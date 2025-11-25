वृश्चिक राशिफल 25 नवंबर: पार्टनर की गलतियों को आज करें माफ, तनाव से बचने के लिए करें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 25 November 2025: राशिचक्र में आठवें नंबर पर वृश्चिक राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है।

Tue, 25 Nov 2025 06:48 AM

Scorpio Horoscope Today 25 November 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप चीजों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आज काम शांत मन से करें। आज आपका रिश्ता दोस्तों के साथ गहराने वाला है। आज ईमानदारी से बात करना जरूरी है क्योंकि इससे गलतफहमियां दूर होंगी। प्लान को पूरा करने में दोस्त भी साथ देंगे। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई जरूरी काम है तो अपनी लगातार कोशिश के साथ इसे पूरा करें।

वृश्चिक लव राशिफल आज आपकी फीलिंग्स गहरी होने वाली हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के हल्की-फुल्की बातचीत करने के लिए ओपन रहिए। ईमानदार रहेंगे तो भरोसा जल्दी बनेगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर के साथ कोई छोटा सा प्लान बनाएं। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। बड़े वादों की बजाए छोटी-छोटी चीजों में अपनी केयर दिखाएं। अगर कोई पुरानी चिंता सताए तो पार्टनर के साथ आराम से इस पर बात करें। पार्टनर की छोटी गलतफहमियों को माफ करके आगे बढ़ें। अपना धैर्य ना खोएं।

वृश्चिक करियर राशिफल आज काम में फैक्ट्स को जरूर चेक करें। मीटिंग में अपने आइडिया को पूरे कॉफिडेंस के साथ शेयर करें। सारे प्वाइंट्स को स्टेप के साथ बताएं। अगर कोई छोटा सा भी प्रोटेक्ट लीड करने का मौका मिल रहा है तो हां कह दें। इसके बाद अपना प्लान बनाएं। नोट्स बनाकर रखें। अपने कमिटमेंट्स को पूरा करिए। आज क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। लोग आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ करेंगे।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल आज पैसों के मामले में स्थिति सही रहने वाली है। प्लान बनाकर आगे बढ़िए। अगर हाल-फिलहाल का कोई बिल है तो उसे चेक करें। जरूरी चीजों की आज कोई लिस्ट बना लें। बड़ी खरीददारी अभी ना करें। अगर किसी को पैसे देने हैं तो उन्हें एक रिमाइंडर जरूर दें। आज समझदारी से लिया गया फैसला आपको फालतू के तनाव से बचाएगा। पैसे को जरूरत पर खर्च करें। हर दिन कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। धीरे-धीरे आप मजबूत महसूस करेंगे।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी एनर्जी काफी संतुलित रहेगी। आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छी नींद लें। खाने का और आराम करने का एक सिंपल से रूटीन रखें। वॉक करें। स्ट्रेचिंग करें। इससे आपको स्ट्रेस भी कम होगा और साथ में दिमाग में क्लैरिटी भी आएगी। अगर तनाव बढ़ें तो कुछ मिनट के लिए गहरी सांस जरूर लें। पानी पिएं। फल और मेवे जरूर खाएं। जरूरत पड़ने पर आराम करने से ना हिचकें। इससे आपका शरीर और मन बैलेंस्ड रहेंगे।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com