आज का वृश्चिक राशिफल (22 अक्टूबर ) : आज बदलाव की गुंजाइश छोड़ें, तनाव से मुक्ति नहीं
vrishchik Rashifal in hindi: बचत के लिए किसी गैरजरूरी खर्च को रोकना व्यावहारिक कदम रहेगा।
बाईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर का वातावरण, सुविधाएं और निजी सुकून ध्यान मांग सकते हैं। काम के बीच घरेलू विषय याद आएं तो उन्हें लिखकर अलग रखें, ताकि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया न देनी पड़े। राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू संतुष्टि की तलाश और पेशेवर जिम्मेदारियों से दूरी की इच्छा के बीच संतुलन मांगती है। परिचितों के साथ समय अच्छा लग सकता है, लेकिन पूरे दिन तनाव से मुक्ति की अपेक्षा न रखें। अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव की थोड़ी गुंजाइश छोड़ें।
आज का वृश्चिक करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। अध्ययन, अनुभवी व्यक्ति से सलाह और किसी विषय का व्यापक अर्थ समझने में मदद मिल सकती है। फिर भी सहायता या अवसर मिलना निश्चित नहीं है। यदि काम में दिशा अस्पष्ट है, तो वरिष्ठ से एक स्पष्ट प्रश्न पूछना लंबी चर्चा से ज्यादा उपयोगी होगा। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, रचनात्मक जिम्मेदारी और बच्चों से जुड़े काम में नियमित मेहनत जरूरी रहेगी। विद्यार्थियों को कठिन अध्याय छोड़ने के बजाय उसके मूल सिद्धांत समझने चाहिए। नौकरी करने वाले पाठक निजी चिंता के कारण जरूरी संदेश न टालें। घर से काम करते हों तो उपलब्ध रहने की अवधि और शांत जगह तय करें। किसी प्रशिक्षण की उपयोगिता उसके पाठ्यक्रम और अभ्यास से जांचें।
आज का वृश्चिक धन राशिफल
घर की सुविधा पर खर्च करने की इच्छा हो सकती है। कोई उपकरण या वाहन खरीदने का विचार हो तो केवल आज की मनोदशा के आधार पर फैसला न करें। कुल कीमत के साथ रखरखाव, बीमा और नियमित खर्च जोड़कर देखें। परिवार से आर्थिक मदद की चर्चा हो तो रकम, उद्देश्य और वापसी की अपेक्षा स्पष्ट रखें। सहायता मिलने से पहले उसे अपने बजट का हिस्सा न बनाएं। शुक्र तुला राशि के बारहवें भाव में स्वराशि में वक्री हैं। आराम, सजावट या पुराने शौक से जुड़े खर्च की समीक्षा उपयोगी होगी। पहले से चल रही सदस्यताओं और दोहराए जा रहे भुगतान जांचें।
आज का वृश्चिक लव राशिफल
करीबी लोगों के साथ समय बिताने की इच्छा और अकेले रहने की जरूरत साथ महसूस हो सकती है। यदि परिवार में कोई आयोजन है, तो अपनी भागीदारी उतनी ही रखें जितनी सहजता से निभा सकें। माता या किसी बड़े से बात करते समय उनकी चिंता सुनें, लेकिन अपनी सुविधा भी स्पष्ट करें। साथी आपके मन की हर बात बिना कहे समझ लेगा, ऐसी अपेक्षा बातचीत को कठिन बना सकती है। पुराने घरेलू मतभेद उठें तो एक ही मुद्दे पर बात करें। किसी रिश्तेदार की तुलना का जवाब देने की जल्दी न करें। बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारी हो तो उनकी दिनचर्या पर सहमति बनाएं, केवल परिणामों पर चर्चा न करें।
आज का वृश्चिक हेल्थ राशिफल
मन की बेचैनी को केवल व्यस्त रहकर दबाने की कोशिश थकान बढ़ा सकती है। काम के बीच कुछ देर शांत बैठना, सहज चाल से चलना या खुली हवा में समय बिताना उपयोगी रहेगा। घर में आराम की जगह व्यवस्थित रखें और सोने से पहले अधूरे कामों की छोटी सूची बना दें। इससे हर बात याद रखने का मानसिक दबाव कम हो सकता है। भोजन और नींद का सामान्य क्रम बनाए रखें। यदि किसी तकलीफ के लिए उपचार चल रहा है तो अपनी ओर से बदलाव न करें। लगातार बेचैनी या शारीरिक परेशानी में विशेषज्ञ की सहायता लेना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
घर और काम की जिम्मेदारियों की अलग सूची बनाएं। परिवार के साथ किसी एक जरूरी व्यवस्था पर सहमति लें। पढ़ाई में उलझे प्रश्न को चिह्नित करके शिक्षक या जानकार से स्पष्ट उत्तर मांगें।
क्या न करें
घरेलू असुविधा के बीच महंगी खरीद को तुरंत समाधान न मानें। काम से ऊबकर जरूरी उत्तर रोककर न रखें। किसी करीबी की चुप्पी को नाराजगी मानकर पुराने आरोपों की सूची न खोलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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