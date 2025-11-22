Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 22 नवंबर: आज ऑफिस में ना करें बहसबाजी, फालतू खर्चों को कर दें कम

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 22 November 2025: राशिचक्र में आठवें नंबर पर वृश्चिक राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। जानें आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Sat, 22 Nov 2025 08:33 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today 22 November 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप अंदर से मजबूत महसूस करने वाले हैं। काम में फोकस के साथ काम करें। आज छोटी-छोटी बातों से पार्टनर के साथ आपका भरोसा बढ़ेगा। समस्याओं को आप आसानी से सुलझा लेंगे। आज थोड़ा शांत रहें। आज कोई जरूरी काम पूरा कर लेंगे तो आगे के लिए आराम हो जाएगा। आज किसी करीबी दोस्त की सलाह बहुत काम आने वाली है। आज शांति में थोड़ा समय बिताएं। इससे आपकी क्रिएटिविटी जागेगी। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।

वृश्चिक लव राशिफल

आज आपको प्यार गहराई से महसूस होगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो बिना किसी हिचक के पार्टनर के साथ अपनी बात शेयर करें। पार्टनर आपकी हर एक बात को समझेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मिलते समय इंटरेस्ट दिखाएं और खुलकर अपनी बातें करें। पार्टनर को छोटे सरप्राइज से खुश कर दें। आपके छोटे-छोटे जेस्चर से उन्हें खुशी मिलती है। एक-दूसरे का सम्मान करें। प्यार और सम्मान के साथ रहें। इससे दो लोगों के बीच जो भरोसा होता है वो और भी मजबूत होता जाता है।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज काम आप पूरे फोकस के साथ करेंगे। आज अगर कोई समस्या आती है तो आप उसे आसानी से सुलझा लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि एक समय में एक ही काम पूरा करें। मीटिंग में क्लैरिटी के साथ अपना फैक्ट सामने रखें। आज ऑफिस में फालतू की बहसबाजी ना करें। आज कोई सीनियर आपकी मेहनत से इंप्रेस दिखेगा और वो आगे बढ़ने के लिए टिप्स दे सकता है। अगर कोई मुश्किल फैसला लेना है तो उसके लिए शांत समय की तलाश करें। ऑफिस टेबल को साफ रखें। आगे का प्लान आज ही बना लें। चुपचाप नई-नई चीजें सीखते रहिए। अपनी सफलता पर गर्व करें।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल

आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। महीने भर के बिल चेक कर लें। जो भी फालतू के खर्चे हैं उन्हें कम कर दें। रिस्की ऑफर से आज बचने की कोशिश करें। खर्चा करने से पहले सोचें कि क्या ये चीज वाकई में मेरे काम आएगी। एक आसान सी सेविंग प्लान बनाकर चलेंगे तो बहुत सारी रकम बचा लेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। साथ ही आप भविष्य को लेकर टेंशन नहीं लेंगे। पैसों से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो घर के किसी सदस्य की सलाह जरूर लें।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

आज अपनी एनर्जी को बताएं। रूटीन को फॉलो करें। शांत रहने की कोशिश करें। आज सुबह हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। सुबह की शुरुआत वॉक के साथ करेंगे तो आज दिन भर दिमाग में क्लैरिटी बनी रहेगी। फल, सब्जियां और अनाज खाएं। खाने में दूध की बनी चीजें भी शामिल करें। देर रात स्नैक्स खाने से बचें। पानी खूब पिएं। अगर थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। तनाव हो तो हल्की सांस लेने की प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन से भी आपको लाभ मिलेगा। मन शांत रहेगा। अगर किसी दर्द से परेशान हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
