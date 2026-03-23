वृश्चिक राशिफल 23 मार्च 2026: वृश्चिक राशि वालों को सोच-समझकर लिए गए फैसले देंगे लाभ, जल्दबाजी से बचें, पढ़ें राशिफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 23 March 2026: आज आपका अंदाज़ थोड़ा शांत लेकिन मजबूत रहेगा। जो महसूस कर रहे हैं, उस पर भरोसा रखें। हर बात में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। सोच-समझकर लिया फैसला सही रहेगा। बेकार की बातों से दूरी रखें और काम की चीजों पर ध्यान दें। आज गहरे सोचने का मन करेगा, उसी में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। जरूरी काम पहले निपटाएं। घर हो या ऑफिस, अपनी लिमिट साफ रखें। शाम तक लगेगा कि आपने सही दिशा में काम किया है। छोटी-छोटी चीजों में भी आज संतोष मिलेगा।
आगे पढ़ें, वृश्चिक राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
वृश्चिक राशि का लव राशिफल- आज रिश्तों में भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी। दिल की बात छुपाने से बेहतर है सीधे कह देना, लेकिन शांत तरीके से। पार्टनर की बात भी ध्यान से सुनें। अगर कोई बात को लेकर हल्का तनाव है तो उसे बढ़ाने के बजाय समझाने की कोशिश करें। सिंगल हैं तो आज किसी से धीरे-धीरे बातचीत बढ़ सकती है, खासकर जहां कॉमन इंटरेस्ट हो। परिवार की बातों का भी ध्यान रखें। रिश्ते में भरोसा धीरे-धीरे बनता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। छोटी-छोटी बातों के लिए शुक्रिया कहना भी जरूरी है।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में आज फोकस जरूरी है। एक समय में एक ही काम पकड़ें और उसे पूरा करें। बार-बार काम बदलने से बचें। टीम के साथ क्लियर बात करें। अगर कहीं अटकते हैं तो सीधे सवाल पूछें। मीटिंग से पहले थोड़ी तैयारी कर लें, इससे बात साफ रहेगी। आज कोई छोटा सुझाव भी काम आ सकता है, बस उसे सही तरीके से रखें। बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें ताकि दिमाग फ्रेश रहे। आज का काम आगे अच्छे रिजल्ट देगा।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर आज संभलकर चलना सही रहेगा। जल्दी पैसा कमाने वाले ऑफर से दूरी रखें। खर्च कहां हो रहा है, एक बार देख लें। महीने के लिए छोटा सेविंग टारगेट बना सकते हैं। अगर घर में पैसों को लेकर बात हो रही है तो उसे शांत तरीके से रखें। छोटी-छोटी कमाई के रास्ते भी देख सकते हैं, जैसे कोई पार्ट टाइम काम या पुरानी चीजें बेचना। धीरे-धीरे बचत करना ही आगे काम आएगा। बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के लिए आज दिन ठीक रहेगा, बस ध्यान रखना होगा। हल्की स्ट्रेचिंग या योग करना फायदेमंद रहेगा। खाना समय पर खाएं और हल्का रखें। फल-सब्जी शामिल करें। पानी पीते रहें। अगर थकान लगे तो आराम करें। मन को शांत रखने के लिए कुछ देर मेडिटेशन या प्रार्थना कर सकते हैं। खुद से गलत तुलना करने से बचें। रोज की छोटी आदतें ही आपको फिट रखेंगी। नींद पूरी लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट