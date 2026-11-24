वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन परिवार और अपनों के साथ खुशी से बीतेगा। काम की शुरुआती व्यस्तता के बाद घूमने-फिरने और मनोरंजन का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और प्रेम संबंधों में मन की बात कहने का अवसर मिल सकता है।

Scorpio Horoscope Today 24 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: काम की व्यस्त शुरुआत के बाद परिवार के साथ घूमने का सुख मिलेगा। दिन में आनंद रहेगा और घर से बाहर साथ बिताया समय रोज की एकरसता तोड़ेगा। आराम की चीजें आकर्षित करेंगी और अपनों के बीच बैठकर मन हल्का होगा। दफ्तर के साथी की मांग शुरुआत में आपका ध्यान लेगी, इसलिए निजी समय तक पहुंचने से पहले कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के सातवें भाव में आएगा। शुरुआती व्यस्तता लगातार मेहनत से सुलझेगी। बाद के बड़े हिस्से में जीवनसाथी और साझेदारी की बात केंद्र में होगी। किसी रिश्ते को लेकर अच्छी बातचीत का अवसर मिलेगा। दिन की खुशी के बीच सेहत की अनदेखी से सावधान रहें। बाहर का कार्यक्रम अच्छा लगेगा, फिर भी अपने आराम की सीमा महसूस होगी।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल काम के आरंभिक हिस्से में किसी सहकर्मी की जरूरत आपका समय लेगी। अपना काम और उसकी अपेक्षा साथ आने से कार्यक्रम भरा हुआ लगेगा। क्रम से किया गया प्रयास उलझन सुलझाएगा। वृश्चिक राशि के पहले भाव में सूर्य आत्मसम्मान और वरिष्ठों से जुड़े विषय सामने लाएगा। आपकी बात किस तरह सुनी जा रही है, इस पर ध्यान अधिक रहेगा। किसी निर्देश का लहजा काम से बड़ा मुद्दा लग सकता है। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि पढ़ाई और रचनात्मक काम में टिके रहने की ताकत देगा, हालांकि नतीजे देर से आने की संभावना है। विद्यार्थी को मेहनत का असर धीरे दिखाई देगा। बच्चे की तैयारी में धैर्य वाला साथ उपयोगी रहेगा। आज किसी अभ्यास को बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। परिणाम की जल्दी पढ़ाई का आनंद घटाएगी।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल परिवार की सैर और आराम से जुड़े खर्च की संभावना है। आज पैसे की चर्चा का रुख किसी बड़ी उपलब्धि से अधिक साथ बिताए समय की ओर रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के लिए उपहार लेने का विचार आएगा। सुविधा पर खर्च आकर्षक लगेगा, खासकर जब उससे सबका कार्यक्रम सहज बनता दिखे। आर्थिक पक्ष में बड़ी आमदनी या अचानक लाभ का स्पष्ट संकेत नहीं है। इसलिए दिन का आनंद उपलब्ध साधनों के भीतर अधिक सहज रहेगा। बाहर जाने के उत्साह में हर पसंद तुरंत खरीद लेने की इच्छा बढ़ सकती है। सैर के लिए खर्च की एक सीमा पहले तय कर लें। इससे साथ रहते हुए बार बार रकम पर लौटती बातचीत कम होगी।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल परिवार के साथ पिकनिक या खुली जगह पर सैर होगी। साथ बैठने से बातचीत का स्वर सहज रहेगा और रोज की जिम्मेदारियों से अलग अपनापन महसूस होगा। अविवाहित लोगों के लिए मित्रों या रिश्तेदारों के जरिए प्रस्ताव आने की संभावना है। इसे आगे समझने का अवसर मिलेगा, किसी बड़े नतीजे का फैसला अभी सामने नहीं है। प्रेम संबंध में अपनी भावना कहने के लिए दिन अच्छा है। जिस मित्र के प्रति लगाव है, उसके सामने मन की बात रखने का साहस बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ आराम और पसंद की चीजों की चर्चा होगी। छोटा उपहार देने का विचार रिश्ते में गर्मजोशी लाएगा। सामने वाले की प्रतिक्रिया को समझने के लिए बातचीत में जगह रखें। आज साथ का सुख सबसे अधिक याद रहेगा।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल आनंद के कार्यक्रम में अपनी शारीरिक सहजता पीछे छूटने की गुंजाइश है। संकेत सेहत के प्रति सतर्क रहने को कहते हैं, किसी बीमारी का निष्कर्ष नहीं देते। दिन भर की व्यस्तता और बाहर बिताया समय मिलकर थकावट का एहसास बढ़ा सकते हैं। आराम की इच्छा होगी, लेकिन अच्छे माहौल में उसे टालने का मन भी बनेगा। भोजन और विश्राम का सामान्य क्रम निभाना आज उपयोगी रहेगा। किसी लगातार बनी परेशानी को केवल व्यस्तता मानकर आगे न बढ़ाएं। जरूरत महसूस होने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें। कार्यक्रम में कुछ विराम मिलने पर दिन का सुख अधिक सहज लगेगा।

शुभ अंक- 1 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्तृ- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जीवनसाथी या प्रिय मित्र को छोटा सा उपहार दें।

क्या न करें- बच्चे की धीमी प्रगति पर तुलना भरी टिप्पणी न करें।