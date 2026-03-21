वृश्चिक राशिफल 21 मार्च 2026: बॉस करेंगे मेहनत की तारीफ, ना करें फालतू का खर्चा, खानें में शामिल करें ये चीजें
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 21 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 21 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?
आजScorpio Horoscope Today 21 मार्च 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप चीजों को पहले से बेहतर समझ पाएंगे। आपकी अंदरुनी समझ बढेगी। अंतरात्मा पर भरोसा करें। आज सच बोलें और अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर रहें। फोकस के साथ काम पूरा करें। ग्रोथ धीरे-धीरे ही होगी लेकिन चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। वृश्चिक राशि वालों का इंट्यूशन आज बहुत मजबूत रहेगा। आज आप ऐसा काम करें जिनमें ध्यान और शांति की जरूरत हो। घर में क्लैरिटी से बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी। आज के दिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें नहीं तो नुकसान हो सकता है। शाम तक आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
यहां पढ़ें वृश्चिक राशि के लिए 21 मार्च 2026 का विस्तृत राशिफल-
वृश्चिक लव राशिफल, Scorpio Love Horoscope Today
आज आपको प्यार में अलग ही गहराई महसूस होने वाली है। रिश्ते में सब कुछ सही लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि दिल की बात जरूर करें लेकिन फीलिंग्स में बह ना जाएं। पार्टनर की देखभाल करें और घर के छोटे-मोटे काम में आज उनकी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा और आप लोगों का रिश्ता भी मजबूत होगा। पार्टनर को आज हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी शांत माहौल में कोई खास शख्स मिलेगा। हो सकता है कि आज ऐसी जगह जाएं जहां सेम इंटरेस्ट के इंसान रहें। दूसरों की बाउंड्री का सम्मान करें। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। सामने से जल्दी जवाब मिलने में हड़बड़ाहट ना दिखाएं। धैर्य. रखें और ईमानदारी से बात करें।
वृश्चिक करियर राशिफल, Scorpio Career Horoscoep Today
काम में आपका फोकस आज बहुत मायने रखेगा। इससे आप मुश्किल काम को भी आसानी से संभाल पाएंगे। आज की शुरुआत सबसे जरूरी काम के साथ करें। टीम के साथ क्लैरिटी से बात करें ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो और सबको समझ आए कि क्या करना है। अगर कोई समस्या आज सामने आती है तो सबसे पहले आसान वाले समाधान को आजमाने की कोशिश करें। चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। बॉस आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे। ऐसे में आगे आपको अच्छे मौके जरूर मिल सकते हैं।
वृश्चिक धन राशिफल, Scorpio Money Horoscope Today
आज आपके लिए पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। बस समझदारी से खर्च करें। जरूरी बिल समय पर भरने की कोशिश करें ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। किसी ऑफर या सेल के बारे में सुनकर खरीददारी करने के फैसले में जल्दबाजी ना दिखाएं। आज कुछ भी खर्चा करने से पहले ये जरूर सोच लें कि इसकी आपको जरूरत कितनी है। अगर पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना है तो परिवार के सदस्य से बात करें। अनुभवी लोग आपको सलाह अच्छी देंगे। आज से थोड़ा-थोड़ा बचत करते चलेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल, Scorpio Health Horoscope Today
आज अपने शरीर का ध्यान रखें। रूटीन को फॉलो करें। दिन की शुरुआत आज आप गहरी सांस लेने के साथ करें। हल्की सी स्ट्रेचिंग भी कर लें। आपके लिए योगाभ्यास करना भी सही होगा। इससे दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। आज सिंपल और हल्का खाना ही खाएं। सीजनल फल और ड्राई फ्रूट्स भी आज खाएं। ज्यादा मीठा चीजें से परहेज करें। देर रात स्नैक्स ना खाएं। अगर थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। खाने के बाद आज छोटी सी वॉक जरूर कर लें। इससे आपका पाचन सही होगा। रात को समय पर सो जाएं। देर रात फोन या टीवी ना देखें। रूटीन को फॉलो करेंगे तो शरीर के साथ-साथ आपका दिमाग भी दिन भर फ्रेश रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट