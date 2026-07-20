वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को आज मिलेगा भाग्य का साथ, करियर और धन के मामलों में बनेंगे शुभ योग
वृश्चिक राशिफल 20 जुलाई 2026: आज का दिन सहयोग, नेटवर्किंग और रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रह सकता है। करियर में अच्छी प्रतिक्रिया मिलने और संपर्कों से लाभ के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।
Scorpio Horoscope Today 20 July 2026: माहौल कुल मिलाकर सहयोगी दिख रहा है। लोगों से जुड़ने, काम निकलवाने, और अपने लिए सही समर्थन जुटाने का दिन है। चंद्रमा लाभ वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दोस्तों, सहकर्मियों, नेटवर्क और समूह से मदद मिलने की संभावना है। कई काम अकेले करने के बजाय मिलकर करने पर आसानी होगी। घर पर अचानक मेहमान या बिना तय मुलाकात भी हो सकती है। इसे बोझ न मानें। थोड़ा समय निकालेंगे तो माहौल अच्छा बनेगा। आपकी बात में आज नरमी और असर रहेगा। इसी वजह से लोग आपकी सलाह ध्यान से सुनेंगे। फिर भी हर जगह हां कहना जरूरी नहीं है। जो वादा पूरा न कर सकें, वह न करें। भाग्य का हल्का साथ बना रहेगा, इसलिए कोई रुका काम आगे खिसक सकता है। करियर के मामले में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन अपनी उपलब्धियों को शांति से संभालें। जरूरत से ज्यादा मेहनत या दौड़भाग शरीर पर असर डाल सकती है, इसलिए गति अच्छी रखें पर अति से बचें।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
रिश्तों में संवाद आपकी ताकत रहेगा। अगर हाल में दूरी रही है, तो बात शुरू करना आसान लगेगा। आपकी वाणी में मिठास रहेगी, इसलिए साथी या पसंद के व्यक्ति पर अच्छा असर पड़ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, वे रोजमर्रा की उलझनों के बीच भी कुछ हल्के पल निकाल पाएंगे। घर में मेहमान आने से या परिवार के साथ बैठने से अपनापन बढ़ेगा। एक बात का ध्यान रखें, सामने वाले की बात पूरी सुने बिना निष्कर्ष न बनाएं। आकर्षण बढ़ेगा, पर भावनात्मक स्पष्टता भी जरूरी है। किसी रिश्ते को सिर्फ ध्यान मिलने के कारण आगे बढ़ाने से बचें।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
ऑफिस या कामकाज में आपकी छवि बेहतर हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट, प्रस्तुति, क्लाइंट बातचीत या टीम समन्वय में आपकी भूमिका उभर सकती है। शुक्र के कारण पेशेवर अंदाज में आकर्षण रहेगा, लेकिन बुध की उलटी चाल बताती है कि गोपनीय जानकारी, दस्तावेज या शर्तें ध्यान से पढ़नी होंगी। छात्र रचनात्मक विषय, लेखन, डिजाइन, या चर्चा आधारित पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। शोध या कठिन विषय में धैर्य चाहिए। साझेदारी वाले काम में शर्तें साफ रखें। अगर कोई पुरानी रणनीति काम नहीं कर रही, तो उसमें छोटा बदलाव फायदेमंद रहेगा। वरिष्ठों से बात करते समय साफ, संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण रहें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम लेने का अच्छा समय है। बचत, बीमा, लंबी अवधि के फंड, या परिवार की जरूरत के लिए अलग रखी रकम पर चर्चा हो सकती है। निवेश का विचार आए तो जोखिम समझकर ही आगे बढ़ें। किसी की बात सुनकर तुरंत पैसा लगाने से बचें। आय पक्ष में सहयोग मिल सकता है, खासकर नेटवर्क या संपर्कों से लाभ का संकेत है। घर पर आए खर्च को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, बस बजट का संतुलन बनाए रखें। छोटी बचत योजनाएं आगे राहत देंगी।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम लेने पर थकान जमा हो सकती है। पीठ, कंधों या शरीर में भारीपन जैसा अहसास हो सकता है अगर आराम कम मिला हो। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी स्ट्रेचिंग बहुत काम आएगी। मीठा या तला हुआ खाना ज्यादा लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। मन अच्छा रहेगा जब आप अपने ऊपर अनावश्यक दबाव कम करेंगे। आराम और काम में संतुलन रखें।
आज की सलाह: लोगों से जुड़ें, पर अपनी ऊर्जा और समय की सीमा भी साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र