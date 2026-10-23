आज का वृश्चिक राशिफल (23 अक्टूबर): कारोबार में परिचित की राय सुनें, फैसले जरूरत से लें

aaj ka vrishchik rashifal: आज वृश्चिक राशि के लिए अधूरी जानकारी पर तुरंत जवाब देने के बजाय जांच के लिए समय मांगना अधिक व्यावहारिक रहेगा।

तेईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की जरूरत या किसी परिजन की बात मन में रहने से ध्यान बंट सकता है। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के पांचवें भाव में आएगा। पढ़ाई और रचनात्मक काम की ओर मन जा सकता है, हालांकि अपेक्षाओं के कारण एकाग्रता बनाए रखने में प्रयास लगेगा। राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू सुकून और पेशेवर भागीदारी के बीच संतुलन का विषय उठाती है। किसी एक पक्ष में उलझने के बजाय दोनों की तत्काल जरूरतें अलग पहचानना उपयोगी होगा।

आज का वृश्चिक राशिफल करियर गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। अध्ययन, योग्य मार्गदर्शन और किसी विषय का व्यापक अर्थ समझने में मदद की गुंजाइश है, लेकिन सहायता या अनुकूल परिणाम तय नहीं हैं। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, रचनात्मक परियोजना और बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियों में नियमित अभ्यास महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थी एक साथ कई पाठ खोलने के बजाय एक अध्याय समझकर उससे संबंधित प्रश्न हल करें। नौकरी में घरेलू व्यस्तता हो तो जरूरी संदेश देखने और उत्तर देने का व्यवस्थित तरीका रखें। प्रस्तुति तैयार कर रहे हों तो मुख्य तर्क के साथ स्रोत भी जांचें। कारोबार में परिचित की राय सुन सकते हैं, पर निर्णय दस्तावेज और वास्तविक जरूरत देखकर लें।

आज का वृश्चिक राशिफल धन घर के उपकरण, सजावट या मरम्मत का प्रस्ताव सामने आए तो जरूरत और कुल खर्च की तुलना करें। कोई खरीद अपने आप भाग्य बढ़ाने वाली नहीं मानी जा सकती। शुक्र तुला राशि के बारहवें भाव में स्वराशि के होकर वक्री हैं। सुविधा और पसंद से जुड़े पुराने खर्चों की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। किस्त के साथ रखरखाव, वितरण और अन्य शुल्क भी बजट में जोड़ें। संपत्ति संबंधी प्रस्ताव हो तो स्वामित्व, बकाया और अनुबंध की स्वतंत्र जांच कराएं। केवल दिन के राशिफल के आधार पर अग्रिम राशि न दें। परिवार के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बने तो खर्च की सीमा और आने वाले जरूरी भुगतान ध्यान में रखें।

आज का वृश्चिक राशिफल लव माता या परिवार के किसी सदस्य से बातचीत मन को सहारा दे सकती है, यदि उनकी उपलब्धता और आपकी जरूरत में तालमेल हो। सहयोग की अपेक्षा रखने से पहले अपनी बात स्पष्ट कहें। घर में बदलाव की चर्चा हो तो साथ रहने वालों की सुविधा पूछें। साथी के साथ समय बिताने के लिए बड़ी योजना जरूरी नहीं। बिना व्यवधान की बातचीत भी उपयोगी हो सकती है। बच्चों से जुड़े मामले में उनकी तैयारी और रुचि समझकर अपेक्षा रखें। प्रेम संबंध में मिलने की इच्छा सीधे कहें, संकेतों से प्रतिक्रिया परखने की कोशिश न करें। सामाजिक कार्यक्रम में जाने से पहले आपसी सहमति बनाएं और थकान को व्यक्तिगत अस्वीकृति न मानें।

आज का वृश्चिक राशिफल हेल्थ घर और काम की बातें एक साथ मन में हों तो आराम के दौरान भी ध्यान भटक सकता है। अगले व्यावहारिक कदम को लिखकर बाकी विचारों से थोड़ी दूरी बनाना मददगार हो सकता है। भोजन के अंतराल बहुत लंबे न होने दें और पानी पास रखें। बाहर जाने की योजना हो तो विश्राम की गुंजाइश भी रखें। अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि चुनें, थकान में कठिन अभ्यास न बढ़ाएं। किसी लक्षण को ग्रहों से जोड़कर अनदेखा न करें। परेशानी बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। नींद से पहले खरीदारी और लंबित घरेलू फैसलों की चर्चा रोकना भी आजमा सकते हैं।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें घर की एक लंबित जरूरत चुनें और उसके विकल्पों की कीमत लिखें। पढ़ाई या काम में जहां समझ अधूरी है, वहां अपना प्रश्न तैयार करके योग्य व्यक्ति से पूछें। उत्तर को अपने संदर्भ से मिलाकर देखें।