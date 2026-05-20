वृश्चिक राशिफल 20 मई 2026: पैसों से जुड़ी इन 4 बातों का रखें ध्यान, पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल
Vrischika Rashifal Today 20 May 2026: वृश्चिक राशि चक्र की आठवीं राशि है। इनका स्वामी ग्रह मंगल है। आज हड़बड़ी में कोई भी फैसला लेना फायदेमंद नहीं होगा। धैर्य से काम लेंगे तो दिन फेवर में जाएगा। यहां पढ़ें कि आज 20 मई को वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 20 May 2026 वृश्चिक राशिफल 20 मई: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। दिनभर छोटी-छोटी बातों में तनाव महसूस हो सकता है इसलिए खुद को शांत रखना सबसे जरूरी रहेगा। कई बार परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आज चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। कोई भी काम या कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। परिवार और करीबी लोगों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। अगर आप धैर्य रखेंगे तो दिन बिना किसी बड़ी परेशानी के निकल जाएगा। आज आप पीली रंग की चीज अपने पास रखेंगे तो शुभ होगा। आइए जानते हैं 20 मई का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
यहां पढ़ें वृश्चिक राशि के लिए 20 मई का लव, करियर, फाइनेंस और स्वास्थ्य राशिफल-
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
आज प्यार के मामले में आपको धैर्य और समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और उनके साथ बेवजह की बहस करने से बचें। आज शांत रहकर बात करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। सिंगल लोगों के जीवन में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा लेकिन किसी पुराने व्यक्ति की याद आज आपको थोड़ा इमोशनल कर सकती है। अपने मन की बात किसी अपने से जरूर शेयर करें।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
काम के मामले में आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है। ऑफिस में काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है जिससे आपको तनाव महसूस होगा। कलीग्स के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक जाने वाला है लेकिन अगर किसी नए काम की शुरुआत करनी है तो आज उसे टालना ही सही फैसला होगा। नया काम आज ना शुरू करें। बड़े फैसले लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लें। धैर्य रखने से धीरे-धीरे परिस्थितियाँ आपके फेवर में होती जाएंगी।
वृश्चिक राशि का फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामलों में आज सावधानी बरतना जरूरी है। आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं इसलिए बिना जरूरत के पैसे खर्च करने से बचें। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट या लेन-देन में जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को सामान्य लाभ मिलता रहेगा लेकिन रिस्क लेने से बचना बेहतर रहेगा। सोच-समझकर किया गया खर्च भविष्य में आपको फायदा देगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज वृश्चिक राशि वाले बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आज अचानक थकान, तनाव या छोटी-मोटी चोट लगने की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है। किसी ना किसी वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है इसलिए आज के दिन खुद को शांत रखने की कोशिश करें। नींद पूरी लें और अपने खानपान पर पूरा ध्यान दें। भोजन हल्का ही करें और ज्यादा पानी पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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