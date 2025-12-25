Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Horoscope Today, 25 December 2025: Aaj Ka Vrishchik Rashifal
वृश्चिक राशिफल: आज फोकस और समझदारी से बनेंगे काम, जल्दबाजी से बचें

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले आज मन की बातों पर भरोसा करें, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगी।

Dec 25, 2025 07:51 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 25 December 2025: वृश्चिक राशि वाले आज मन की बातों पर भरोसा करें, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगी। काम और परिवार के मामलों में ऑनस्ट और स्ट्रेट रहें। अपनी लिमिट्स तय करें और बिना कन्फ्यूजन के फैसले लें। आज का दिन अंदर से मजबूत महसूस कराने वाला है। शांति से प्लानिंग करें और जो तय किया है उस पर टिके रहें। घर या ऑफिस में अगर कोई बात अटकी है तो साफ बातचीत से हल निकलेगा। अपने फैसलों पर भरोसा रखें, इससे हालात सुधरेंगे और मन भी शांत रहेगा। धीरे-धीरे आगे बढ़ने से नए मौके बनेंगे।

वृश्चिक राशि लव राशिफल- प्यार के मामले में आज ऑनस्ट टॉक सबसे जरूरी रहेगी। अपनी जरूरतें प्यार से बताएं और सामने वाले की बात बिना जज किए सुनें। छोटी-छोटी लॉयल्टी और रोज का ध्यान रिश्ता मजबूत करेगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी सोशल जगह या दोस्तों के जरिए किसी सच्चे इंसान से मिलने का मौका मिल सकता है। जल्दी न करें, सामने वाले को स्पेस दें और धैर्य से रिश्ता आगे बढ़ने दें।

वृश्चिक राशि करियर राशिफल- काम में आज पूरा फोकस रखें और किसी एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। काम को छोटे-छोटे स्टेप्स में बांटें और टीम को अपडेट देते रहें। छोटी बातों पर ध्यान देने से गलती नहीं होगी और आपकी रिलायबिलिटी दिखेगी। मेहनत की पहचान शांति से मांगें और मदद मिले तो स्वीकार करें, टीमवर्क से काम जल्दी होगा। अपने आइडियाज और रिजल्ट नोट करते रहें, आगे काम आएंगे।

वृश्चिक राशि आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज केयरफुल रहने की जरूरत है। बिल और आने वाले खर्च पहले देख लें और प्रायोरिटी तय करें। जल्दबाजी में या ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लें। थोड़ी-सी रकम इमरजेंसी सेविंग के लिए अलग रखें और एक हफ्ते तक खर्च नोट करें। छोटे-छोटे स्टेप्स भविष्य में बड़ा सुकून देंगे।

वृश्चिक राशि स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के लिए आज सादी और शांत रूटीन रखें। सोने-जागने का टाइम फिक्स रखें और हल्का, पौष्टिक खाना खाएं, खासकर सब्जियां और अनाज। तनाव कम करने के लिए थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग से शरीर और मूड दोनों ठीक रहेंगे। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम रखें और दिन भर गुनगुना पानी पीते रहें। थकान लगे तो थोड़ा आराम लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

