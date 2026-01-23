Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 23 जनवरी 2026: वृश्चिक राशि वाले समझदारी और धैर्य से बढ़ेंगे आगे, भरोसे और प्लानिंग से दिन होगा आसान

संक्षेप:

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…

Jan 23, 2026 07:02 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 23 January 2026: वृश्चिक राशि वाले आज खुद को ज्यादा फोकस्ड और जिज्ञासु महसूस कर सकते हैं। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें और जरूरी बातचीत सोच-समझकर करें। अंदर की ताकत आज सही फैसले लेने में मदद करेगी। निजी बातों को संभलकर निपटाएं और जो कहना हो, ईमानदारी से लेकिन नरमी के साथ कहें। काम में साफ सॉल्यूशन्स और लगातार मेहनत पर ध्यान दें। छोटे-छोटे विन्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। दिन के आखिर में किसी आसान हॉबी के साथ थोड़ा शांत वक्त बिताएं और शुक्रिया के भाव के साथ आराम करें।

वृश्चिक लव राशिफल: अगर आप सिंगल हैं, तो शांत बातचीत से भरोसा बन सकता है। धैर्य रखें और जो चाहते हैं, साफ-साफ बताएं। कपल्स के लिए अच्छा रहेगा कि किसी शांत पल में दिल की बात करें और आरोप लगाने से बचें। छोटे केयरिंग जेस्चर्स- जैसे एक नोट, प्यार भरा मैसेज या छोटा सा गिफ्ट- काफी मायने रखेंगे। बाउंड्रीज का सम्मान करें और जरूरत हो तो थोड़ा स्पेस दें। बिना टोके सुनने की आदत रिश्ते को और गहरा करेगी। दिन का अंत हल्की-फुल्की बातचीत से करें, नजदीकी बढ़ेगी और मुस्कान बनी रहेगी।

वृश्चिक करियर राशिफल: काम में अपने फोकस पर भरोसा रखें और कदम सोच-समझकर बढ़ाएं। जिन कामों में गहराई चाहिए, उन्हें पहले निपटाएं और आसान कामों में जल्दबाजी न करें। टीम के साथ प्रोग्रेस साफ नोट्स में शेयर करें और काम भारी लगे तो मदद मांगने से न हिचकें। शांत और स्टेडी तरीका आपको सम्मान दिलाएगा। ऑफिस की फालतू बातों से दूर रहें और प्रायोरिटीज साफ रखें। आज एक जरूरी काम पूरा करें और अगले की तैयारी करें। अभी की थोड़ी प्लानिंग कल को आसान और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी। छोटी-छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामलों में सावधानी रखें। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट या ऐसे उधार से बचें, जो आप आसानी से नहीं दे सकते। हफ्ते के खर्चों की छोटी लिस्ट बनाएं और एक ऐसा खर्च कम करें, जिसके बिना काम चल जाए। छोटी-छोटी सेविंग्स जुड़कर बड़ा फायदा देती हैं। रसीदें और बिल्स चेक करें, गलती हो तो ठीक कराएं। अगर कोई पैसा कमाने का मौका आए, तो शर्तें ध्यान से पढ़ें और सबकुछ देखने के बाद ही हां कहें। साफ नोट्स रखें, छोटा इमरजेंसी फंड प्लान करें और अपने गोल्स हर हफ्ते रिव्यू करते रहें।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन- दोनों का ख्याल रखें। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग और गहरी सांसों से करें। समय पर हल्का शाकाहारी खाना खाएं और रात में भारी स्नैक्स से बचें। पानी पर्याप्त पिएं और काम के बीच छोटे ब्रेक्स लें। थकान लगे तो खुद को ज्यादा न थकाएं, आराम करें। तनाव कम करने के लिए पांच मिनट शांत बैठने की आदत डालें। बैठते समय पोश्चर ठीक रखें और थोड़ी वॉक करें। अगर कोई दर्द लगातार बना रहे, तो डॉक्टर को दिखाएं।

Yogesh Joshi

