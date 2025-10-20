वृश्चिक राशिफल 20 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा धन, ऑफिस में होगी कमिटमेंट की परीक्षा

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 20 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका ग्रह स्वामी वृश्चिक है। इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 20 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? जानें एस्ट्रोलॉजर से।

Mon, 20 Oct 2025 05:33 AM

Scorpio Horoscope Today, आज का वृश्चिक राशिफल 20 अक्टूबर: आज वृश्चिक राशि वालों को अपनी लव लाइफ के बारे में बातचीत करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। निवेश प्लानिंग पर फोकस करें। प्रोफेशनल प्रेशर को सावधानी से हैंडल करें। आपके सेहत में मुश्किलें हो सकती हैं।

वृश्चिक लव राशिफल- रिलेशनशिप में थोड़ा मुश्किल दौर रहेगा। आपका लवर आज अपनी बात पर अड़ा रह सकता है और उसका अड़ियल रवैया आपको परेशान कर सकता है। आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपके लव लाइफ में आपका एटीट्यूड बहुत जरूरी है, इसलिए आपको अतीत में नहीं उलझना चाहिए। बेकार की बातचीत से बचें। कुछ लव अफेयर में ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। महिलाएं आज आत्मविश्वास से किसी प्रपोजल को स्वीकार कर सकती हैं। शादीशुदा जातकों को ऑफिस में रोमांस को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दिन के दूसरे हिस्से में उनके जीवनसाथी को यह बात पता चल जाएगी।

वृश्चिक करियर राशिफल- आज काम पर आपका कमिटमेंट की परीक्षा होगी। प्रोडक्टिविटी को लेकर परेशानियां रहेंगी और कुछ कामों में आपको अपने टेक्निकल नॉलेज को भी उन्नत करना पड़ सकता है। प्रोफेशनल इगो को अपनी परफॉर्मेंस पर हावी न होने दें। टीम सेशन में नए आइडिया सामने लाएं। आज सब कुछ पॉजिटिव रहने की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियां क्लाइंट्स को नाराज़ कर सकती हैं और जरूरी काम पूरे करने के लिए आपको एक्स्ट्रा घंटे भी काम करना पड़ सकता है।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल- धन का आगमन होगा। लेकिन बहुत ज्यादा खर्च नहीं करें। इसके बजाए एक प्लानिंग बनाएं। म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों पर विचार करें। शेयर मार्केट में निवेश के बारे में आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं, जबकि महिलाओं को वर्कप्लेस पर किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को व्यापार से लाभ मिलेगा, जो विस्तार प्लानिंग में मददगार होगा।

वृश्चिक सेहत राशिफल- आपको अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। छोटी-मोटी परेशानियां रूटीन को प्रभावित कर सकती हैं। आपको सांस से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जिन लोगों को हर्ट संबंधी परेशानियां रही हैं, उन्हें बेचैनी महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं, जबकि बच्चे वायरल फीवर, खांसी और पाचन संबंधी समस्याओं के कारण क्लास मिस कर सकते हैं। खेलते समय बच्चों को चोट भी लग सकती है।

वृश्चिक राशि के गुण- शक्ति रहस्यवादी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहास्पद, जटिल, अधिकारवादी, अहंकारी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक अंग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

उचित अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com