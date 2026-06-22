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वृश्चिक राशिफल 22 जून: आय के नए अवसर मिलेंगे, खर्च और निवेश में बरतें सावधानी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने का है। आय और खर्च लगभग बराबर रह सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। कारोबार और नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी, जबकि रिश्तों में बातचीत से दूरियां कम हो सकती हैं।

वृश्चिक राशिफल 22 जून: आय के नए अवसर मिलेंगे, खर्च और निवेश में बरतें सावधानी

Scorpio Horoscope Today, 22 June 2026, Vrischik Rashifal: पैसों और समय, दोनों में संतुलन रखना आज का मुख्य काम रहेगा। आय और खर्च लगभग बराबरी पर चल सकते हैं, इसलिए बहुत उत्साह या बहुत चिंता, दोनों की जरूरत नहीं है। चंद्रमा कन्या राशि में है। इससे सोच व्यावहारिक रहेगी, लेकिन हर बात को ज्यादा तौलने की आदत भी बढ़ सकती है। सुबह का समय साफ दिमाग देगा। जो जरूरी निर्णय हों, उन्हें उसी हिस्से में रखना बेहतर रहेगा। देर दोपहर में जल्दबाजी या बिखराव से छोटी गलती हो सकती है। कोई यात्रा या बाहर जाने का प्लान आगे खिसक सकता है या रद्द भी हो सकता है। इसे नुकसान मानने के बजाय राहत समझें, क्योंकि दिन वैसे भी व्यस्त है। कारोबार में स्थिति औसत रहेगी। न बहुत तेजी, न खास ढील। शनि का असर आपको आर्थिक अनुशासन की याद दिला रहा है। इसलिए काम जितना दिख रहा है, उससे थोड़ा ज्यादा तैयारी रखनी होगी। एक सामान्य सी लापरवाही, जैसे ऑनलाइन भुगतान करते समय गलत नंबर या गलत राशि डाल देना, आज बचाने वाली बात बन सकती है। थोड़ा सख्त रहना पड़े तो रहें, लेकिन खुद पर। दूसरों पर नहीं। दिन संभाला जा सकता है।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

प्रेम पक्ष पहले से कुछ बेहतर महसूस हो सकता है। बात करने का मौका मिलेगा और मन की दूरी थोड़ी कम हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे शिकायतों की सूची खोलने के बजाय एक सीधी बात से शुरुआत करें। सामने वाले से उम्मीद रखने से पहले अपनी उपलब्धता भी दिखानी होगी। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य है, बशर्ते काम का दबाव घर पर न उतारें। किसी पुराने विषय को बार बार दोहराने से बचें। दोस्ती में भी भरोसा बढ़ सकता है, खासकर तब जब आप बिना घुमाए बात रखें। परिवार में किसी की यात्रा रुकने या योजना बदलने से हल्की निराशा हो सकती है, पर इसे बहस का कारण न बनने दें। दिन पूरी तरह भारी नहीं है। संबंध सुधारने की छोटी खिड़की खुली हुई है।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

कामकाज में दबाव रहेगा, मगर स्थिति हाथ से बाहर नहीं जाएगी। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें आज स्थिरता मिलेगी, बड़ी छलांग नहीं। ग्राहक से बात, फॉलो अप, पुराने भुगतान, और नए ऑर्डर की संभावना सब साथ चल सकते हैं। नौकरी वालों को एक बात ध्यान रखनी होगी। जो काम लिखित में होना चाहिए, उसे मौखिक भरोसे पर न छोड़ें। टीम में किसी की देरी का असर आपके हिस्से पर आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए एक अच्छी बात है। किसी सहपाठी से मदद, नोट्स, या कठिन विषय की समझ मिल सकती है। इसे अहसान मानकर असहज न हों। पढ़ाई में सहयोग भी प्रगति का हिस्सा है। जो लोग घर खरीदने या बड़ा संपत्ति संबंधी फैसला सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। अभी कागज और शर्तें दोबारा देखने का समय है।

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वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल

कमाई और खर्च का हिसाब बराबरी पर रहने के संकेत हैं। इसलिए दिन को सामान्य वित्तीय दिन मानें। कोई बड़ा निवेश या भारी खरीद टालना ठीक रहेगा, खासकर मकान, प्लॉट, या लंबे समय की बड़ी प्रतिबद्धता के मामले में। ऑनलाइन भुगतान, ईएमआई, शुल्क, या ट्रांसफर करते समय पूरा नाम और रकम पढ़कर आगे बढ़ें। यही आज की जरूरी सावधानी है। कारोबार में पैसा घूमता रहेगा, पर बचत अपने आप नहीं बनेगी। जो राशि आ रही है, उसका उपयोग पहले तय मदों में करें। एक अच्छी बात यह है कि अनावश्यक डर की जरूरत नहीं। बस अनुशासन चाहिए।

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वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर में थकान से ज्यादा कसा हुआपन महसूस हो सकता है। गर्दन, कंधे, या आंखों पर तनाव बने तो काम के बीच थोड़ी राहत दें। बहुत देर एक ही स्थिति में बैठना ठीक नहीं रहेगा। अगर बाहर जाने का कार्यक्रम टलता है, तो उसे आराम का मौका मानें। भूख और आदत से अलग समय पर खाना लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। आज सादा भोजन और बीच बीच में शरीर को सीधा कर लेना काफी मदद करेगा।

आज की सलाह: भुगतान, कागज और वादे, तीनों में एक बार अतिरिक्त जांच आपको बचाएगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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