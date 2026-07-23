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आज का वृश्चिक राशिफल 23 जुलाई: शुक्र छवि को आकर्षक बना रहा, मंगल रिश्तों में तनाव बढ़ा रहा

By Anita Baranwal
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aaj ka Vrishchik Rashifal: इसलिए एक दिन की उलझन को स्थायी न मानें। काम धीरे चले तो भी संयम रखें। अपने लिए थोड़ा शांत समय निकालना आज की उपयोगी रणनीति होगी। 

आज का वृश्चिक राशिफल 23 जुलाई: शुक्र छवि को आकर्षक बना रहा, मंगल रिश्तों में तनाव बढ़ा रहा

aaj ka Vrishchik Rashifal 23 july 2026: सुबह का हिस्सा थोड़ा धीमा, खर्चीला या मन पर बोझ देने वाला लग सकता है। ऐसा नहीं कि सब गलत होगा, लेकिन बातों का असर भीतर ज्यादा हो सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत हल्के कामों से करें। यात्रा, बाहर निकलने या जरूरी आवागमन में अतिरिक्त सावधानी रखें। किसी बात का परिणाम तुरंत अपने पक्ष में न दिखे, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। दोपहर के बाद स्थिति बदलती महसूस होगी। आत्मविश्वास लौटेगा और आप खुद को ज्यादा संभला हुआ पाएंगे। लोगों से मिलने, निर्णय लेने और आगे बढ़ने की इच्छा भी बढ़ेगी। यह बदलाव इसलिए भी मदद करेगा क्योंकि मन का बिखराव कम होकर फोकस वापस आएगा। भाग्य और सीख से जुड़े क्षेत्र में सूर्य और गुरु का सहारा आपको बड़ी तस्वीर देखने को कह रहा है।

वृश्चिक लव राशिफल

रिश्तों में भावनाएं गहरी रहेंगी। सुबह के समय आप ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं और सामने वाले की छोटी दूरी भी बड़ी लग सकती है। इस दौरान अंदाज नरम रखें। दोपहर के बाद आपका आकर्षण और खुलापन बढ़ेगा, जिससे साथी के साथ समय अच्छा बीत सकता है। प्रेम संबंध में अपनापन, चाहत और करीब आने की इच्छा बनी रहेगी। दांपत्य में भी सहयोग संभव है, लेकिन जिद से बचना होगा क्योंकि मंगल रिश्तों के क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। अगर कोई पुरानी बात बीच में आए, तो उसे जीत-हार की तरह न लें। सुनना, फिर बोलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

कामकाज में सुबह के हिस्से में भ्रम, देरी या मन का भटकाव हो सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उसी समय लेने के बजाय जांच-पड़ताल बढ़ाएं। बुध के वक्री असर से कागजी काम, पासवर्ड, डेटा, भुगतान या साझा जानकारी में दोबारा पुष्टि जरूरी रहेगी। छात्रों के लिए रिसर्च, दोहराई और पुराने सवालों का अभ्यास अच्छा रहेगा। नई दिशा पकड़ने से पहले आधार मजबूत करना बेहतर होगा। करियर के मामले में शुक्र आपकी छवि को आकर्षक बना सकता है, इसलिए प्रस्तुति, बातचीत और व्यवहार पर ध्यान दें। अधिकारी आपकी शैली नोटिस कर सकते हैं, पर परिणाम पाने के लिए स्थिरता जरूरी है। दिन के बाद वाले हिस्से में इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या पहल करना अपेक्षाकृत आसान लगेगा।

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वृश्चिक धन राशिफल

खर्च का दबाव महसूस हो सकता है, खासकर उन चीजों पर जो जरूरी तो हैं पर टाली नहीं जा रहीं। इसलिए बजट देखकर चलना समझदारी होगी। सुबह बिना सोचे कुछ बुक, ऑर्डर या पेमेंट करने से बचें। साझा धन, टैक्स, बीमा, कागज या उधार से जुड़ी बातों में साफ रिकॉर्ड रखें। बाद में स्थिति थोड़ी संभली हुई लगेगी और आप खर्च की प्राथमिकता तय कर पाएंगे। आय में बहुत बड़ा बदलाव नहीं, पर रिसाव रोकना आज ज्यादा जरूरी है। छोटे-छोटे अनावश्यक खर्च पर नजर रखें।

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

नींद, थकान और मन का दबाव आज शरीर पर असर दिखा सकते हैं। सुबह भारीपन या सुस्ती लगे तो खुद पर ज्यादा जोर न डालें। बाहर जाते समय जल्दीबाजी से बचें। पानी पर्याप्त लें। हल्का भोजन और समय पर आराम जरूरी रहेगा। दोपहर के बाद ऊर्जा बेहतर होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी थकान खत्म हो गई। शाम को स्क्रीन टाइम कम रखें और दिमाग को शांत होने का मौका दें।

आज की सलाह: सुबह खुद को धीमा रखें, शाम तक स्थिति काफी साफ और संभली हुई लगेगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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