Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Horoscope today 24 november 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction
वृश्चिक राशिफल 24 नवंबर 2025: पार्टनर से जलन को लेकर खुलकर बोलें, साइन करने से पहले चेक करें, कंफ्यूजन से बचें

वृश्चिक राशिफल 24 नवंबर 2025: पार्टनर से जलन को लेकर खुलकर बोलें, साइन करने से पहले चेक करें, कंफ्यूजन से बचें

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। साइन करने से पहले डिटेल्स चेक करें, पार्टनर से जलन को लेकर खुलकर बोलें, कंफ्यूजन से बचें

Mon, 24 Nov 2025 07:15 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope for Today 24 November 2025: शांत तरीके से आपकी ताकत दूसरों को बदलने में मदद करेगी, इसके अलावा आपके अंदर का फोकस इस समय तेज होगा। समस्याओं को सोल्व करने के लिए तीव्र इच्छा जाहिर करें। आपके दोस्त आपकी नियमितता की तारीफ करेंगे।इस समय आपको धैर्य रखना है। आज आपका फोकस और शांत व्यवहार आपके पुराने इश्यूज को सोल्व कर लेगा। हमेशा काम के शब्दों का चयन करें, अपनी कोशिशों को जारी रखें, हमेशा दूसरों से ईमानदार रहें। छोटे और प्रैक्टिकल चेंज घर और बाहर सिक्योरिटी बनाएंगे। इस समय स्लो प्रोग्रसे पर विश्वास करें और छोटी-छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। अच्छे आने वाले दिनों में मजबूती लाने के लिए आपको अच्छे से आराम करना और अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है।

वृश्चिक लव राशिफल

आपको इमोशंस गहरे हैं, लेकिन आज भी रहेंगे। आज आपको ईमानदारी से पार्टनर से बात करनी है, इसके अलावा एक सरप्राइज और सोच समझकर लिखे गए नोट्स आपको लाभ देंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको ईमानदारी से रुचि दिखानी होगी, खासकर जब आप किसी से मिलें। अपने करने और बोलने में एक मैच रखें। इस समय कपल्स को शेयर्ड प्लान से लाभ होगा। अगर पार्टनर से किसी बात को लेकर जैलेसी हो रही है, तो आपको उससे खुलकर बात करनी चाहिए। शेयरिंग एफर्ट करेंगे, तो यह खत्म होगी। एक शांत और केयरिंग अप्रोच इस समय आपको लाभ देगी और भविष्य में आपके बंधन को मजबूत करेगी। इसके अलावा एक सही मायने में आप एक दूसरे के करीब आएंगे और समय के साथ यह बढ़ेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

आपके साथ काम करने वाले आपके फोकस का सम्मान करेंगे। अगर आपको मदद दी जाए तो आपको ले लेनी चाहिए। शार्ट कट ले रहे हैं, तो इस समय अवाइड करें। रिस्की प्रोमिस भी लेने से बचें। कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्लियर अपडेट्स शेयर करनी चाहिए। आपको छोटे स्किल्स सीखने चाहिए, ये आपको आगे चलकर लाभ देंगे। इस समय बदलाव हो रहे है, तो आपको शांत रहना चाहिए।आपको सभी रूल्स फॉलो करने चाहिए। काम में आपको अपनी एनर्जी पर फोकस करना है। इसमें आपको सावधानी से केयर करने की जरूरत है। आपको एक क्लियर लिस्ट बनानी चाहिए। एक -एक करके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए।

वृश्चिक मनी राशिफल

पैसा आपको स्टडी लगेगा, जब आप आज कल के लिए प्लान बनाएंगे। अपने बिल्स को रिव्यू करें। अपनी इनकम से आपको थोड़ा बचाना है। इस समय रिस्की प्रॉमिस को अवाइड करें। अगर कुछ साइन करने वाले हैं, तो आपको हर डिटेल्स को अच्छे से समझना चाहिए। अगर सलाह लेनी है, तो परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। मंथली खर्चों को भी कम करना चाहिए। कमाने के लिए आपको दूसरे तरीके भी देखने चाहिए। इसके अलावा आप कोई इस्तेमाल ना होने वाली चीजों को बेच देना चाहिए। लगातार देखभाल से आपके फाइनेंस धीरे-धीरे इंप्रूव होंगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज ही सरल और नियमित आदतों से अपने शरीर का ध्यान रखें। नियमित समय पर हल्का, पौधों से बना भोजन करें। और पर्याप्त पानी पिएँ। हर घंटे में आपको स्ट्रैच करना चाहिए। अपने दिमाग को क्लियर रखने के लिए आपको शार्ट वॉक का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको हैवी स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए और रोजाना समय से पहले सो जाना चाहिए।अगर आप टेंशन फील कर रहे हैं, तो स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें कम से कम पांच मिनट तक।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal
