वृश्चिक राशिफल (24 नवंबर 2026): परिवार के साथ घूमने का बनेगा प्लान, प्रेम जीवन में बढ़ेगी नजदीकी, सेहत का रखें ध्यान
वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन परिवार और अपनों के साथ खुशी से बीतेगा। काम की शुरुआती व्यस्तता के बाद घूमने-फिरने और मनोरंजन का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और प्रेम संबंधों में मन की बात कहने का अवसर मिल सकता है।
Scorpio Horoscope Today 24 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: काम की व्यस्त शुरुआत के बाद परिवार के साथ घूमने का सुख मिलेगा। दिन में आनंद रहेगा और घर से बाहर साथ बिताया समय रोज की एकरसता तोड़ेगा। आराम की चीजें आकर्षित करेंगी और अपनों के बीच बैठकर मन हल्का होगा। दफ्तर के साथी की मांग शुरुआत में आपका ध्यान लेगी, इसलिए निजी समय तक पहुंचने से पहले कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के सातवें भाव में आएगा। शुरुआती व्यस्तता लगातार मेहनत से सुलझेगी। बाद के बड़े हिस्से में जीवनसाथी और साझेदारी की बात केंद्र में होगी। किसी रिश्ते को लेकर अच्छी बातचीत का अवसर मिलेगा। दिन की खुशी के बीच सेहत की अनदेखी से सावधान रहें। बाहर का कार्यक्रम अच्छा लगेगा, फिर भी अपने आराम की सीमा महसूस होगी।
वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार, प्रेम और करियर में आगे क्या बदलाव आने वाले हैं? क्या विवाह के नए प्रस्ताव मिलेंगे और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार भविष्य के संकेत जानने और मन के सवाल पूछने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
काम के आरंभिक हिस्से में किसी सहकर्मी की जरूरत आपका समय लेगी। अपना काम और उसकी अपेक्षा साथ आने से कार्यक्रम भरा हुआ लगेगा। क्रम से किया गया प्रयास उलझन सुलझाएगा। वृश्चिक राशि के पहले भाव में सूर्य आत्मसम्मान और वरिष्ठों से जुड़े विषय सामने लाएगा। आपकी बात किस तरह सुनी जा रही है, इस पर ध्यान अधिक रहेगा। किसी निर्देश का लहजा काम से बड़ा मुद्दा लग सकता है। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि पढ़ाई और रचनात्मक काम में टिके रहने की ताकत देगा, हालांकि नतीजे देर से आने की संभावना है। विद्यार्थी को मेहनत का असर धीरे दिखाई देगा। बच्चे की तैयारी में धैर्य वाला साथ उपयोगी रहेगा। आज किसी अभ्यास को बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। परिणाम की जल्दी पढ़ाई का आनंद घटाएगी।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
परिवार की सैर और आराम से जुड़े खर्च की संभावना है। आज पैसे की चर्चा का रुख किसी बड़ी उपलब्धि से अधिक साथ बिताए समय की ओर रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के लिए उपहार लेने का विचार आएगा। सुविधा पर खर्च आकर्षक लगेगा, खासकर जब उससे सबका कार्यक्रम सहज बनता दिखे। आर्थिक पक्ष में बड़ी आमदनी या अचानक लाभ का स्पष्ट संकेत नहीं है। इसलिए दिन का आनंद उपलब्ध साधनों के भीतर अधिक सहज रहेगा। बाहर जाने के उत्साह में हर पसंद तुरंत खरीद लेने की इच्छा बढ़ सकती है। सैर के लिए खर्च की एक सीमा पहले तय कर लें। इससे साथ रहते हुए बार बार रकम पर लौटती बातचीत कम होगी।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
परिवार के साथ पिकनिक या खुली जगह पर सैर होगी। साथ बैठने से बातचीत का स्वर सहज रहेगा और रोज की जिम्मेदारियों से अलग अपनापन महसूस होगा। अविवाहित लोगों के लिए मित्रों या रिश्तेदारों के जरिए प्रस्ताव आने की संभावना है। इसे आगे समझने का अवसर मिलेगा, किसी बड़े नतीजे का फैसला अभी सामने नहीं है। प्रेम संबंध में अपनी भावना कहने के लिए दिन अच्छा है। जिस मित्र के प्रति लगाव है, उसके सामने मन की बात रखने का साहस बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ आराम और पसंद की चीजों की चर्चा होगी। छोटा उपहार देने का विचार रिश्ते में गर्मजोशी लाएगा। सामने वाले की प्रतिक्रिया को समझने के लिए बातचीत में जगह रखें। आज साथ का सुख सबसे अधिक याद रहेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आनंद के कार्यक्रम में अपनी शारीरिक सहजता पीछे छूटने की गुंजाइश है। संकेत सेहत के प्रति सतर्क रहने को कहते हैं, किसी बीमारी का निष्कर्ष नहीं देते। दिन भर की व्यस्तता और बाहर बिताया समय मिलकर थकावट का एहसास बढ़ा सकते हैं। आराम की इच्छा होगी, लेकिन अच्छे माहौल में उसे टालने का मन भी बनेगा। भोजन और विश्राम का सामान्य क्रम निभाना आज उपयोगी रहेगा। किसी लगातार बनी परेशानी को केवल व्यस्तता मानकर आगे न बढ़ाएं। जरूरत महसूस होने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें। कार्यक्रम में कुछ विराम मिलने पर दिन का सुख अधिक सहज लगेगा।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्तृ- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जीवनसाथी या प्रिय मित्र को छोटा सा उपहार दें।
क्या न करें- बच्चे की धीमी प्रगति पर तुलना भरी टिप्पणी न करें।
कल का राशिफल- कल जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और मन में प्रेम रहेगा। पढ़ाई अनुकूल रहेगी। कारोबार में नए साझेदार या प्रस्ताव की संभावना है। बचत के अवसर होंगे, खानपान पर ध्यान देना होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र