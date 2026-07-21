आज का वृश्चिक राशिफल 21 जुलाई:सूर्य,गुरु सीख, मार्गदर्शन को बल दे रहे, सलाह को जरूर सुनें
Aaj ka Vrishchik Rashifal: दिन को भावनात्मक बोझ की तरह लेने के बजाय हल्का रखें। जहां मन डगमगाए, वहां रुककर प्राथमिकता तय करें।
Scorpio Horoscope today 21 july: दिन का पहला हिस्सा उम्मीद देने वाला है। किसी मित्र, टीम या परिचित से मदद, जानकारी या हौसला मिल सकता है। जो काम पिछले दिनों अटका लग रहा था, उसमें शुरुआती हलचल दिखेगी। लेकिन दिन बढ़ने पर मन थोड़ा भीतर चला जा सकता है। आत्मविश्वास में हल्की कमी, ज्यादा सोच, या बिना वजह चिंता बढ़ सकती है। इसलिए शुरुआत में जो ऊर्जा मिले, उसे उपयोगी कामों में लगा दें। खर्च का दबाव आय से ज्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए बजट पर नजर रखें। यात्रा, मीटिंग या कामकाजी दौड़भाग हो तो उसका नतीजा तुरंत मजबूत न भी दिखे, फिर भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। सूर्य और गुरु सीख, मार्गदर्शन और दूर की सोच को बल दे रहे हैं, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। दूसरी तरफ बुध के वक्री असर के कारण साझा जानकारी, कागजी काम और निजी बातों में स्पष्टता जरूरी है।
वृश्चिक लव राशिफल
संबंधों में आज आपको भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर साथी व्यस्त हो, तो इसे उपेक्षा न मानें। अपनी बात सीधी लेकिन नरमी से रखें। दांपत्य में छोटी बात पर नाराजगी बन सकती है, खासकर जब अपेक्षा ज्यादा और संवाद कम हो। तकरार बढ़ाने के बजाय थोड़ी जगह देना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में भी अनावश्यक जांच पड़ताल या पुरानी बात उठाना ठीक नहीं होगा। परिवार के किसी सदस्य से मन की बात कहने पर राहत मिल सकती है। जो लोग अकेले हैं, वे आज नए रिश्ते की जल्दी न करें। पहले अपने मन को स्थिर करें।
वृश्चिक करियर राशिफल
छात्रों के लिए ध्यान भटकने का योग है। फोन, दोस्तों की बातों या बेवजह की व्यस्तता में समय निकल सकता है। इसलिए पढ़ाई के लिए छोटे लक्ष्य बनाएं। एक बार में लंबे घंटे बैठने के बजाय हिस्सों में तैयारी करें। नौकरी में काम तो होगा, पर मन पूरी तरह साथ न दे तो गलतियां बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट, डेटा, मेल या फाइल दोबारा देख लें। कारोबार से जुड़े लोगों को लंबी दूरी की यात्रा या बाहरी संपर्क में अपेक्षा से कम परिणाम मिल सकते हैं। फिर भी नेटवर्किंग बेकार नहीं जाएगी। साझेदारी या ग्राहक से बातचीत में तटस्थ रहें। जल्द निष्कर्ष या वादा करने से बचें।
वृश्चिक धन राशिफल
आय और खर्च का संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ महसूस हो सकता है। छोटी छोटी भुगतानियां मिलकर दबाव बना सकती हैं। अगर कोई खरीद जरूरी नहीं है, तो उसे टालना बेहतर रहेगा। किसी सामान, दस्तावेज या डिजिटल लेनदेन में लापरवाही नुकसान दे सकती है, इसलिए सावधान रहें। उधार देना या लेना दोनों सोच समझकर करें। निवेश के मामले में आज जोखिम से ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। जो पैसा आना है, उसमें हल्की देरी हो सकती है।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
खानपान पर विशेष ध्यान रखें। बाहर का भारी या अनियमित भोजन सुस्ती और असहजता दे सकता है। मानसिक थकान भी शरीर पर असर दिखा सकती है। देर रात तक जागना कम करें। अगर मन बोझिल लगे, तो कुछ देर अकेले शांत बैठना, हल्की वॉक या कम स्क्रीन टाइम मदद करेगा। पानी और आराम दोनों जरूरी रहेंगे।
आज की सलाह: खर्च, शब्द और उम्मीद तीनों को थोड़ा नियंत्रित रखें, मन जल्दी संतुलन में आएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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