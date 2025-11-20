वृश्चिक राशिफल 20 नवंबर: सिंगल लोगों की होगी खास शख्स से मुलाकात, मां बनने जा रही महिलाएं रहें सावधान

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 20 November 2025: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उन जातकों की राशि वृश्चिक होती है। जानें आज इस राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है?

Scorpio Horoscope Today 20 November 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आपको छोटी-छोटी चीजों का खूब ध्यान रखना है। हालांकि इस बीच खुद का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। आज आप पूरी कोशिश करिए कि आपका पार्टनर अच्छे मूड में हो। आज आप दोनों साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं। ऑफिस में आज कुछ दिक्कतें हो सकती हैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। अगर आपने नई जिम्मेदारियां ली हैं तो आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाले हैं। आज पैसों के मामले में स्थिति तो सही रहने वाली है। बस आप अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि आज कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं।

वृश्चिक लव राशिफल आज पार्टनर को थोड़ा अटेंशन दें। हो सकता है कि आज पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की बहसबाजी हो जाए। अगर आज पार्टनर से बात करें तो अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि ध्यान ना देने पर गलतफहमी हो सकती है। आज पार्टनर किसी चीज को लेकर जिद भी कर सकता है। पार्टनर के साथ अपने प्यार को खुलकर जताएं। अगर पैरेंट्स को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाह रहे थे तो आज का दिन शुभ है। जो लोग सिंगल हैं वो आज किसी खास शख्स से मिल सकते हैं। अगर आज आप अपने क्रश को प्रपोज करेंगे तो जवाब हां में आ सकता है। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल आज ऑफिस में ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। कुछ लोगों को आज क्लाइंट्स को मनाने के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। इस पर काम करें। टीम मीटिंग में आज आपको क्रिएटिव आइडिया देने होंगे। ऐसे में आज दिमाग खूब चलाना होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें आज क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ सकता है। जो लोग काफी लंबे समय से जॉब की तलाश में हैं, उन्हें आज अच्छा ऑफर मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज नए आइडिया को लॉन्च कर सकते हैं। इस दौरान अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। स्टूडेंट्स आज एग्जाम में सफल हो सकते हैं।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल आज का दिन आपके लिए पैसों के मामले में ठीक जाने वाला है। आज आपके पैसा आएगा। ऐसे में अगर कोई पुराना कर्जा है तो आप उसे आसानी से चुका लेंगे। आज परिवार में पैसों को लेकर कोई विवाद हो सकता है। इस वजह से आज आपको मानसिक तनाव होने वाला है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति सही है और ऐसे में आप विदेश घूमने की सोच सकते हैं। आज हो सकता है कि आप टिकट वगैरह भी बुक कर लें। आज बिजनेस से जुड़े लोगों को पार्टनरशिप में दिक्कत आने की संभावना है।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल आज आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। आज महिला जातकों को गाइनी से जुड़ी दिक्कत होने की संभावना है। जो महिलाएं मां बनने वाली हैं, वो किसी भी तरह के एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहें। ट्रैवल के दौरान अपनी दवाइयों को साथ में ही रखें। दिन में योग और मेडिटेशन जरूर करें। आज से सुबह और शाम की वॉक शुरू कर दें। इससे शरीर तरोताजा और एक्टिव रहेगा। आप खानपान में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना करें। अगर शराब और तंबाकू जैसी चीजों को छोड़ना चाह रहे थे तो आज जरूर छोड़ दें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com