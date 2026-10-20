आज का वृश्चिक राशिफल (20 अक्टूबर 2026): राहु कुंभ राशि में, घर के लिए ऑफिस की जरूरी सूचना अनदेखी न करें
Scorpio Horoscope, vrishchik rashifal in hindi: राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में, घर के लिए ऑफिस की जरूरी सूचना अनदेखी न करें
छोटे कामों की लंबी सूची दिन को व्यस्त बना सकती है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे बातचीत, आसपास की आवाजाही और अपनी पहल दिन के मुख्य विषय रहेंगे। सुबह जरूरी फोन और संदेश निपटा लें, ताकि बार बार ध्यान न टूटे। किसी पड़ोसी या पुराने परिचित से बात करने का अवसर मिल सकता है। साधारण बातचीत भी आगे के तालमेल को आसान बना सकती है। घर और काम के बीच राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में घर की सुविधा के लिए कार्यस्थल की जरूरी सूचना अनदेखी न करें, बल्कि दोनों के लिए अलग व्यवस्था रखें। दोपहर में छोटे काम अपेक्षा से अधिक समय लें तो अपनी गति पर नाराज न हों। बाहर निकलते समय रास्ता और जरूरी सामान पहले जांच लें। शाम को किसी परिचित के छोटे कार्यक्रम में शामिल होना अच्छा लग सकता है। लौटने के बाद अगले दिन की सूची छोटी रखें। अपनी उपलब्धि को केवल बड़े काम से न मापें।
आज का वृश्चिक लव राशिफल
बातचीत का पहला कदम आपकी ओर से हो सकता है। पुराने दोस्त को छोटा संदेश भेजें, लेकिन देर से आए जवाब को दूरी का संकेत न मानें। साथी के साथ दिनभर की भागदौड़ साझा करें। केवल परेशानी बताने के बजाय यह भी कहें कि आपको सुनने वाला समय चाहिए या किसी काम में मदद। भाई बहन किसी छोटी जिम्मेदारी में साथ दे सकते हैं। उनकी सहायता को सामान्य मानकर न छोड़ें। पड़ोस की मुलाकात में निजी बात उतनी ही कहें जितनी साझा करने में सहज हों। नए परिचय में तुरंत बहुत निकट आने की जरूरत नहीं है। सहज संवाद और नियमित संपर्क से भरोसा धीरे बढ़ सकता है।
आज का वृश्चिक राशिफल करियर
पढ़ाई में शनि मीन राशि के पांचवें भाव में हैं। उनका प्रभाव कठिन अभ्यास को टालकर केवल आसान हिस्से दोहराने के बजाय अपनी कमजोर जगह पहचानने की जिम्मेदारी देता है। सीखने के संदर्भ में गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में हैं। उनसे जुड़ा विवेक अलग अलग स्रोतों की जानकारी मिलाने से पहले बुनियादी समझ और स्रोत की विश्वसनीयता जांचने में उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों को एक प्रश्न का पूरा हल लिखकर देखना चाहिए। ऑफिस में छोटी पहल से अटका संवाद आगे बढ़ सकता है। सहकर्मी से बात करते समय काम का संदर्भ बताएं, केवल जल्द जवाब मांगना पर्याप्त नहीं होगा। बाहर जाकर काम करने वालों के लिए जरूरी कागज और संपर्क साथ रखना सुविधाजनक रहेगा। अधूरी सूचना पर कार्य पूरा घोषित न करें।
आज का वृश्चिक धन राशिफल
आवाजाही, चाय नाश्ते और छोटे जरूरी सामान पर खर्च बढ़ सकता है। बाहर निकलने से पहले देखें कि एक ही रास्ते में कितने काम निपटाए जा सकते हैं। इससे समय के साथ खर्च भी संभलेगा। किसी परिचित के कहने पर नई सेवा लेने से पहले उसकी नियमित फीस पूछें। मेहनत से जुड़े भुगतान की जानकारी चाहिए तो विनम्र संदेश भेजकर स्थिति जान सकते हैं। केवल मौखिक आश्वासन पर अगला खर्च न करें। पड़ोस या दोस्तों के कार्यक्रम में योगदान देते समय अपनी सुविधा बताना ठीक है। दिखावे के लिए तय सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
आज का वृश्चिक सेहत राशिफल
भागदौड़ के बीच बेचैनी महसूस हो तो थोड़ी देर रुककर अपनी अगली जरूरत पहचानें। भूख, प्यास और थकान को लगातार नजरअंदाज करने से दिन अधिक भारी लग सकता है। बाहर भोजन करना पड़े तो साफ जगह और हल्का विकल्प चुनें। यात्रा में जल्दी पहुंचने के दबाव से बचें और रास्ते पर पूरा ध्यान रखें। संदेश पढ़ने के लिए सुरक्षित जगह रुकना बेहतर रहेगा। शाम को शरीर को आराम देने वाली हल्की गतिविधि करें। हर खाली पल में फोन देखने के बजाय कुछ समय बिना स्क्रीन बिताएं।
आज की सलाह: जरूरी बातचीत पहले करें और आवाजाही के बीच अपने लिए विराम रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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