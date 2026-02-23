वृश्चिक राशिफल 23 फरवरी 2026: वृश्चिक राशि वालों का दिन रहेगा अच्छा, मिलेगी कामयाबी, सोच-समझकर लिए फैसले दिलाएंगे फायदा
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल…
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 23 February 2026: आज आपकी एनर्जी फोकस्ड रहेगी। मन साफ रहेगा और फैसले सोच-समझकर लेने की क्षमता बनी रहेगी। छोटे-छोटे काम जल्दी निपट जाएंगे। करीबी दोस्त या परिवार के लोग सही सलाह देकर आपको सपोर्ट करेंगे। कामकाज में सावधानी से उठाए गए कदम अच्छा रिजल्ट देंगे। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस फालतू खर्च या अचानक ऑनलाइन खरीदारी से बचें। आराम को नजरअंदाज न करें। हल्की-फुल्की दिनचर्या रखें और सांस से जुड़ी छोटी एक्सरसाइज करें, इससे मन शांत और दिमाग क्लियर रहेगा।
वृश्चिक लव राशिफल- आज भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी, लेकिन उन्हें नरमी से जाहिर करें। सिंगल हैं तो किसी समझदार इंसान से ईमानदारी से बात करने पर नई दोस्ती या जुड़ाव की शुरुआत हो सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो छोटे-छोटे ख्याल रखें, जैसे घर के किसी काम में हाथ बंटा देना या प्यार भरा मैसेज लिख देना। सीमाएं टेस्ट करने या तीखे शब्द बोलने से बचें। शांत भाषा और धैर्य रिश्ते में भरोसा बढ़ाएंगे। साथ में थोड़ा वक्त बिताना, जैसे हल्की वॉक पर जाना, रिश्ते में नजदीकी लाएगा।
वृश्चिक करियर राशिफल- काम में फोकस और प्लानिंग की जरूरत है। कोई मुश्किल टास्क है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर करें। किसी भरोसेमंद सहकर्मी से एक बार काम चेक करवा लेना फायदेमंद रहेगा। नोट्स बनाकर काम करें और एक साथ कई काम शुरू करने से बचें। आपकी मेहनत सीनियर्स की नजर में आएगी। जितना पूरा कर सकते हैं, उतना ही वादा करें। एक काम खत्म करें, फिर अगला शुरू करें। शांत आत्मविश्वास आपके पक्ष में रहेगा।
वृश्चिक आर्थिक राशिफल- आज पैसों की स्थिति संभली हुई रहेगी, बस थोड़ी प्लानिंग जरूरी है। छोटे बिल और खर्चों को समय पर निपटा लें ताकि लेट फीस जैसी परेशानी न हो। बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग से बचें। हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा बचत करना आगे चलकर काम आएगा। बिना साफ प्लान के किसी को बड़ी रकम उधार न दें। गैर-जरूरी सब्सक्रिप्शन या खर्च कम करें। खर्चों की एक सिंपल लिस्ट बनाएं, इससे कंट्रोल बना रहेगा और छोटी-छोटी बचत पर खुद को शाबाशी भी दें।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल- आज शरीर को हल्की देखभाल की जरूरत है। थकान लगे तो आराम करें और पानी ज्यादा पिएं। हल्का योग या स्ट्रेचिंग मांसपेशियों की जकड़न और तनाव कम करेगा। भारी तला-भुना खाने से बचें और सादा, पौष्टिक खाना लें। काम करते समय सही पॉश्चर रखें और स्क्रीन से थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों को आराम दें। कुछ मिनट धीमी सांस लेने की प्रैक्टिस करें, मन हल्का रहेगा। शाम को छोटी सी वॉक मूड और एनर्जी दोनों के लिए अच्छी रहेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
डॉ. जे.एन पांडेय
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट