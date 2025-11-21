Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़scorpio horoscope today 21 november 2025 aaj ka vrishchik rashi ka rashifal daily future predictions
वृश्चिक राशिफल 21 नवंबर: पार्टनर से आज ना छिपाएं कोई बात, इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर करें ये काम

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 20 November 2025: राशिचक्र में वृश्चिक राशि आठवें नंबर पर है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। आज वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना चाहिए।

Fri, 21 Nov 2025 08:18 AM
Scorpio Horoscope Today 21 November 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करेंगे तो सही फैसले लेंगे। लोगों से आज विनम्रता से पेश आइए। क्लैरिटी के साथ कोई भी कदम आगे बढ़ाएं। इससे आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू होंगे जोकि पॉजिटिव होंगे। इनसे आप काफी बैलेंस्ड भी महसूस करेंगे। आज शांति से बैठकर ये सोचें कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जिन पर भरोसा करते हैं, उनसे ईमानदारी से ही बात करें। कोई क्रिएटिव काम है तो उसे ध्यान से करें क्योंकि ये अच्छा चल जाएगा। पैसों से जुड़े मामलों में बस आज सावधानी रखिए। रूटीन को फॉलो करते रहिए।

वृश्चिक लव राशिफल

आज आपकी फीलिंग्स काफी गहरी रहने वाली है। प्यार जताने के लिए बड़ी-बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है। आपके छोटे-छोटे जेस्चर आज ज्यादा मायने रखेंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज बिना जज किए हुए अपने पार्टनर की बात को सुनें। जो भी कहें आज दिल से ही कहें। उनसे कोई भी बात ना छिपाएं। वादे करते हैं तो उसे पूरा भी करें। लगातार पार्टनर के सपोर्ट में खड़े रहें। जहां लगे वहां उनकी तारीफ जरूर करें। इससे रिश्ता और भी गहरा होता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ग्रुप एक्टिविटी को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर खुलकर और ईमानदारी के साथ अपनी बात कहें।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: लिविंग एरिया में भूलकर भी ना रखें ये चीज, होता है ये नुकसान

वृश्चिक करियर राशिफल

आज पूरे फोकस के साथ अपना काम करें। काम को जिम्मेदारी की तरह लें। जो काम कठिन लगे उसे पहले कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। साथ ही आपको काफी अच्छा महसूस होगा। कलीग्स आज आपकी राय मांग सकते हैं, उनकी मदद जरूर करें। आज इस बात का ध्यान रखें कि अगर दूसरों ने गलती की है तो उसका दोष खुद पर ना लें। आप ऐसा कर सकते हैं कि मिलकर उस समस्या का हल जरूर निकाल सकते हैं। जरूरी बातों या फैसलों के लिए नोट्स बना लें।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। आज आपको सोच-समझकर सारे खर्चे करने हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो भरोसेमंद चीजों पर ही पैसा लगाएं। इससे पहले किसी भरोसेमंद इंसान से इस बारे में सलाह ले लें। आज कोई पैसे उधार मांगे तो मना कर दें। साथ ही आज जल्दबाजी में कोई सामान ना लें। हफ्ते में थोड़ा-थोड़ा बचत करते हुए आगे बढ़िए।

ये भी पढ़ें:मंत्रों वाला कुर्ता पहनना चाहिए या नहीं? प्रेमानंद महाराज ने कही ये बात

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आराम की जरूरत महसूस हो तो जरूर करें। आज हल्का खाना ही खाए, जिसमें रंग-बिरंगी सब्जियां हो। फल का सेवन करें। आज सुबह की शुरुआत ताजा हवा में वॉक करने के साथ करें। इससे आपका मन हल्का रहेगा। साथ ही किसी भी तरह की टेंशन है तो वो भी दूर हो जाएगी। टेंशन बहुत ज्यादा हो तो गहरी सांस लें। सुबह-सुबह स्ट्रेचिंग जरूर करें। इससे बहुत सही लगेगा। तबीयत सही ना हो तो डॉक्टर को जरूर दिखा लें। रूटीन चेकअप हमेशा करवाते रहिए।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है।
