वृश्चिक राशिफल 24 जनवरी 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, समझदारी से बनेंगे बिगड़े काम

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 24 January 2026: वृश्चिक राशि वालों की भावनाएं आज गहरी रहेंगी, लेकिन इन्हें रास्ता दिखाने वाले संकेत की तरह इस्तेमाल करें। अंदर की समझ पर भरोसा रखें, इससे फैसले सही दिशा में जाएंगे। थोड़ी देर शांति से बैठकर सोचें, जरूरी काम तय करें और फिर आगे बढ़ें। धैर्य और सही प्लान से उलझन दूर होगी। आज की मजबूत एनर्जी सही तरीके से लगाई तो तरक्की, मजबूत दोस्ती और अंदरूनी स्थिरता मिलेगी।

वृश्चिक लव राशिफल: आज दिल की बातें साफ और प्यार से कहें। छोटे-छोटे केयर वाले काम या भरोसे के इशारे बहुत मायने रखेंगे और पुरानी गलतफहमियां भी कम होंगी। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी फीलिंग्स पर भरोसा रखें, लेकिन आगे बढ़ने में जल्दबाज़ी न करें। कोई निजी बात शेयर करने से भरोसा बढ़ेगा। कपल्स के लिए शांत बातचीत और साथ के गोल तय करना रिश्ते को मजबूत करेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज एक जरूरी काम पर पूरा फोकस रखें, इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। किसी बड़े फैसले से पहले ठीक से रिसर्च और प्लानिंग करें। छोटी मीटिंग में अपने आइडिया साफ-साफ रखें और भरोसेमंद लोगों से फीडबैक लें। ऑफिस की बेकार बातों से दूर रहें और निजी बातें प्राइवेट रखें। किसी एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना आपकी मेहनत दिखाएगा। वादे पूरे करें और जरूरत हो तो मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल: आज पैसों से जुड़े फैसलों में शांति और साफ हिसाब जरूरी है। हाल के खर्च देखें और सोचें कहां थोड़ा बचाया जा सकता है। बिना जांचे-परखे रिस्की ऑफर या जल्दी मुनाफे से बचें। अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो तो छोटा फ्रीलांस काम या बेकार सामान बेचने का सोच सकते हैं। किसी भरोसेमंद परिवार वाले से अपना प्लान शेयर करें। धीरे-धीरे की गई बचत आगे चलकर सुरक्षित रास्ता बनाएगी।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों को आराम करने और हल्की एक्टिविटी से फायदा होगा। सोने का टाइम तय रखें और रात में ज्यादा स्क्रीन देखने से बचें। छोटी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग से तनाव कम होगा। सादा और संतुलित खाना खाएं, पानी ठीक से पिएं। शाम को ज्यादा चाय-कॉफी से बचें। अगर तनाव बढ़े तो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें, इससे मन हल्का होगा और रिकवरी बेहतर रहेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com