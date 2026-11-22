वृश्चिक राशिफल (22 नवंबर): आज संतान से मिलेगी खुशखबरी, पढ़ाई और कारोबार में आगे बढ़ने के बनेंगे योग
22 नवंबर को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे लोगों के लिए भी अच्छे अवसर बन सकते हैं।
Scorpio Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal: बच्चे की पढ़ाई को लेकर आगे की योजना तय करने का मौका होगा और संतान की अच्छी खबर से मन खुश होगा। आज अपनी जिम्मेदारियों के बीच यह खबर खास संतोष देगी। घर में उसी विषय पर दोबारा बातचीत होगी और माहौल में उत्साह रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत को पढ़ाई में लगाने का अच्छा दिन है। काम का दबाव भी बना रहेगा, इसलिए खुशी के साथ व्यस्तता चलेगी। कोई अधूरा काम ध्यान मांगेगा और उसे पूरा करने में लगातार जुटना होगा। दिन की अच्छी बात यह रहेगी कि घर का सुख और अपने काम में लगने की इच्छा एक साथ जगह पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी मन का नरम पक्ष सामने आएगा।
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वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। किसी विषय को समझने के लिए बैठेंगे तो आगे बढ़ने की लय बनने की संभावना है। कारोबार बढ़ाने की योजना पर काम करने के लिए भी दिन अनुकूल है। विस्तार से जुड़ी बातचीत उपयोगी रह सकती है। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में रहेगा, जिससे काम की व्यस्तता और सहकर्मी की मांग आपका समय लेंगी। लगातार प्रयास से यह मामला सुलझेगा। तुला राशि के बारहवें भाव में बुध पढ़ाई और संदेशों से जुड़े काम को निजी एकाग्रता देगा, हालांकि बातचीत में समय भी लगेगा। सबसे अधिक ध्यान मांगने वाला काम पहले रखें। नौकरी में नतीजे प्रयास की निरंतरता पर टिके रहेंगे।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
आज आर्थिक मौके को काम की समझ के साथ देखने के लिए दिन अनुकूल है। कारोबार में सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभ की संभावना बना सकता है। किसी नई योजना के प्रति उत्साह रहेगा, लेकिन तत्काल बड़ी कमाई का भरोसा करना उचित नहीं होगा। विस्तार के लिए कितनी राशि लगानी है, इस पर विचार होगा। घर की किसी सुविधा की तरफ भी अचानक ध्यान जा सकता है। कुंभ राशि के चौथे भाव में राहु घरेलू आराम बढ़ाने की चाह और मन की बेचैनी उभारेगा। इससे घर से जुड़ी नई चीज में तेज रुचि होगी। आर्थिक फैसला लेते समय अपनी उपलब्ध रकम की सीमा स्पष्ट रखें। आज इच्छा और जरूरत का अंतर खर्च की बातचीत में सामने रहेगा।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
प्रेम के मामले में आज आपका मन उत्साहित और आत्मीय रहेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ मिलने या बाहर समय बिताने की संभावना है। मुलाकात हुई तो बातचीत में सहजता होगी और दिन की व्यस्तता कुछ देर के लिए पीछे छूटेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। संतान की अच्छी खबर घर में साझा खुशी का कारण बनेगी। दोनों के पास एक ही बात पर खुश होने का अवसर होगा। घर की व्यवस्था को लेकर मन में उठ रही बेचैनी बातचीत के दौरान भी महसूस होगी। अपनी इच्छा साफ शब्दों में रखें। प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया थोड़ा समय भी लंबी बातचीत जैसा संतोष देगा और अपनापन खुलकर दिखाई देगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
व्यस्त कार्यक्रम के कारण आराम का समय सिमटने की संभावना है। लगातार काम करते रहने पर थकावट अधिक महसूस हो सकती है। काम सुलझाने की धुन में रोज की देखभाल पीछे छूटने का जोखिम रहेगा। शांत चेतावनी यही है कि हर मांग को एक साथ पूरा करने की कोशिश आपको जरूरत से ज्यादा थका सकती है। बीच में छोटा विराम रखें। घर पहुंचने पर भी मन में अगला काम चलता रहेगा, इसलिए विश्राम में उतरने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी घरेलू बदलाव के बारे में सोचते हुए बेचैनी बढ़ने की संभावना है। दिन ढलने पर अपनी पढ़ाई या काम की प्रगति देखकर मन को तसल्ली होगी। परिवार की खुशी उस संतोष में और गर्माहट जोड़ेगी।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- बच्चे की अच्छी खबर पर उसके साथ बैठकर खुशी बांटें।
क्या न करें- सहकर्मी की मांग सुनते ही अपने पूरे दिन का समय देने का वादा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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