छा रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृश्चिक लव राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को खास तौर पर अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। अगर हो सके तो आप वेकेशन प्लान कर सकते हैं। आज लवलाइफ में आपको अपने एटीट्यूड और एक्सप्रेशन को लेकर खास सावधान रहना है, आपको लवर के इमोशंस को लेकर भी सोचना चाहिए, खासतौर पर अगर आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो। जो लोग अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के सामने जाहिर करना चाहते हैं, वो लेग आज का दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को आज ऑफिस रोमांस को लेकर दिक्कत हो सकती है। शादीशुदा महिलाओं को ईगो और पैरेंट्स से आज परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको स्थिति को संभालना होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को काम के लिए कमिटमेंट आपके लिए अच्ठे रिजल्ट लाएगा। आज कोई ऐसा समय भी ऑफिस में आ सकता है, जब आप अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाएं, ऐसे में आपको बचना है। लेकिन आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। खासकर अगर किसी टीम एक्टिविटी में आप भाग ले रहे हों। जो लोग बैंकिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्टर में है, वो लोग भी आज कई नए मौके अपने करियर में देखेंगे। आज किसी नई पार्टनरशिप डील पर साइन करने वाले हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको लंबे समय के लिए अपने बिल आज क्लियर कर लेंगे। जो लोग अभी नोटिस पीरियड में हो वो लोग आज किसी इंटरव्यू में जा सकते हैं।

वृश्चिक मनी राशिफल आज वृश्चिर राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। आप वेल्थ और हेल्थ को लेकर आज समृद्धशाली रहेंगे, आपके पास एक जगह से नहीं आएगा बल्कि कई जगह से आएदा। आपकी आमदनी में बहुत अधिक उतारचढ़ाव नहीं आएंगे। आपके पिछले प्रोजेक्ट आपको अच्छी खासी इनकम देने वाले हैं। आपकी पति या पत्नी भी पैसों के मामले में आपकी खुलकर सपोर्ट करने वाली है। बिजनेसमैन आज नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं होगी। कुछ नई पार्टनरशिप भी आज फाइनेंस के मामले में सहायक साबित होंगी।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को गले, कान और नाक में हल्का सा इंफक्शन हो सकता है, इसलिए आप खास तौर पर ध्यान रखें। कोशिश करें कि इस समय तनाव ना लें, क्योंकि इससे बार-बार सिरदर्द और साइनस की समस्या हो सकती है। सुबह और शाम को वॉक करने जरूर जाएं, इससे आपका फैट तो कम होगा, साथ भी आप हेल्दी भी रहेंगे। गर्भवती महिलाओं को आज ऐडवैंचर्स गेम्स से बचना चाहिए। आपको आज खूब पानी पिएं और पौष्टिक आहार लें। अपनी डाइट में पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com