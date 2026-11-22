22 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे लोगों के लिए भी अच्छे अवसर बन सकते हैं।

Scorpio Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: बच्चे की पढ़ाई को लेकर आगे की योजना तय करने का मौका होगा और संतान की अच्छी खबर से मन खुश होगा। आज अपनी जिम्मेदारियों के बीच यह खबर खास संतोष देगी। घर में उसी विषय पर दोबारा बातचीत होगी और माहौल में उत्साह रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत को पढ़ाई में लगाने का अच्छा दिन है। काम का दबाव भी बना रहेगा, इसलिए खुशी के साथ व्यस्तता चलेगी। कोई अधूरा काम ध्यान मांगेगा और उसे पूरा करने में लगातार जुटना होगा। दिन की अच्छी बात यह रहेगी कि घर का सुख और अपने काम में लगने की इच्छा एक साथ जगह पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी मन का नरम पक्ष सामने आएगा।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। किसी विषय को समझने के लिए बैठेंगे तो आगे बढ़ने की लय बनने की संभावना है। कारोबार बढ़ाने की योजना पर काम करने के लिए भी दिन अनुकूल है। विस्तार से जुड़ी बातचीत उपयोगी रह सकती है। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में रहेगा, जिससे काम की व्यस्तता और सहकर्मी की मांग आपका समय लेंगी। लगातार प्रयास से यह मामला सुलझेगा। तुला राशि के बारहवें भाव में बुध पढ़ाई और संदेशों से जुड़े काम को निजी एकाग्रता देगा, हालांकि बातचीत में समय भी लगेगा। सबसे अधिक ध्यान मांगने वाला काम पहले रखें। नौकरी में नतीजे प्रयास की निरंतरता पर टिके रहेंगे।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल आज आर्थिक मौके को काम की समझ के साथ देखने के लिए दिन अनुकूल है। कारोबार में सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभ की संभावना बना सकता है। किसी नई योजना के प्रति उत्साह रहेगा, लेकिन तत्काल बड़ी कमाई का भरोसा करना उचित नहीं होगा। विस्तार के लिए कितनी राशि लगानी है, इस पर विचार होगा। घर की किसी सुविधा की तरफ भी अचानक ध्यान जा सकता है। कुंभ राशि के चौथे भाव में राहु घरेलू आराम बढ़ाने की चाह और मन की बेचैनी उभारेगा। इससे घर से जुड़ी नई चीज में तेज रुचि होगी। आर्थिक फैसला लेते समय अपनी उपलब्ध रकम की सीमा स्पष्ट रखें। आज इच्छा और जरूरत का अंतर खर्च की बातचीत में सामने रहेगा।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल प्रेम के मामले में आज आपका मन उत्साहित और आत्मीय रहेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ मिलने या बाहर समय बिताने की संभावना है। मुलाकात हुई तो बातचीत में सहजता होगी और दिन की व्यस्तता कुछ देर के लिए पीछे छूटेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। संतान की अच्छी खबर घर में साझा खुशी का कारण बनेगी। दोनों के पास एक ही बात पर खुश होने का अवसर होगा। घर की व्यवस्था को लेकर मन में उठ रही बेचैनी बातचीत के दौरान भी महसूस होगी। अपनी इच्छा साफ शब्दों में रखें। प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया थोड़ा समय भी लंबी बातचीत जैसा संतोष देगा और अपनापन खुलकर दिखाई देगा।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल व्यस्त कार्यक्रम के कारण आराम का समय सिमटने की संभावना है। लगातार काम करते रहने पर थकावट अधिक महसूस हो सकती है। काम सुलझाने की धुन में रोज की देखभाल पीछे छूटने का जोखिम रहेगा। शांत चेतावनी यही है कि हर मांग को एक साथ पूरा करने की कोशिश आपको जरूरत से ज्यादा थका सकती है। बीच में छोटा विराम रखें। घर पहुंचने पर भी मन में अगला काम चलता रहेगा, इसलिए विश्राम में उतरने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी घरेलू बदलाव के बारे में सोचते हुए बेचैनी बढ़ने की संभावना है। दिन ढलने पर अपनी पढ़ाई या काम की प्रगति देखकर मन को तसल्ली होगी। परिवार की खुशी उस संतोष में और गर्माहट जोड़ेगी।

शुभ अंक- 1 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- बच्चे की अच्छी खबर पर उसके साथ बैठकर खुशी बांटें।