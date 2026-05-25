वृश्चिक राशिफल 25 मई 2026: वृश्चिक राशि वाले सोच-समझकर लें फैसले, जल्दबाजी में हो सकता है भारी नुकसान
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: वृश्चिक राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 मई का दिन।
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 25 मई 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। सुबह से ही मन किसी न किसी बात को लेकर उलझा रहेगा। ऐसा लगेगा कि काम हो तो रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। हालांकि दिन खराब नहीं है, बस धैर्य रखने की जरूरत रहेगी। आज किसी भी बात पर जल्दी नाराज होने से बचें। कई बार सामने वाली बात छोटी होती है लेकिन हम उसे जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं। यही चीज आज आपके मूड पर असर डाल सकती है। घर के लोग आपका साथ देंगे। परिवार के किसी सदस्य से जरूरी सलाह मिल सकती है। पुराने अटके काम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ते दिखाई देंगे।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
लव लाइफ में आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर दूरी महसूस हो सकती है। हो सकता है पार्टनर आपकी बात समझ न पाए या आप उनकी बात को गलत तरीके से ले लें। आज जरूरत बहस करने की नहीं, बल्कि शांत रहकर बात करने की है। अगर छोटी बात को बड़ा बना दिया तो रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत में अभी थोड़ा समय लग सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी काफी हद तक ठीक बना रहेगा।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। कुछ लोग आपकी मेहनत को समझेंगे, तो कुछ जगहों पर आपको खुद को साबित करना पड़ सकता है। अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो उसमें धीरे-धीरे गति आ सकती है। हालांकि आज किसी भी फैसले में जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को पैसों के लेन-देन में सावधानी रखने की जरूरत है। बिना सोचे किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक-ठाक रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन जरूरत के कामों पर ही पैसा जाएगा। परिवार या घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। हालांकि आज उधार देने या बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सीने में भारीपन, गैस या बेचैनी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। ज्यादा तनाव लेने की वजह से भी शरीर थका हुआ लग सकता है। आज समय पर खाना खाएं और बाहर का ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। देर रात तक जागना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा आराम करेंगे तो बेहतर महसूस होगा।
कुल मिलाकर आज का दिन संभलकर चलने वाला रहेगा। हर चीज तुरंत आपके मन के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन धीरे-धीरे हालात बेहतर होते दिखाई देंगे। परिवार और करीबी लोगों का साथ मिलेगा। धैर्य रखेंगे तो दिन बिना ज्यादा परेशानी के निकल जाएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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